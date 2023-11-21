Phương Lan 'chơi lớn' trong ngày trọng đại, tặng quà trị giá lên đến 20 triệu đồng cho khách mời đến tham dự

Món quà vợ chồng Phương Lan và Phan Đạt gửi tặng mỗi khách mời đến dự đám cưới có giá trị lên đến 20 triệu đồng.

Chiều tối ngày 20/11, diễn viên Phương Lan và bạn trai Phan Đạt đã tổ chức lễ cưới tại TP.HCM, quy tụ dàn sao khủng đến tham dự. Từ sớm trước giờ cử hành hôn lễ, cô dâu chú rể đã có mặt từ sớm để tiếp đón khách mời. Chiều tối ngày 20/11, diễn viên Phương Lan và bạn trai Phan Đạt đã tổ chức lễ cưới tại TP.HCM, quy tụ dàn sao khủng đến tham dự Trong ngày trọng đại, Phương Lan lựa chọn váy cưới trắng đuôi cá, khéo khoe khoe bờ vai trần quyến rũ và vóc dáng thon gọn. Trong khi đó, chú rể cũng điển trai trong bộ vest cùng tông. Cặp đôi lộ rõ tâm trạng hồ hởi, hạnh phúc.

Đàm Vĩnh hưng dắt tay cô dâu tiến lên lễ đường Trước giờ G của bữa tiệc, vợ chồng Phương Lan hé lộ quà tặng gửi đến khách mời tham dự tiệc cưới là một voucher làm đẹp trị giá lên đến 20 triệu đồng, cùng một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự đầu tư, quan tâm của Phương Lan và Phan Đạt dành cho quan khách. Trước giờ G của bữa tiệc, vợ chồng Phương Lan hé lộ quà tặng gửi đến khách mời tham dự tiệc cưới là một voucher làm đẹp trị giá lên đến 20 triệu đồng, cùng một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Trước đó, ngày 18/11, Phương Lan và Phan Đạt đã tổ chức lễ gia tiên ở nhà riêng, chính thức nên duyên vợ chồng sau nhiều năm hẹn hò. Buổi lễ có sự chứng kiến của gia đình họ hàng hai bên cùng nhiều bạn bè nghệ sĩ thân thiết.

Trước đó, ngày 18/11, Phương Lan và Phan Đạt đã tổ chức lễ gia tiên ở nhà riêng, chính thức nên duyên vợ chồng sau nhiều năm hẹn hò Sau tiệc cưới ở TP.HCM, Phương Lan và Phan Đạt sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ ở Ninh Bình, quê chú rể vào tháng 12 tới. Để có thể đi đến hồi kết đẹp nhất, Phương Lan và Phan Đạt đã trải qua không ít khó khăn, thử thách. Để có thể đi đến hồi kết đẹp nhất, Phương Lan và Phan Đạt đã trải qua không ít khó khăn, thử thách Tại thời điểm quyết định dọn về sống chung một nhà, cả hai từng suýt rơi vào cảnh "tay trắng". Nhưng nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ cho đến nay cả hai đã gặt hái về một số thành tựu nhất định, cũng như sở hữu kinh tế ổn định hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-lan-choi-lon-trong-ngay-trong-ai-tang-qua-tri-gia-len-en-20-trieu-ong-cho-khach-moi-en-tham-du-632188.html