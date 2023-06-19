NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng

Với những đóng góp cho điện ảnh nước nhà, năm 2007, Võ Hoài Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Có thể thấy, sự nghiệp của nam nghệ sĩ khá rực rỡ với nhiều dấu mốc ấn tượng.

Võ Hoài Nam được biết đến với vai trò là một là một diễn viên, ông từng nổi tiếng với vai Trọng trong bộ phim Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn năm 2002, vai Chiến trong Cảnh sát hình sự, và vai ông Sinh trong Hương vị tình thân. Ngoài ra, còn những vai diễn giúp nam diễn viên chạm đến trái tim khán giả như: Người đàn bà mộng du, Chuyện phố phường, Song hùng kỳ dị,...

NSƯT Võ Hoài Nam ở hiện tại không thay đổi quá nhiều so với ngày xưa. Đến nay, Võ Hoài Nam vẫn giữ được nét phong trần vô cùng cuốn hút. Trong khi đó, bà xã Lan Anh ngày càng xinh đẹp, đằm thắm.

Mới đây, NSƯT Võ Hoài Nam bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới với bà xã hơn 20 năm về trước. Nam diễn viên cũng bày tỏ tình cảm với vợ kém 12 tuổi qua những vần thơ ngọt ngào. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả trầm trồ bởi gương mặt điển trai, lãng tử của ngôi sao điện ảnh.

Cuộc tình đẹp của nam diễn viên và vợ đã kéo dài hơn 2 thập kỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh giản dị của hai vợ chồng suốt nhiều năm qua. Dù nay đã có 4 mặt con nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn hết sức mặn nồng. Nam nghệ sĩ cũng không ngại thể hiện tình cảm với vợ bằng những hành động yêu chiều.

Hiện cặp đôi có 4 người con, 1 trai và 3 gái. Tất cả đều đam mê nghệ thuật, trong đó con trai lớn đang học tại ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, con gái thứ hai là nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui của nam diễn viên khiến nhiều người không ngừng ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc, sung túc, vợ hiền, con ngoan của NSƯT Võ Hoài Nam

Theo như Võ Hoài Nam từng chia sẻ với khán giả, nam diễn viên quen vợ khi cô là một nghệ sĩ múa. Cả hai trong một lần đóng quảng cáo chung, họ nhanh chóng bén duyên nhau. Võ Hoài Nam cho biết từ khi gặp nhau, trong vòng vài ngày là nam diễn viên ngỏ ý rủ đi chơi, lúc đó cũng chẳng có tiền gì nhưng được sự đồng ý ngay từ Lan Anh.

Nam diễn viên và vợ Lan Anh thời còn trẻ mới yêu nhau

Ở thời đỉnh cao của danh tiếng, Võ Hoài Nam chấp nhận chịu đói chứ không đóng những phim mà anh thấy không phù hợp. Cả hai chấp nhận chia sẻ khó khăn cùng nhau, đến khi Lan Anh có bầu 3 tháng, gia đình nhà gái giục cưới, nam nghệ sĩ vẫn chần chừ vì mình quá nghèo.

Tuy nhiên, Võ Hoài Nam quyết định "gán" căn nhà cho bố mẹ vợ được 80 triệu đồng để có kinh phí tổ chức đám cưới và lấy vốn làm ăn. Con trai đầu lòng ra đời, vợ chồng anh vẫn chật vật với kinh tế eo hẹp. Đến khi chứng kiến cảnh con trai gõ vào hộp sữa rỗng, Võ Hoài Nam quyết định dừng đóng phim, tập trung làm kinh tế.

NSƯT Võ Hoài Nam luôn tâm niệm, gia đình mới là ưu tiên quan trọng nhất, còn ánh hào quang chỉ là phù du.

Sau phim Chuyện phố phường, Võ Hoài Nam "mất tích" khỏi làng điện ảnh. Anh mở quán nhậu, tự mình vực dậy kinh tế trong gia đình, chăm lo cho các con. Khi kinh tế dần ổn định thì 4 đứa con lần lượt ra đời, anh lại đắm đuối với con đến tận năm 2011, Võ Hoài Nam mới trở lại trong dự án Song hùng kỳ dị.

Đến năm 2021, Võ Hoài Nam gây sốt khi vào vai ông Sinh - người bố chịu nhiều oan khuất, thiệt thòi trong phim Hương vị tình thân. Chia sẻ về sự trở lại này, nam nghệ sĩ cho hay giờ các con đã lớn, việc kinh doanh cũng ổn định nên anh mới có thời gian dành cho đam mê diễn xuất.

Võ Hoài Nam quay trở lại điện ảnh năm 2021, đảm nhận vai ông Sinh trong bộ phim Hương vị tình thân, được nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt

Ở tuổi 58, nam nghệ sĩ tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại, đủ ăn đủ mặc và không phải chật vật như xưa. Anh thường xuyên cập nhật các hình ảnh đời thường, đặc biệt là những bức ảnh chụp cùng người vợ tào khang. Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm vợ chồng Võ Hoài Nam vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.