Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy?

Sinh năm 1965, nữ diễn viên Kim Oanh từng học tập tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh và có thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Với những cống hiến cho nghệ thuật, Kim Oanh đã được nhà nước phong tặng giải thưởng Nghệ sĩ ưu tú.

Trong sự nghiệp, Kim Oanh cũng từng tạo tiếng vang rất lớn với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Cầu vồng tình yêu, Ma làng… Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với hình ảnh đanh đá, chua ngoa, cô luôn nỗ lực trong các vai diễn của mình để mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất.

Có cuộc sống riêng tư vốn kín đáo, nhưng mới đây cô bị vợ của nghệ sĩ hài Xuân Bắc tố là có “cọ xát” với chồng mình khiến gia đình lục đục. Sau đó nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính không liên quan đến chuyện này và cho biết sẽ kiện nếu không được xin lỗi. Vụ việc lùm xùm này vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có hồi kết.

Cùng nhìn lại nhan sắc quá đỗi trẻ trung so với tuổi tác cùng vóc dáng hấp dẫn khó cưỡng của diễn viên Kim Oanh:

Thường xuyên tham gia các vai diễn về người nông dân, chất phác giản dị, nhưng ngoài đời thì nữ diễn viên này lại thể hiện một hình ảnh rất trẻ trung, năng động và hiện đại. Cô cũng rất chăm chỉ tập luyện thể hình để giữ được vóc dáng thon gọn và cuốn hút.

Dù ở tuổi đã ngoài 40, nhưng diễn viên Kim Oanh lại ưa chuộng phong cách sexy. Cô thường diện những trang phục khoe hết cỡ những ưu điểm trên cơ thể và đặc biệt là những bộ bikini nóng bỏng.

Giống như những vai diễn hài hước của mình, ngoài đời cô cũng thể hiện phong thái lạc quan và vui vẻ, thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng. Có lẽ chính sự thong thả, thoải mái như thế là “liều thuốc” khiến nữ diễn viên giữ được sắc đẹp thách thức thời gian.

Không sợ bị công chúng gọi là “cưa sừng làm nghé”, diễn viên Kim Oanh vẫn theo đuổi phong cách trẻ trung, hợp với xu hướng nhưng đúng chuẩn mực khiến người hâm mộ có những lời khen ngợi về nhan sắc của cô.

Thời gian là thứ mà người phụ nữ sợ nhất, vì theo năm tháng thì nhan sắc sẽ tàn phai. Nhưng với nữ diễn viên Kim Oanh, có lẽ thời gian đã 'bỏ quên' cô.