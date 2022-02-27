Nữ diễn viên Vbiz nhiễm Covid-19 khi đang mang thai những tháng cuối, chồng thiếu gia chăm vợ cũng không thoát '2 vạch'

Nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của 2 vợ chồng nữ diễn viên, đặc biệt là khi cô còn đang trong những tháng cuối của thai kỳ.

Mới đây, nữ diễn viên Salim vừa có thông báo về việc mình và chồng thiếu gia Hải Long dương tính với Covid-19. Đáng chú ý là hiện tại Salim đang mang thai ở những tháng cuối cùng nên thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trên Instagram cá nhân, Salim có bài đăng cho hay vốn ban đầu định giấu tin này nhưng do gia đình bạn bè ngày nào cũng hỏi thăm, lại thêm việc "mất tích" hơi lâu và đang có em bé nên Salim quyết định chia sẻ cụ thể một chút. Người đẹp viết: "Mình đang 2 vạch, vâng chính mình cũng không tin nổi vì tự nghĩ mình bất tử (ông bà và bố gánh còng lưng), làm gì có chuyện "ai rồi cũng F0" (suy nghĩ tích cực)… Cho tới khi test nhanh lên 2 vạch lần đầu vẫn nghĩ mình cúm thường chứ... Chỉ sang tới ngày thứ 2 bị chồng cho cách ly trong phòng, nằm nhìn trần nhà kèm ngạt mũi, rát họng nhiều đờm kèm ho nặng thì mới tin là mình dính Covid rồi...".

Salim nhận kết quả dương tính trước sau khi test nhanh '2 vạch' - Ảnh: IGNV Theo như chia sẻ của Salim, những ngày mắc Covid-19 là một trải nghiệm vừa khổ vừa sướng. Khổ do đang mang bầu, không được dùng thuốc mà chỉ được súc miệng, rửa mũi bằng nước muối, ngậm mật ong, vitamin bầu,... Không chỉ vậy, cô cũng bị triệu chứng căng đầu mỏi mắt, nhìn cái gì một lúc là rất mỏi nên buộc phải "cai" điện thoại rồi mất vị giác, không ăn được nhiều, người lờ đờ,... Tuy nhiên, cái sướng cũng chẳng ít là vì chỉ cần "ọ ẹ" 1 tiếng là "anh bạn cùng giường" lại gọi với vào phòng hỏi thăm và tiếp tế nước nóng liên tục. Đính kèm bài đăng, Salim còn khoe hình ảnh chàng thiếu gia cặm cụi nấu ăn trong bếp một mình cho vợ, rồi lủi thủi nằm sofa trong khi vợ cách ly trong phòng,...

Nữ diễn viên được chồng thiếu gia chăm sóc kỹ lưỡng - Ảnh: IGNV Mặt khác, nữu diễn viên cũng cập nhật tình hình mới nhất sau khi test PCR vào ngày 26/2, thiếu gia Hải Long cũng đã chính thức nhận kết quả dương tính. Điều này có nghĩa nhà 2 người đều F0 cả. Qua đó, Salim gửi lời nhắn nhủ đến chồng:"Chỉ buồn cười rõ là cả 2 đứa đều F0 và triệu chứng giống hệt nhau nhưng bạn chồng vì test không ra nên cách ly mình, 4 ngày phải chăm mình và ngủ sofa, mình thì được hưởng thụ nằm giường còn bạn chồng thì loay hoay chuẩn bị đồ ăn thức uống liên tục và ngủ vật vờ mặc dù đều mệt như nhau. Haha, nghĩ lại khổ thân thực sự. Thôi giờ mình cùng F0 rồi để tôi chăm lại bạn hihi". Thiếu gia Hải Long cũng đã trở thành F0 sau khi chăm vợ bầu - Ảnh: Internet Bên dưới phần bình luận bài viết, các fan cũng như người thân, bạn bè bày tỏ nỗi lo lắng, gửi lời động viên đến mẹ bầu Salim và chúc 2 vợ chồng cô sớm khỏe lại để chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-vbiz-nhiem-covid-19-khi-dang-mang-thai-nhung-thang-cuoi-chong-thieu-gia-cham-vo-cung-khong-thoat-2-vach-452444.html