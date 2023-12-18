Danh ca Hương Lan tuyên bố giã từ sân khấu sau 'Ca sĩ mặt nạ': 'Tôi miệt mài làm nghề hơn 60 năm và đến lúc cần nghỉ ngơi'

Hương Lan cho biết sắp tới cô không nhận lời hát sự kiện, chỉ tham gia chương trình thiện nguyện, lập kênh cá nhân để hát tặng khán giả.

Tại đêm công bố và trao giải The Masked Singer 2023, khán giả bất ngờ khi sau khi lớp mặt nạ Cú Tây Bắc chính là danh ca Hương Lan. Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng sự góp mặt của nữ danh ca đã tạo nên sắc màu lạ, đa dạng cho Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Tại đêm công bố và trao giải The Masked Singer 2023, khán giả bất ngờ khi sau khi lớp mặt nạ Cú Tây Bắc chính là danh ca Hương Lan Tập chung kết, danh ca Hương Lan gây thêm bất ngờ khi tuyên bố từ giã sân khấu. Nữ nghệ sĩ sắp tới tổ chức đêm nhạc cuối tri ân khán giả, sau đó ngừng biểu diễn ở phòng trà, chạy show vì đến lúc cần nghỉ ngơi. Nữ danh ca cho biết: "Tôi không hát trên sân khấu nữa nhưng không hoàn toàn giải nghệ. Tôi lập kênh YouTube riêng, đăng video ca hát và giao lưu với người hâm mộ. Tôi miệt mài làm nghề hơn 60 năm và đến lúc cần nghỉ ngơi.

Tôi đi thi hát vì muốn cống hiến những gì chưa bao giờ thể hiện trước khán giả. Hơn hết, tôi mong muốn mang âm nhạc đến gần giới trẻ. Họ sẽ thấy được ngọn lửa đam mê của một người ở tuổi U70 như tôi". Tập chung kết, danh ca Hương Lan gây thêm bất ngờ khi tuyên bố từ giã sân khấu. Nữ nghệ sĩ sắp tới tổ chức đêm nhạc cuối tri ân khán giả, sau đó ngừng biểu diễn ở phòng trà, chạy show vì đến lúc cần nghỉ ngơi Suốt hành trình Ca sĩ mặt nạ 2023, Hương Lan chọn thể hiện các ca khúc thuộc dòng nhạc dân ca Nam bộ sở trường như Ngày xưa Hoàng thị, Gọi em là đóa hoa sầu, Đưa em tìm động hoa vàng, Dang dở, Buồn làm chi em ơi, Bậu ơi đừng khóc... Danh ca U70 nói điều làm cô hạnh phúc khi tham gia Ca sĩ mặt nạ 2023 là hát hoàn toàn bằng giọng thật suốt các tập.

Suốt hành trình Ca sĩ mặt nạ 2023, Hương Lan chọn thể hiện các ca khúc thuộc dòng nhạc dân ca Nam bộ sở trường như Ngày xưa Hoàng thị, Gọi em là đóa hoa sầu, Đưa em tìm động hoa vàng, Dang dở, Buồn làm chi em ơi, Bậu ơi đừng khóc... Ở vị trí cố vấn khách mời, Bằng Kiều nói: "Cho tới bây giờ, tôi nói thật, trong lịch sử âm nhạc dân ca, trữ tình, chưa ai qua được chị. Chị đi thi thế này tôi thấy lạ vì chị hầu như chưa bao giờ tham gia game show". Hamlet Trương cũng cho biết: "Cảm ơn cô Cú Tây Bắc đã hát Bậu ơi đừng khóc bằng cả trái tim". Hương Lan tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh tại Sài Gòn, là con gái đầu của nghệ sĩ Hữu Phước. Sau năm 1975, danh ca hát ở đoàn cải lương Văn Công, được yêu thích với vở Cây sầu riêng trổ bông, Tình yêu và bạo chúa. Sau đó, Hương Lan cùng cha xuất cảnh sang Pháp.

Danh ca U70 nói điều làm cô hạnh phúc khi tham gia Ca sĩ mặt nạ 2023 là hát hoàn toàn bằng giọng thật suốt các tập Năm 1988, sau hôn nhân đầu đổ vỡ, Hương Lan kết hôn lần hai với ông Quốc Toản - một kỹ sư hàng không. Hồi tháng 6/2018, Hương Lan thực hiện liveshow Một đời sân khấu tại TP.HCM với 2.000 khán giả, cùng nhiều nghệ sĩ khách mời: Ngọc Giàu, Hoài Linh, Ý Lan.

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