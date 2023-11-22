Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này

Hậu trường 22/11/2023 09:32

MC Minh Xù đã "tố" Phương Lan vì ghi nhầm tên mình trong thiệp cưới.

Vào tối hôm qua 20/11, đám cưới của nữ diễn viên Phương Lan và bạn trai Phan Đạt đã được diễn ra tại TP. HCM. Hôn lễ gây nhiều chú ý khi có sự tham gia của hàng loạt sao Việt đình đám. Một điều thú vị nhất là mới đây, một khách mời dự đám cưới Phương Lan đã đăng đàn bóc phốt cô dâu chú rể một cách hài hước. 

Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 1
Vào tối hôm qua 20/11, đám cưới của nữ diễn viên Phương Lan và bạn trai Phan Đạt đã được diễn ra tại TP. HCM. 
Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 2
Hôn lễ gây nhiều chú ý khi có sự tham gia của hàng loạt sao Việt đình đám.

Cụ thể, Minh Xù vô cùng "bức xúc" vì thiệp cưới bên ngoài ghi đúng tên mình nhưng bên trong lại "mời Jun Phạm". Anh còn tag thẳng tài khoản của Phương Lan để 'dằn mặt' và tuyên bố luôn số tiền mừng cưới mình sẽ đi để hả giận: "Đoạn này sốc lắm. Ok thì 30 nghìn đồng tiền mừng nhé em". Ngoài Minh Xù, trước đó còn có cô nàng Misthy cũng bị viết nhầm tên.

Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 3
Minh Xù đã đăng đàn bóc phốt cô dâu chú rể một cách hài hước. 
Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 4

Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 5

Minh Xù vô cùng "bức xúc" vì thiệp cưới bên ngoài ghi đúng tên mình nhưng bên trong lại "mời Jun Phạm".


Anh còn tag thẳng tài khoản của Phương Lan để 'dằn mặt'.
Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 6
Trước đó còn có cô nàng Misthy cũng bị viết nhầm tên.

Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là một màn trêu trọc của chàng MC đối với cô dâu. Có thể thấy, Minh Xù vẫn có mặt trong dàn bê tráp nhà trai. Số tiền mừng chắc hẳn cũng không hề nhỏ chứ không như anh tuyên bố.

Một MC nổi tiếng tuyên bố mừng cưới Phương Lan 30.000 đồng vì lý do này - Ảnh 7
Minh Xù vẫn có mặt trong dàn bê tráp nhà trai.

Phương Lan sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc của sân khấu Thế Giới Trẻ, TP HCM. Cô cũng ghi dấu ấn với khán giả trong bộ phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 2. Phan Đạt sinh năm 1995, kém Phương Lan một tuổi, từng là nhân viên văn phòng nhưng sau này đã nghỉ việc để lui về làm quản lý riêng cho bạn gái. Cặp đôi từng góp mặt với vai diễn đôi tình nhân trong phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành.

Trước khi tiến đến hôn nhân, Phương Lan - Phan Đạt có 5 năm hẹn hò. Phương Lan cho biết, từ khi yêu Phan Đạt, cô thấy mình xinh đẹp hơn, biết cách ăn mặc hơn.

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Từ khóa:   MC Minh Xù Phương Lan kết hôn MisThy

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