Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá'

Hậu trường 25/04/2023 18:06

Mới đây diễn viên Công Hậu nhận lời mời cho buổi talk show ''Người kể chuyện đời'', tại đây anh có những chia sẻ rất thú vị về chuyện làm nghề của mình.

Khi được Trung Dân (MC chương trình Người kể chuyện đời) hỏi về sự cố khi đi diễn, Công Hậu tiết lộ về kỷ niệm đi diễn tấu hài. Theo nam diễn viên, thời mới ra trường, ai cũng muốn đi làm để kiếm tiền. Lần đầu tiên anh đi diễn ở ngoài là đi tấu hài cùng Lý Hùng ở Rạch Giá (Kiên Giang). Thời điểm đó, vé bán ngoài trời chỉ 10.000 - 15.000 đồng nhưng có tới khoảng 5.000 người tới xem. Dù đi diễn tấu hài nhưng Công Hậu và Lý Hùng lại không tập dợt trước vì ỷ y là diễn viên nổi tiếng. Mãi tới khi đi chung xe từ TP.HCM xuống chỗ diễn, cả hai mới bắt đầu nghĩ ra kịch bản và tập.

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' - Ảnh 1
Công Hậu chia sẻ với Trung Dân về những kỷ niệm làm nghề của mình. - Ảnh: Báo Thanh Niên

"Nhưng diễn hài nó khác, không phải điện ảnh, tôi nhớ lúc được giới thiệu tên Lý Hùng và Công Hậu, khán giả vỗ tay ầm ầm. Tới khi hai đứa diễn suốt 15 phút mà ở dưới im re, không một tiếng cười. Sau khi diễn một hồi, tôi thấy khán giả ném đá đầy trên sân khấu. Tôi quay sang nói với Lý Hùng nhưng vẫn cố gắng diễn cho xong. Dù vậy, dưới sân khấu vẫn không có ai cười. Một lát sau, tôi nghe một ông say rượu tới gần sân khấu rồi nói: "Thôi đi vô đi hai cha nội, diễn kiểu gì vậy". Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi tấu hài", anh chia sẻ trong buổi talk show.

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' - Ảnh 2
Công Hậu và Lý Hùng thời còn trẻ 

Nam nghệ sĩ tâm sự lần đi diễn đó anh có nhiều tiền nhưng lại thấy rất nhục, bởi "diễn hài mà không có lấy một tiếng cười". Công Hậu cho biết trên đường đi xe chung với Lý Hùng trở về thành phố, anh nói sẽ không bao giờ đi diễn tấu hài nữa. Cũng từ câu chuyện của mình, nam nghệ sĩ chiêm nghiệm: "Ông trời cho mỗi người một vị trí chứ không ai giống ai. Người diễn hài khác người bên điện ảnh. Mình đâu thể làm công việc của người khác. Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên được" anh chia sẻ thêm. 

Diễn viên - Đạo diễn Công Hậu và những thành tựu trong ngành điện ảnh nước nhà 

Gần 34 năm gắn bó với nghệ thuật, diễn viên Công Hậu đã đóng trên 160 phim truyền hình và hơn 50 vở kịch truyền hình. Trong đó, anh có trên 30 vai chính và số còn lại anh đảm nhận vai thứ chính.

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' - Ảnh 3
Đạo diễn, diễn viên Công Hậu và những cống hiến cho nghệ thuật điện ảnh.

Những vai diễn để lại ấn tượng, được khán giả nhắc tới nhiều phải kể đến vai Lê Báo trong phim Phạm Công Cúc Hoa, vai Đức Phật Thích Ca trong phim Ánh đạo vàng hay vai thầy giáo trong phim Gọi giấc mơ về. 

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' - Ảnh 4
Công Hậu vai Lê Báo trong tác phẩm Phạm Công Cúc Hoa 

Dù sở hữu hàng trăm vai diễn khác nhau nhưng ở mỗi nhân vật, Công Hậu đều hóa thân khác biệt. Khi thì cắt tóc, cạo râu; có khi phải giảm đến 7-8 kg trong 2 tháng để phù hợp nhân vật.

"Tôi luôn tìm cách hóa thân các nhân vật khác nhau từ ngoại hình đến lời ăn tiếng nói. Tôi sẽ tìm chi tiết, để không vai nào bị trùng lắp. Chẳng hạn vai thầy giáo dạy văn sẽ khác thầy giáo dạy toán, bác sĩ giải phẩu sẽ khác bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ.

Tạo hình rất quan trọng, nếu không đạt khi vào nhân vật sẽ không tròn. Chẳng hạn, khi đóng vai Đức Phật, tôi ăn chay gần 3 tháng để nhập tâm, cũng như quan sát, cách đi, đứng, nằm, ngồi của nhà sư như thế nào", diễn viên Công Hậu chia sẻ với báo Tuổi Trẻ 

Còn phim điện ảnh đầu tiên anh làm đạo diễn mang tên Kẻ đào mồ đang trong giai đoạn hậu kỳ tại Ấn Độ, dự kiến phát hành dịp cuối năm nay.

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' - Ảnh 5
Diễn viên - đạo diễn Công Hậu (thứ hai, từ trái sang) lưu lại khoảnh khắc cùng đồng nghiệp - Ảnh: Tuổi Trẻ
 

Phim thuộc thể loại tâm lý xã hội, có chút ma mị. Phim chuẩn bị gần 3 năm, dựa trên câu chuyện có thật. Nội dung xoay quanh chữ hiếu của con cái đối với cha mẹ.

Ngoài ra, đạo diễn Công Hậu cũng trăn trở về dòng phim lịch sử trong nước chưa được chú trọng, chưa có những phim thật sự hoàn hảo; trong khi đó, phim lịch sử nước ngoài khán giả Việt xem rất nhiều.

Công Hậu chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng với Lý Hùng khi diễn hài nhưng bị 'ném đá' - Ảnh 6
Ngoài là một nghệ sĩ đa tài, Công Hậu cũng là người cha chấp cánh ước mơ cho con trai khi cùng đồng hành cổ vũ con trong cuộc thi Sao Nối Ngôi 

Khán giả trong nước luôn công nhận tài năng và những cống hiến mà diễn viên - đạo diễn Công Hậu mang lại cho ngành điện ảnh nước nhà. Thời gian sắp tới, có lẻ không ít người hâm mộ của anh sẽ mong chờ những tác phẩm ấn tượng đến từ người nghệ sĩ tài ba và nhiệt huyết này. 

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