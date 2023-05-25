'Nữ hoàng ảnh lịch' Y Phụng bất ngờ nhắc về tình cũ: 'Lý Hùng không đẹp trai đâu dễ cua được tôi'

Chia sẻ của Y Phụng khiến cộng đồng mạng thích thú.
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Trên trang cá nhân, Y Phụng bất ngờ chia sẻ lại bài viết do chuyên gia trang điểm từ nhiều năm trước đăng tải về 2 bức ảnh được chụp cùng Lý Hùng cách đây nhiều năm. Theo diện mạo của Y Phụng trong ảnh, có thể xác định đây là thời điểm cô đang cực kỳ nổi tiếng và thường xuyên xuất hiện bên Lý Hùng.
Y Phụng viết: "Ngày trước em chụp hình quảng cáo nhiều quá đến nỗi mình không nhớ đã chụp lúc nào và hình ảnh của ai. Bất ngờ quá khi được nhìn lại những hình ảnh này. Cảm ơn Makeup Lê Dũng, người makeup đầu tiên được vinh dự makeup cho Tổng thống Bill Clinton khi ông qua thăm Việt Nam năm 2000 đã chia sẻ tặng Y Phụng những tấm ảnh của 23 năm về trước".
Cô cũng vui vẻ chia sẻ lại lý do vì sao ngày ấy cô chọn yêu Lý Hùng: "Vì hình ảnh này anh Lý Hùng đẹp trai quá nên Y Phụng chia sẻ lại tặng những ai fans của "Ông hoàng phòng vé", ngôi sao điện ảnh Lý Hùng. Nói thiệt nếu anh Lý Hùng xấu thì tôi không có share qua Facebook của mình đâu. Và nếu anh Lý Hùng không đẹp trai thì ngày xưa đâu có cua tôi dễ dàng, hahaha. Lý Hương, nói đến đây. Tôi biết chút nữa bạn gái của anh Lý Hùng vào Facebook của tôi inbox chửi tôi nữa cho mà xem hahaha".
Lý Hùng và Y Phụng từng có mối tình đẹp khi cả hai đang ở trên đỉnh vinh quang. Y Phụng cũng chính là người đẹp duy nhất được nam tài tử họ Lý công khai chuyện tình cảm trước công chúng. Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi chỉ kéo dài 6 năm khiến khán giả tiếc nuối.
Những năm 90, Y Phụng được biết đến với tư cách ca sĩ, diễn viên. Những bộ phim nổi bật của Y Phụng được khán giả nhớ đến như: Đời vũ nữ, Riêng chỉ có anh, Bên dòng sông Trẹm...Khi sự nghiệp và nhan sắc đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ sang Mỹ định cư và hoạt động với vai trò ca sĩ khiến khán giả tiếc nuối.
"Nữ hoàng ảnh lịch" một thời còn dí dỏm tiết lộ thêm về đời tư của Lý Hùng ở thì hiện tại. Hóa ra nam diễn viên đình đám một thời đã có bạn gái nhưng giấu quá kĩ. Việc thoải mái chia sẻ lại hình ảnh và trêu đùa Lý Hùng cho thấy dù đã chia tay nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.