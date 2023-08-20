Hari Won hiếm hoi tiết lộ mong muốn có con sau nhiều năm kết hôn với Trấn Thành

Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ bày tỏ mong muốn có con với Trấn Thành sau 7 năm kết hôn.

Trên trang cá nhân của mình, Hari Won đã khoe nhan sắc tươi tắn khi diện đầm màu hồng rực rỡ. Điều gây chú ý hơn cả là bà xã của Trấn Thành đã bế trên tay một em bé kháu khỉnh đáng yêu. Trông cô cực ra dáng mẹ bỉm khi bồng ẵm thiên thần nhí quá chuyên nghiệp. Không chỉ thế, bà xã Trấn Thành còn bày tỏ mong muốn có con sau 7 năm về chung một nhà với Trấn Thành: "Tự dưng muốn có con ghê. Nhớ nhóc dễ sợ". Điều này khiến ai nấy bất ngờ vì trước đó, cô từng nhiều lần vướng tin đồn mang thai.

Hari Won diện váy nữ tính, nở nụ cười rạng rỡ khi bế một bé trai Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng hot và quyền lực bậc nhất showbiz Việt. Thành công và giàu có nhưng đằng sau cuộc hôn nhân mật ngọt của cả hai là nhiều góc khuất khiến công chúng không khỏi xót xa. Điều đáng tiếc nhất chính là việc Hari Won khó có con vì tình hình sức khỏe. Cụ thể, vào năm 2020, nữ ca sĩ từng nghẹn ngào chia sẻ trong tập cuối của chương trình Chị Em Chúng Minh rằng: "Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh".

MC Trấn Thành và Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016 sau khoảng 1 năm hẹn hò Hari Won luôn có Trấn Thành an ủi, động viên Tuy nhiên, Hari Won luôn có Trấn Thành an ủi, động viên. Nam MC từng nhiều lần bày tỏ quan điểm không quá quan trọng việc có con. Anh sẵn sàng nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi vì cho rằng còn quá nhiều trẻ trên thế giới chưa có cơ hội gặp một ông bố, bà mẹ tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-hiem-hoi-tiet-lo-mong-muon-co-con-sau-nhieu-nam-ket-hon-voi-tran-thanh-610899.html