Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu

Hậu trường 05/03/2023 13:38

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương đăng tải hình ảnh "bóc trần" một sự thật của bà xã khiến dân tình không nhịn được cười.

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương đăng tải "bóc trần" chiều cao của bà xã khiến dân tình không nhịn được cười. Hoài Phương đã chia sẻ hình ảnh vợ ngồi trên ghế ăn cơm nhưng phải chồm hổm mới có thể vừa tầm với chiếc bàn cao. Còn cô con gái Elyza của cả hai cũng phải lót đệm ngồi cho cao hơn vì sở hữu chiều cao khá khiêm tốn. Khoảnh khắc trên đã khiến dân tình không khỏi bật cười.

Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 1Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 2

Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương đăng tải "bóc trần" chiều cao của bà xã khiến dân tình không nhịn được cười - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm định cư tại nước ngoài, nghệ sĩ Hoài Phương đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống, ở cạnh vợ - nghệ sĩ Việt Hương, làm chỗ dựa vững chắc cho bà xã phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm.

Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 4
Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm - Ảnh: Internet

Ông xã Việt Hương sở hữu vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đậm chất lãng tử với mái tóc dài. Năm nay đã ở độ tuổi 50 và hơn vợ 5 tuổi nhưng Hoài Phương vẫn bị nhiều người hiểu nhầm là 'phi công trẻ' bởi ngoại hình của mình. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi, Hoài Phương được khen còn trẻ trung hơn vợ trong nhiều khung hình.

Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu - Ảnh 5
Ông xã Việt Hương hơn vợ 5 tuổi nhưng vẫn bị nhiều người hiểu nhầm là 'phi công trẻ' bởi ngoại hình của mình - Ảnh: Internet

Hoài Phương cũng là người đồng hành cùng Việt Hương xông pha trên các con đường làm thiện nguyện trong mùa dịch dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí là thị phi. Chính nhờ có sự ủng hộ của chồng, Việt Hương mới càng trở nên mạnh mẽ và thoải mái "bung xõa" trong mọi lĩnh vực.

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn'

Việt Hương đăng đàn hụt hẫng về mối quan hệ từng xem là bạn thân 'Mình chơi với bạn hết lòng, bạn chơi lại hết hồn'

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải bài viết cho biết cảm thấy hụt hẫng với mối quan hệ từng xem là 'bạn thân'.

Xem thêm
Từ khóa:   ông xã Việt Hương NS Việt Hương vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 37 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 58 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 2 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang