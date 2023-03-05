Ông xã Việt Hương tiết lộ quà 8/3 tặng vợ, không quên 'bóc trần' một sự thật của vợ khiến dân tình cười xỉu

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương đăng tải "bóc trần" chiều cao của bà xã khiến dân tình không nhịn được cười. Hoài Phương đã chia sẻ hình ảnh vợ ngồi trên ghế ăn cơm nhưng phải chồm hổm mới có thể vừa tầm với chiếc bàn cao. Còn cô con gái Elyza của cả hai cũng phải lót đệm ngồi cho cao hơn vì sở hữu chiều cao khá khiêm tốn. Khoảnh khắc trên đã khiến dân tình không khỏi bật cười.

Nghệ sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương đăng tải "bóc trần" chiều cao của bà xã khiến dân tình không nhịn được cười - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm định cư tại nước ngoài, nghệ sĩ Hoài Phương đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống, ở cạnh vợ - nghệ sĩ Việt Hương, làm chỗ dựa vững chắc cho bà xã phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm.

Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm - Ảnh: Internet

Ông xã Việt Hương sở hữu vóc dáng cao lớn, khuôn mặt đậm chất lãng tử với mái tóc dài. Năm nay đã ở độ tuổi 50 và hơn vợ 5 tuổi nhưng Hoài Phương vẫn bị nhiều người hiểu nhầm là 'phi công trẻ' bởi ngoại hình của mình. Sở hữu ngoại hình ăn gian tuổi, Hoài Phương được khen còn trẻ trung hơn vợ trong nhiều khung hình.