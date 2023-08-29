Nữ diễn viên 'Nhà bà Nữ' tung ảnh cưới đầu tiên, dàn sao Vbiz nô nức chúc mừng

Phương Lan không giấu khỏi sự háo hức khi sắp trở thành cô dâu tháng 11.

Phương Lan là nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh rộng qua các vai diễn trong phim: Gái già lắm chiêu, Nhà bà nữ,... Ngoài các vai diễn hài hước trong lĩnh vực điện ảnh, Phương Lan còn góp mặt thường xuyên trong nhiều vở diễn của sân khấu Thế giới trẻ. Phương Lan gây ấn tượng trong phim "Gái già lắm chiêu 2" Mới đây, chiều ngày 29/8, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phương Lan bất ngờ tung ảnh cưới đầu tiên. Kèm theo hình ảnh, cô còn nhắc đến thời gian tổ chức hôn lễ của mình: "Cô dâu tháng 11. Coming soon (tạm dịch là Sắp tới)".

Ở dưới phần bình luận, dàn sao Vbiz lẫn khán giả đều bày tỏ sự hào hứng đón chờ tin vui của Phương Lan. Siêu mẫu Xuân Lan gửi lời chúc tới nàng dâu mới: "Chúc mừng hai em". Diễn viên Nguyên Thảo không giấu khỏi cảm xúc phấn khích khi biết bạn chuẩn bị lấy chồng: "Đã quá bạn ơi". Còn ca sĩ Minh Trang ra sức khen ngợi nhan sắc của Phương Lan: "Cái mũi xuất sắc bà ơi". Chiều ngày 29/8, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phương Lan bất ngờ tung ảnh cưới đầu tiên Được biết, danh tính chồng sắp cưới của nữ diễn viên chính là quản lý tên Phan Đạt. Cả hai đã có khoảng 5 năm hẹn hò đầy mặn nồng trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trong lần thử trang phục cưới cùng "nửa kia", anh chàng đã "cầu cứu" cư dân mạng vì cảm xúc bỡ ngỡ, mới lạ: "Bộ nào ô kê các bác. Cứu em. Lần đầu em hơi bỡ ngỡ ạ. Anh chị em nào có kinh nghiệm không?".

Trong lần thử trang phục cưới cùng "nửa kia", anh chàng đã "cầu cứu" cư dân mạng vì cảm xúc bỡ ngỡ Nữ diễn viên “Nhà bà Nữ” cũng từng dành nhiều lời khen có cánh cho ông xã Phan Đạt: “Tôi và bạn trai quen nhau vào một ngày tháng 8. Đạt lúc đó có tới sân khấu coi kịch và tôi diễn vở đó. Về tới nhà, Đạt vô tình thấy tên tôi trong danh sách diễn viên, mới thích tôi và nhắn tin trêu tôi. Tôi lúc đó đang bán hàng online nên ai nhắn tin cũng trả lời hết và nói chuyện qua lại. Đạt nói rất thích xem kịch nên tôi mời đi xem và từ đó bắt đầu tìm hiểu nhau rồi quen tới giờ. Từ lúc hai đứa quen nhau, Đạt giúp tôi thay đổi theo chiều hướng rất tốt. Anh ấy giúp đỡ cho tôi rất nhiều, từ cách ăn mặc tới nhận show, marketing". Được biết, danh tính chồng sắp cưới của nữ diễn viên chính là quản lý tên Phan Đạt. Cả hai đã có khoảng 5 năm hẹn hò đầy mặn nồng trước khi quyết định tiến đến hôn nhân Dù đang tất bật với việc chuẩn bị cho đám cưới, nhưng Phương Lan và Phan Đạt vẫn tranh thủ dành thời gian để "hâm nóng tình cảm"

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