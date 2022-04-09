Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do.

Hậu trường 09/04/2022 16:36

Dòng chia sẻ của nữ ca sĩ nổi tiếng này khiến cho dân mạng vừa thương, vừa buồn cười.

Mới đây, Orange đã có bài đăng gây sự chú ý trên trang cá nhân của mình, người đẹp than thở chuyện "ế ẩm" quá lâu.

Nữ ca sĩ viết thư cho đứa con trong tương lai với mong muốn sau này đứa trẻ đừng thắc mắc tại sao 2 mẹ con lại chênh lệch nhau đến 35 hoặc 40 tuổi.

"Con tương lai của mẹ, sau này nếu sao con thắc mắc rằng mẹ hơn con tận 35, 40 tuổi, hãy biết rằng người mẹ này đã ế quá lâu nên hãy yêu thương mẹ nhiều vào nhé!", giọng ca Người Lạ Ơi thở dài ngao ngán.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do. - Ảnh 1
Bài viết gây chú ý trên trang cá nhân của Orange. - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ như lời tâm sự, than thở của nữ ca sĩ đã chạm đến trái tim của cư dân mạng, khiến họ cảm thấy vừa thường, vừa buồn cười cho cô nàng. Nhiều người còn hài hước cho rằng Orange vì mang danh ế quá lâu nên dẫn đến suy nghĩ cũng... quá xa xôi, dường như cô hơi lo xa, vì hiện tại cô chỉ mới 25 tuổi.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do. - Ảnh 2

Bên dưới phần bình luận, giọng ca Chân Ái còn khéo léo bổ sung một cách ý tứ: "Hãy nhớ rằng thanh xuân mẹ của con đã dành để làm trạch nữ ở nhà lướt xem story đến độ hết cả story để xem".

(Trạch nữ: Chỉ những cô gái luôn thích ở trong nhà, né mọi hoạt động bên ngoài. Sở thích của cô gái đó không phải là vận động, mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem...).

Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do. - Ảnh 3
Nữ ca sĩ còn bình luận hài hước khiến CĐM thích thú. - Ảnh chụp màn hình

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997. Cô được biết đến qua cuộc thi âm nhạc X-Factor 2014 khi sở hữu giọng hát nội lực, mạnh mẽ.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do. - Ảnh 4

Nhưng tên tuổi Orange chỉ thực sự tỏa sáng khi cho ra mắt ca khúc Người Lạ Ơi vào năm 2018, tiếp sau đó là một loạt những bản hit khác như Chân Ái, Em Hát Ai Nghe, Khi Em Lớn, Tình Nhân Ơi... đã khẳng định vị trí và tài năng của nữ ca sĩ trong lòng người hâm mộ.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do. - Ảnh 5

Cũng trong năm 2018, Orange đoạt giải Nghệ sĩ Châu Á mới xuất sắc của giải MAMA. Năm 2019, Orange được vinh danh Siêu sao mới Châu Á của Hong Kong Asian-Pop Music Festival.

Nữ ca sĩ nổi tiếng Vbiz xác định 40 tuổi mới có con, không khỏi ngạc nhiên khi biết lý do. - Ảnh 6

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa được bao lâu, giọng ca trẻ gây chú ý ồn ào khi vướng lùm xùm kiện tụng với công ty quản lý - công ty của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cô sốc khi "ông bầu" đòi bồi thường 15.5 tỷ đồng sau những màn đấu tố, kiện tụng xuất phát từ khúc mắc trong công việc.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh tâm sự: "Con còn nhỏ nên chưa biết chuyện của bố mẹ"

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh tâm sự: "Con còn nhỏ nên chưa biết chuyện của bố mẹ"

Những chia sẻ mới đây của Diệp Lâm Anh sau khi đường ai nấy đi với ông xã thiếu gia nhận được sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Orange ca sĩ Orange Khương Hoàn Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?