Nữ ca sĩ viết thư cho đứa con trong tương lai với mong muốn sau này đứa trẻ đừng thắc mắc tại sao 2 mẹ con lại chênh lệch nhau đến 35 hoặc 40 tuổi.

Mới đây, Orange đã có bài đăng gây sự chú ý trên trang cá nhân của mình, người đẹp than thở chuyện "ế ẩm" quá lâu.

Có lẽ như lời tâm sự, than thở của nữ ca sĩ đã chạm đến trái tim của cư dân mạng, khiến họ cảm thấy vừa thường, vừa buồn cười cho cô nàng. Nhiều người còn hài hước cho rằng Orange vì mang danh ế quá lâu nên dẫn đến suy nghĩ cũng... quá xa xôi, dường như cô hơi lo xa, vì hiện tại cô chỉ mới 25 tuổi.

"Con tương lai của mẹ, sau này nếu sao con thắc mắc rằng mẹ hơn con tận 35, 40 tuổi, hãy biết rằng người mẹ này đã ế quá lâu nên hãy yêu thương mẹ nhiều vào nhé!", giọng ca Người Lạ Ơi thở dài ngao ngán.

Bên dưới phần bình luận, giọng ca Chân Ái còn khéo léo bổ sung một cách ý tứ: "Hãy nhớ rằng thanh xuân mẹ của con đã dành để làm trạch nữ ở nhà lướt xem story đến độ hết cả story để xem".

(Trạch nữ: Chỉ những cô gái luôn thích ở trong nhà, né mọi hoạt động bên ngoài. Sở thích của cô gái đó không phải là vận động, mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem...).

Nữ ca sĩ còn bình luận hài hước khiến CĐM thích thú. - Ảnh chụp màn hình

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997. Cô được biết đến qua cuộc thi âm nhạc X-Factor 2014 khi sở hữu giọng hát nội lực, mạnh mẽ.

Nhưng tên tuổi Orange chỉ thực sự tỏa sáng khi cho ra mắt ca khúc Người Lạ Ơi vào năm 2018, tiếp sau đó là một loạt những bản hit khác như Chân Ái, Em Hát Ai Nghe, Khi Em Lớn, Tình Nhân Ơi... đã khẳng định vị trí và tài năng của nữ ca sĩ trong lòng người hâm mộ.

Cũng trong năm 2018, Orange đoạt giải Nghệ sĩ Châu Á mới xuất sắc của giải MAMA. Năm 2019, Orange được vinh danh Siêu sao mới Châu Á của Hong Kong Asian-Pop Music Festival.

Tuy nhiên, nổi tiếng chưa được bao lâu, giọng ca trẻ gây chú ý ồn ào khi vướng lùm xùm kiện tụng với công ty quản lý - công ty của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cô sốc khi "ông bầu" đòi bồi thường 15.5 tỷ đồng sau những màn đấu tố, kiện tụng xuất phát từ khúc mắc trong công việc.