Phương Lan 'Gái già lắm chiêu' tất bật chuẩn bị làm cô dâu tháng 11, hé lộ những điều đặc biệt diễn ra trong ngày cưới!

Ở tuổi 29, Phương Lan quyết định "về chung một nhà" với bạn trai kém tuổi Phan Đạt. Chia sẻ với báo Dân trí, Phương Lan cho biết những ngày qua, cô và chồng sắp cưới Phan Đạt đã chuẩn bị khoảng 80% cho lễ cưới, chỉ còn lại những khâu như mâm sính lễ, đặt tiệc nhà hàng...

Phương Lan nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp, tính cách hài hước và dí dỏm. Nữ diễn viên từng góp mặt trong các dự án như Nhà bà Nữ, Gái già lắm chiêu,... Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng mạnh khi diễn kịch sân khấu và truyền hình thực tế.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Phương Lan và Phan Đạt cũng hé lộ dàn dâu phụ, rể phụ nổi tiếng sẽ góp mặt trong đám cưới sắp tới. Đội hình nhà trai gồm ca sĩ S.T Sơn Thạch, MC Minh Xù, diễn viên BB Trần, Hải Triều, Minh Dự, Thuận Nguyễn... và đội hình phía nhà gái sẽ có diễn viên Lan Ngọc, Khả Như, Thùy Anh, Uyển Ân, Misthy, "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân, Ngọc Phước...

Nữ diễn viên cho biết đám cưới của cô sẽ diễn ra 2 ngày ở TP.HCM. Trong đó, ngày 18/11 là lễ rước dâu, chiêu đãi bà con, khách khứa phía nhà gái và ngày 20/11 là buổi tiệc chiêu đãi bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của 2 vợ chồng. Sau khi tổ chức đám cưới ở TP.HCM, đầu tháng 12, cặp đôi sẽ di chuyển ra Bắc - quê hương của Phan Đạt - để tổ chức tiệc mừng cùng nhà trai.

Sau khi tổ chức đám cưới ở TP.HCM, đầu tháng 12, cặp đôi sẽ di chuyển ra Bắc - quê hương của Phan Đạt - để tổ chức tiệc mừng cùng nhà trai

Diễn viên phim Nhà bà Nữ cũng hé lộ, điểm đặc biệt trong đám cưới của cô là trang phục cho dâu phụ và rể phụ được thiết kế riêng. Trang phục này được lấy ý tưởng từ 2 vùng đất Ninh Bình và Huế - quê hương của cô dâu và chú rể.

Diễn viên phim Nhà bà Nữ cũng hé lộ, điểm đặc biệt trong đám cưới của cô là trang phục cho dâu phụ và rể phụ được thiết kế riêng

Diễn viên 9X chia sẻ thêm: "MC của chương trình là diễn viên Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa, 2 anh chị quê ở miền Trung và miền Bắc giống tôi và anh Đạt. Còn một điều nữa tôi nghĩ cũng đặc biệt, nhưng đến đám cưới mới tiết lộ để bất ngờ hơn".

Diễn viên Phương Lan cũng hé lộ, sau đám cưới, cô và Phan Đạt mong muốn sẽ có chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau. Dù khá bận rộn, song quá trình chuẩn bị cho đám cưới không ảnh hưởng nhiều đến công việc của Phương Lan, bởi cô và chồng sắp cưới may mắn được đồng nghiệp, đối tác tạo điều kiện để tập trung chuẩn bị ngày trọng đại.

Thiệp cưới của diễn viên Phương Lan

Ngoài ra, Phương Lan cũng chia sẻ cô được mẹ chồng thương yêu. Với cô, đó chính là may mắn lớn. "Tôi có thể tự tin nói rằng mẹ chồng còn thương tôi hơn là thương anh Đạt. Mẹ chồng tôi ở Ninh Bình, thỉnh thoảng vào TP.HCM thăm chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ về quê thăm mẹ" - Phương Lan chia sẻ.

Diễn viên sinh năm 1994 cũng tâm sự, cô và Phan Đạt không xác định khi nào sẽ có con, bởi quan niệm "con cái là trời cho". "Dù đã có 4 năm sống thử với nhau, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy thật bồi hồi, khác lạ. Tôi nghĩ khi chính thức trở thành vợ chồng, trách nhiệm chúng tôi dành cho nhau sẽ lớn hơn" - nữ diễn viên bộc bạch.

Sau đám cưới, cô và Phan Đạt mong muốn sẽ có chuyến du lịch nước ngoài cùng nhau

Phương Lan và Phan Đạt công khai chuyện tình cảm vào năm 2018. Nhắc về lời cầu hôn của ông xã Phan Đạt, Phương Lan cho biết ngày đặc biệt của mình không giống như nhiều cặp đôi khác. Cô chia sẻ: "Đối với tôi, lời cầu hôn đã có cách đây 2 năm rồi. Không phải là một buổi tiệc bất ngờ rồi cầu hôn, trao nhẫn như bao cặp đôi khác mà là khi anh Đạt quyết định mua nhà cho hai đứa. Cả hai đã sống thử 4 năm, ở thuê nhiều nơi. Vì thế đối với tôi, việc chồng mua một căn nhà vào năm 2021 để ổn định cuộc sống thì đã là một lời cầu hôn rồi".

Kể về bạn đời, Phương Lan hạnh phúc chia sẻ: "Lý tưởng của mỗi người đều khác nhau. Đối với tôi, Đạt là phiên bản quá đủ rồi. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh luôn là người đứng sau hỗ trợ hết mình. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Mọi khó khăn đã có anh Đạt lo".

Phương Lan và Phan Đạt công khai chuyện tình cảm vào năm 2018

Chia sẻ về bí quyết gìn giữ hạnh phúc, Phương Lan cho biết cả hai luôn suy nghĩ thấu đáo, nhường nhịn nhau và tôn trọng công việc của đối phương. "Tôi sinh ra trong một gia đình lao động nên từ bé đã biết phụ ba mẹ buôn bán. Vì thế, tôi không có bướng bỉnh hay đòi hỏi gì nhiều. Chúng tôi sống thực tế, có phần đơn giản và đạm bạc. Lâu lâu tôi có nhõng nhẽo tí cho vui thôi, không nhất thiết là phải có quà vào ngày lễ này kia. Đạt thì hay chủ động mua quà tặng tôi nếu thấy gì đó đẹp và hợp".