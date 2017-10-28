Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy?

Hậu trường 28/10/2017 14:19

Dù đã ở tuổi 42 nhưng Kim Oanh vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp như gái đôi mươi. Chuyên trị những vai đanh đá, lẳng lơ trong các bộ phim, nhiều khi nữ diễn viên còn bị khán giả ghét lây ngoài đời thực vì diễn quá đạt.

Sinh năm 1965, nữ diễn viên Kim Oanh từng học tập tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh và có thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Với những cống hiến cho nghệ thuật, Kim Oanh đã được nhà nước phong tặng giải thưởng Nghệ sĩ ưu tú.

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 1
Hình ảnh diễn viên Kim Oanh trong một bộ phim - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp, Kim Oanh cũng từng tạo tiếng vang rất lớn với nhiều bộ phim nổi tiếng như: Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Những giấc mơ dài, Cầu vồng tình yêu, Ma làng… Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả với hình ảnh đanh đá, chua ngoa, cô luôn nỗ lực trong các vai diễn của mình để mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất.

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 2
Nhan sắc ngoài đời thực tươi trẻ của nữ diễn viên chuyên trị những vai đanh đá - Ảnh: Internet

Có cuộc sống riêng tư vốn kín đáo, nhưng mới đây cô bị vợ của nghệ sĩ hài Xuân Bắc tố là có “cọ xát” với chồng mình khiến gia đình lục đục. Sau đó nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính không liên quan đến chuyện này và cho biết sẽ kiện nếu không được xin lỗi. Vụ việc lùm xùm này vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có hồi kết.

Cùng nhìn lại nhan sắc quá đỗi trẻ trung so với tuổi tác cùng vóc dáng hấp dẫn khó cưỡng của diễn viên Kim Oanh:

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 3
Nữ diễn viên Kim Oanh và nghệ sĩ Xuân Bắc từng hợp tác với nhau trong bộ phim “Sóng ở đáy sông” - Ảnh: Internet

Thường xuyên tham gia các vai diễn về người nông dân, chất phác giản dị, nhưng ngoài  đời thì nữ diễn viên này lại thể hiện một hình ảnh rất trẻ trung, năng động và hiện đại. Cô cũng rất chăm chỉ tập luyện thể hình để giữ được vóc dáng thon gọn và cuốn hút.

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 4

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 5

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 6
Vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng muốt và đôi chân dài miên man không kém gì người mẫu của nữ diễn viên Kim Oanh - Ảnh: Internet

Dù ở tuổi đã ngoài 40, nhưng diễn viên Kim Oanh lại ưa chuộng phong cách sexy. Cô thường diện những trang phục khoe hết cỡ những ưu điểm trên cơ thể và đặc biệt là những bộ bikini nóng bỏng.

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 7

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 8

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 9

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 10

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 11
Nữ diễn viên thường chọn những bộ bikini khoe triệt để những lợi thế về mặt hình thể của mình - Ảnh: Internet

Giống như những vai diễn hài hước của mình, ngoài đời cô cũng thể hiện phong thái lạc quan và vui vẻ, thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng. Có lẽ chính sự thong thả, thoải mái như thế là “liều thuốc” khiến nữ diễn viên giữ được sắc đẹp thách thức thời gian.

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 12

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 13
Hình ảnh trẻ trung không kém con gái đôi mươi của diễn viên Kim Oanh dù tuổi thật đã quá 40 - Ảnh: Internet

Không sợ bị công chúng gọi là “cưa sừng làm nghé”, diễn viên Kim Oanh vẫn theo đuổi phong cách trẻ trung, hợp với xu hướng nhưng đúng chuẩn mực khiến người hâm mộ có những lời khen ngợi về nhan sắc của cô.

Nữ diễn viên Kim Oanh hấp dẫn thế nào mà vợ Xuân Bắc lo mất chồng đến vậy? - Ảnh 14
Những hình ảnh đời thường rất nhí nhảnh và trẻ trung của diễn viên Kim Oanh không cho thấy dấu hiệu tuổi tác -  Ảnh: Internet

Thời gian là thứ mà người phụ nữ sợ nhất, vì theo năm tháng thì nhan sắc sẽ tàn phai. Nhưng với nữ diễn viên Kim Oanh, có lẽ thời gian đã 'bỏ quên' cô. 

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, Kim Oanh khẳng định 'từ lúc đẻ ra tới giờ' chưa từng chửi hay làm tổn thương ai

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, Kim Oanh khẳng định 'từ lúc đẻ ra tới giờ' chưa từng chửi hay làm tổn thương ai

Diễn viên Kim Oanh cho rằng vợ Xuân Bắc đã hiểu lầm chứ bản tính của chị là người hiền lành, luôn nghe lời bố dặn nên không bao giờ muốn gây tổn thương cho bất kỳ ai.

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