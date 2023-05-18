Mẹ ruột Lý Hùng: Thời trẻ hết lòng vì gia đình, tuổi già an hưởng cuộc sống nhung lụa

Được biết, mẹ Lý Hùng là người phụ nữ nghị lực, thời trẻ tần tảo hết mình vì chồng con. Giờ đây khi tuổi già, bà đang an hưởng một cuộc sống ấm êm bên con cháu.

Lý Hùng có lẽ là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt Nam trong suốt ngần ấy năm. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, cuộc sống đời tư đặc biệt là gia đình anh cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Trải qua hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên chia sẻ hiện tại mẹ là người quan trọng nhất và anh luôn cố gắng mang đến những gì tốt nhất cho bà.

Mẹ ruột Lý Hùng có cuộc tình đầy lãng mạn và cũng giàu hy sinh với đạo diễn, NSND Lý Huỳnh. Theo diễn viên Lý Hương chia sẻ ba má cô như hình với bóng, như uyên ương không tách rời. Cô kể: "Ba thương má nhiều không tưởng tượng được. Hễ ở gần má là ba nắm chặt tay, hôn bà. Ông đau bệnh, không tự đi nổi nhưng thường xuyên nhờ tôi dìu lên lầu tự tay cắt hoa hồng tặng má: Lan (tên thân mật của bà Đoàn Thị Nguyên - PV), anh tặng em. Thú thật, cả đời tôi ao ước có một tình yêu lãng mạn như ba má – hình ảnh tưởng như chỉ thấy trên phim ảnh".

Câu chuyện tình yêu 50 năm vẫn mặn nồng của cặp đôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ít ai biết, đằng sau sự thành công rực rỡ của Lý Hùng và các thành viên trong gia đình ở lĩnh vực nghệ thuật là sự hy sinh vô cùng lớn của người phụ nữ đặc biệt này. Khi ấy, bà cũng như những người mẹ khác, hết lòng vun vén, chăm lo cho gia đình, chồng con. Chính vì điều này, không ít khán giả cho rằng dường như bà trải qua những tháng ngày vất vả lo toan nên đến khi ở tuổi xế chiều được con cái chăm lo hết mực.

Mẹ nam diễn viên từng nuôi lợn để kiếm thêm thu nhập.

Còn Lý Hương tiết lộ mẹ ruột là người mạnh mẽ. "Má tôi là người phụ nữ cứng rắn, bản lĩnh, hồi xưa ở lò võ được mệnh danh là “Bông hồng thép” mà", cô nói.

Lý Hương chia sẻ: "má tôi ít nói nhưng chúng tôi đều cảm nhận sâu sắc nỗi đau của bà. Má vẫn hay ngồi ghế salon nhìn di ảnh của ba rồi trò chuyện. Bà hỏi: Ông nhìn tui làm gì vậy?... Trước khi qua đời, ba tôi vẫn nắm chặt tay má, hôn bà, hóm hỉnh nói: Em đẹp lắm nhưng mà em... hơi dữ. Em dữ mới giữ được anh. Nếu không, chắc anh lấy 10 cô vợ".

"Hồi xưa, ba tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều cô gái vây quanh đòi tình cho không biếu không là bình thường! Má tôi giữ chồng bằng tình yêu thương. Ông hay tâm đắc rằng: Không phải ba sợ má mà thương má. Ba mấy đứa là võ sư đó nghe!"

Cô nghẹn ngào kể về mẹ sau khi nghệ sĩ Lý Huỳnh qua đời: "Ba mất, má tôi hay một mình sang phòng ông lúc 4 giờ sáng. Bà ngồi đó, thẫn thờ nhìn mọi thứ trong phòng. Có lần, chị em chúng tôi phát hiện mới chạy đến ôm má và khuyên nhủ. Chúng tôi nói rằng: Ba đang dõi theo má con mình, má đừng như vậy, ba buồn. Khuyên thì vậy chứ khi về phòng, anh em chúng tôi mạnh ai nấy khóc".

Hiện tại, sau những tháng ngày vất vả lo toan, ở tuổi xế chiều, bà được con cái chăm lo hết mực, cho đi du lịch khắp nơi trên thế giới. "Bà cũng thích đi du lịch cùng con cháu, đi chơi bà vui lắm, anh em chúng tôi phải lo lắng cho mẹ chu đáo: để mẹ dùng khoang đầu tiên, khoang VIP, lúc mẹ khỏe thì cả nhà mới đi chơi…”, Lý Hùng nói.

Sao nam sinh năm 1969 cũng tiết lộ thêm, anh đã đưa mẹ ruột đi du lịch được nhiều nơi, do bà cũng có tuổi nên anh phải lên kế hoạch từ trước và đến khi sức khoẻ của mẹ không gặp trở ngại thì cả gia đình sẽ xuất phát.

Mỗi lần xuất hiện bên các con, mẹ ruột Lý Hùng đều được chuẩn bị trang phục hết sức chu đáo và sang trọng. Nói về tình cảm dành cho mẹ ruột, Lý Hùng trải lòng: "niềm vui của tôi là mẹ. Tôi chỉ mong mẹ mạnh khỏe, bản thân an, gia đình bình an là vui rồi".

Bà được xem là người “anh hùng thầm lặng” đứng sau hào quang của anh.

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' Mới đây diễn viên Công Hậu nhận lời mời cho buổi talk show ''Người kể chuyện đời'', tại đây anh có những chia sẻ rất thú vị về chuyện làm nghề của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ruot-ly-hung-thoi-tre-het-long-vi-gia-inh-tuoi-gia-an-huong-cuoc-song-nhung-lua-583218.html