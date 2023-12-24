Nữ ca sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn với Michael Jackson: Trở lại sân khấu sau 10 năm, ly hôn chồng doanh nhân hơn 7 tuổi

Chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ được gặp huyền thoại nhạc Pop, Ngọc Linh nói: "Tôi đã được nhìn thấy Michael Jackson thật gần, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cuộc gặp diễn ra trong khoảng hơn 10 phút rồi Michael Jackson tạm biệt mọi người để về chuẩn bị cho buổi họp báo và show diễn buổi tối. Ngay sau đó, tôi và các bạn được đưa đến điểm họp báo ở phía sau sân vận động, nơi Michael Jackson đến biểu diễn.

Năm 1993, Việt Nam là một trong những nước được chọn tham gia show diễn tại Thái Lan với Michael Jackson. Ban tổ chức show diễn đã tổ chức tuyển chọn ca sĩ nhí sẽ hát chung với ông hoàng nhạc Pop. Trong những thiếu nhi Việt Nam được chọn đi, Giọng ca Tình Thơ - Ngọc Linh (khi ấy vừa tròn 13 tuổi) là đại diện duy nhất có cơ hội hòa giọng cùng Michael Jackson trong ca khúc Heal The World. Đây không chỉ là vinh dự tự hào khó quên của riêng nữ ca sĩ Ngọc Linh mà còn là của các khán giả Việt Nam.

Ca sĩ Ngọc Linh sinh năm 1979. Từ năm 3 tuổi, cô đã được mẹ cho sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM và trở thành ngôi sao nhí với các ca khúc Em đi chơi thuyền, Ngày đầu tiên đi học... Năm 2000, nữ ca sĩ có bản hit "Tình thơ" được khán giả yêu mến, nhất là độ tuổi học sinh, sinh viên. Album vol.1 của cô "Lựa chọn một vì sao" từng trở thành trào lưu của làng nhạc Việt đầu những năm 2000.

Tôi còn được mời đến để nói chuyện với Michael Jackson. Không thể tưởng tượng được là tôi vui và hãnh diện như thế nào. Điều đầu tiên anh ấy làm là bắt tay với tôi. Sau đó hỏi về Việt Nam và tôi có thấy vui khi tham gia show diễn tối nay hay không. Trước khi bước ra sân khấu, anh ấy còn xoa đầu tôi và nói: "Chúng ta bắt đầu hát nhé!".

Năm 2004, Ngọc Linh làm MC "Vui cùng Hugo" và rất được khán giả yêu mến. Tới nỗi khi cô ra đường, người ta quên luôn Ngọc Linh là ca sĩ. Vậy là Ngọc Linh thích đi dẫn chương trình hơn đi hát. Cô từ chối nhiều lời mời đi hát.

Năm 2000, nữ ca sĩ có bản hit "Tình thơ" được khán giả yêu mến, nhất là độ tuổi học sinh, sinh viên

Đến năm 2005, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Ngọc Linh kết hôn với ông xã hơn 7 tuổi và có 1 con gái. Cô chọn rời bỏ sự nghiệp để lui về chăm sóc gia đình và chuyển hướng sang làm kinh doanh trước sự tiếc nuối không chỉ của khán giả, đồng nghiệp mà còn của chính người thân trong gia đình.

Những năm tháng "ở ẩn", Ngọc Linh gặp khá nhiều biến cố trong cuộc sống. Theo lời chị từng kể, hồi mới sinh con được 1 tháng, chị phát hiện mình bị khối u ở mũi nên phải làm phẫu thuật. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tâm niệm, mình gặp nhiều may mắn nên luôn trân quý cuộc sống. Cách đây chưa lâu, ca sĩ Ngọc Linh cho biết cô và ông xã đã "đường ai nấy đi" được 3 năm. Sau ly hôn, cô và chồng cũ giữ quan hệ bạn bè để cùng chăm sóc con gái 17 tuổi. Nữ ca sĩ thừa nhận, đôi lúc cô thấy buồn khi nhìn người khác có hạnh phúc đủ đầy nhưng nhờ gia đình, bạn bè, niềm vui đi hát giúp cô vượt qua biến cố hôn nhân.

Đến năm 2005, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Ngọc Linh kết hôn với ông xã hơn 7 tuổi và có 1 con gái. Cô chọn rời bỏ sự nghiệp để lui về chăm sóc gia đình và chuyển hướng sang làm kinh doanh

Năm 2016, Ngọc Linh mới quay trở lại trong một chương trình của HTV. Từng được biết đến là ca sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt như búp bê nhưng khi trở lại với vóc dáng đầy đặn hơn, cô thường xuyên nhận được những lời nhận xét chê bai về ngoại hình.

Nữ ca sĩ thừa nhận mình từng buồn và áp lực về điều đó nên từ đó hiếm khi nhận show của đài truyền hình. Cho đến một ngày, cô nhận ra, chỉ cần được sống, được hạnh phúc thì việc béo hay gầy không phải là vấn đề.

Từng được biết đến là ca sĩ có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt như búp bê nhưng khi trở lại với vóc dáng đầy đặn hơn, cô thường xuyên nhận được những lời nhận xét chê bai về ngoại hình

"Tôi cực kỳ lên án cũng như rất khó chịu với một ai đó khi gặp người khác, câu đầu tiên là "mập quá, ốm quá". Mình không hiểu rằng người ta đang đối diện với cái mập đó hay cái ốm đó là nỗi khổ đau hay biến cố nào đó. Ai chê mập là tôi buồn lắm", giọng ca Tình thơ từng chia sẻ.

Gần đây, Ngọc Linh được nhiều khán giả trẻ biết đến hơn nhờ màn duet với rapper Đen Vâu trong ca khúc Mười Năm. Tại WeChoice Awards 2019, ca sĩ Ngọc Linh góp giọng trong ca khúc Điều Phi Thường Nhỏ Bé. Một cuộc hội ngộ hai thế hệ giữa cô với Đen Vâu, Chi Pu và Bảo Anh cũng đã diễn ra trên sân khấu lễ trao giải.

Gần đây, Ngọc Linh được nhiều khán giả trẻ biết đến hơn nhờ màn duet với rapper Đen Vâu trong ca khúc Mười Năm

Trải qua nhiều biến cố về cuộc sống cũng như sức khỏe, Ngọc Linh ở tuổi 44 chọn lối sống tích cực, trân trọng mọi thứ đến với mình hơn. Mỗi ngày trôi qua, đến khi đắp chăn đi ngủ là một ngày thảnh thơi, không hờn giận, không thù ghét ai cả. Niềm hạnh phúc của cô là được ở bên cạnh trò chuyện cùng gia đình mình mỗi ngày.

Trải qua nhiều biến cố về cuộc sống cũng như sức khỏe, Ngọc Linh ở tuổi 44 chọn lối sống tích cực, trân trọng mọi thứ đến với mình hơn

Con gái của nữ ca sĩ đang học lớp 12 và bé có ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Dù bà ngoại ngăn cản, muốn bé học kinh doanh nhưng cô tôn trọng sở thích của con. "Tôi sẽ cho con 2 năm để học thử âm nhạc, nếu không được thì có thể chuyển hướng học về kinh doanh" - cô tâm sự trong chương trình Người kể chuyện đời.