Nam diễn viên 'Nhà bà Nữ' chính thức lên tiếng tin đồn hẹn hò em gái Trấn Thành, còn xin phép khán giả một điều này!

Trước đó, Quỳnh Lý và Huỳnh Uyển Ân liên tục bị soi ra loạt chi tiết từ việc diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay đi chung tại nhiều sự kiện thế nhưng cả hai đều giữ im lặng và không lên tiếng về vấn đề trên.

Đầu năm 2023, bộ phim "Nhà Bà Nữ" của Trấn Thành oanh tạc khắp các phòng vé, nổi bật trong dàn diễn viên phải kể đến là Quỳnh Lý. Thời gian gần đây, nam diễn viên liên tục bị soi ra bằng chứng nghi vấn hẹn hò với Huỳnh Uyển Ân - em gái Trấn Thành. Quỳnh Lý có mối quan hệ thân thiết với hội bạn thân của Trấn Thành và thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Mới đây, chiều 24/8, chia sẻ với truyền thông, diễn viên Quỳnh Lý đã thẳng thắn lên tiếng về chuyện hẹn hò với Uyển Ân. Theo đó, nam diễn viên sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn khán giả tập trung quan tâm tới sự nghiệp, ủng hộ, yêu thương vai diễn mới trong bộ phim sắp tới của anh. Còn vấn đề cá nhân nam diễn viên xin phép không chia sẻ. "Còn chuyện tình cảm xin cho Quỳnh giữ cho bản thân thôi nhé" - nam diễn viên 9x cho hay.

Nam diễn viên sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn khán giả tập trung quan tâm tới sự nghiệp, ủng hộ, yêu thương vai diễn mới trong bộ phim sắp tới của anh "Tình yêu là chuyện hai người nên tôi muốn chỉ có hai người biết. Tôi nghĩ lỡ như có chuyện không hay, người đau khổ cũng là hai chúng tôi. Tôi không muốn có thêm nhiều người khác cùng buồn và cùng làm tổn thương nhau nhiều hơn. Tôi không muốn sự tổn thương đó được nhân rộng nên nghĩ chỉ hai người biết là được" - diễn viên sinh năm 1995 bộc bạch chia sẻ. Uyển Ân được biết đến là em gái Trấn Thành Trước đó, Quỳnh Lý và Huỳnh Uyển Ân liên tục bị soi ra loạt chi tiết từ việc diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay đi chung tại nhiều sự kiện thế nhưng cả hai đều giữ im lặng và không lên tiếng về vấn đề trên. Điển hình vào tháng 4/2022, cặp đôi đều check-in tại Đà Lạt. Có nhiều bằng chứng khiến cư dân mạng cho rằng Uyển Ân và Quỳnh Lý đang có mối quan hệ đặc biệt.

Trước đó, Quỳnh Lý và Huỳnh Uyển Ân liên tục bị soi ra loạt chi tiết từ việc diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay đi chung tại nhiều sự kiện Uyển Ân từng nêu rõ quan điểm rằng cô sẽ không công khai nhưng cũng không giấu diếm chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nữ diễn viên cho biết sợ sẽ gặp nhiều phiền phức và những ồn ào không đáng có. Nữ diễn viên cho biết sợ công khai chuyện tình cảm sẽ gặp nhiều phiền phức và những ồn ào không đáng có "Tôi không công khai vì sợ phiền. Giống như anh Thành cũng từng công khai, sau này cứ mỗi dịp lễ hay đến ngày Valentine là đều bị đào lại những bài đăng cũ. Tôi nghĩ là mình đi làm, mọi người nên biết đến những sản phẩm và những vai diễn của mình, chứ đừng quan tâm đến chuyện tình cảm quá. Tôi ngại lắm" - Uyển Ân cho hay.

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