'Biểu tượng gợi cảm' Y Phụng ở tuổi 44 vẫn theo đuổi phong cách sexy dù chưa lấy lại vóc dáng sau sinh, tiết lộ thời điểm quay lại sân khấu

Diễn viên Y Phụng từng được biết đến khi từng đóng cặp với Lý Hùng trong rất nhiều bộ phim ăn khách thời bấy giờ như Riêng Chỉ Có Anh, Đời Vũ Nữ, Bên Dòng Sông Trẹm... Cô từng được ca tụng là mỹ nhân sexy nhất thập niên 90.

Trên trang cá nhân gần đây, Y Phụng đã chia sẻ loạt khoảnh khắc cuộc sống đời thường. Người đẹp cho biết đang hài lòng với vai trò làm người phụ nữ của gia đình sau nhiều năm định cư ở Mỹ. Cô cho biết từ khi có con, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Cô như trở thành bà nội trợ, những thói quen tiệc tùng, ăn chơi hay chưng diện gần như bỏ hết để chuyên tâm cho gia đình.

Y Phụng cho biết đang hài lòng với vai trò làm người phụ nữ của gia đình sau nhiều năm định cư ở Mỹ - Ảnh: Internet

Mặc dù bận chăm lo cho gia đình, Y Phụng vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm dù chưa lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con. Diễn viên thời trẻ từng được ngợi khen sắc vóc nổi bật, vẻ ngoài sexy trong những bộ trang phục tôn dáng.

Y Phụng vẫn theo đuổi phong cách gợi cảm dù chưa lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con - Ảnh: Internet

Tuy nhiên bước vào tuổi trung niên và sinh con khiến người đẹp tăng cân đáng kể. Thời điểm ở giai đoạn cuối thai kì, cô tăng hơn 20kg và từng ám ảnh, không dám ngắm nhìn mình trước gương. Khi con gái bước vào giai đoạn cứng cáp, Y Phụng tập gym, chạy bộ và ăn uống khoa học hơn để cân nặng được điều chỉnh.

Y Phụng cho biết điều quan trọng nhất với mình lúc này là con gái và cũng mong sớm trở lại nghệ thuật khi cuộc sống cho phép. - Ảnh: Internet

Y Phụng hiểu việc lấy lại vóc dáng thời con gái là rất khó, nhất là khi cô đã ở tuổi 44 và trải qua một lần sinh nở. Tuy vậy, cô rất sợ xấu và quan niệm "nghệ sĩ phải đẹp" nên không dám lên sân khấu cho đến khi gầy lại.

Diễn viên cho biết điều quan trọng nhất với mình lúc này là con gái. Cô muốn dành hết mọi thời gian để chăm sóc, dạy dỗ con đến khi cứng cáp. Y Phụng cũng mong sớm trở lại nghệ thuật để gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả khi cuộc sống cho phép.

Y Phụng cũng rất sợ xấu và quan niệm "nghệ sĩ phải đẹp" nên không dám lên sân khấu cho đến khi gầy lại - Ảnh: Internet

Y Phụng được biết đến là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng - Kiều Tiên. Từng được người thân hướng cho học múa ballet, nhưng đến năm 15 tuổi cô đã chủ động theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Ưa thích thể hiện những ca khúc sôi động, Y Phụng còn gây bàn tán với gu ăn nóng bỏng mỗi khi bước chân lên sân khấu. Năm 17 tuổi, cô đã mạnh dạn hát khuấy động ở vũ trường. Các chương trình có cô biểu diễn đều đông nghẹt khán giả.

Y Phụng từng gây bàn tán với gu ăn nóng bỏng mỗi khi bước chân lên sân khấu - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, thập niên 90 Y Phụng còn là một mỹ nhân ảnh lịch và diễn viên điện ảnh ăn khách. Song hành với sự thành công, Y Phụng vẫn là cái tên gây nhiều tranh cãi với việc ăn mặc hở bạo và có lối sống phóng thoáng.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, thập niên 90 Y Phụng còn là một mỹ nhân ảnh lịch và diễn viên điện ảnh ăn khách - Ảnh: Internet

Gây ra luồng ý kiến trái chiều suốt một thời gian dài, những ai yêu thích thường gọi cô là: Biểu tượng sexy, Nữ hoàng nóng bỏng nhất màn ảnh Việt thập niên 90. Còn chiều ngược lại, Y Phụng bị gắn mác là: Người đẹp nổi loạn, Gái hư của showbiz...

Y Phụng và Lý Hùng từng hợp tác ăn ý với nhau trong những dòng phim 'mỳ ăn liền' - Ảnh: Internet

Khi dòng phim "mì ăn liền" thoái trào, Y Phụng sang Mỹ định cư và kết hôn. Nhiều năm sống kín tiếng, cuộc hôn nhân của Y Phụng tan vỡ do cô không chịu sinh con. Đến năm 2016, Y Phụng lên xe hoa lần 2 với doanh nhân Duy Cường và sinh con gái đầu lòng vào năm 2017.