NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng

Hậu trường 19/06/2023 11:11

Mới đây, NSƯT Võ Hoài Nam khiến người hâm mộ không ngừng phấn khích khi chia sẻ ảnh cưới 20 năm về trước, chuẩn phong cách Hong Kong cùng bà xã Lan Anh xinh đẹp.

Võ Hoài Nam được biết đến với vai trò là một là một diễn viên, ông từng nổi tiếng với vai Trọng trong bộ phim Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn năm 2002, vai Chiến trong Cảnh sát hình sự, và vai ông Sinh trong Hương vị tình thân. Ngoài ra, còn những vai diễn giúp nam diễn viên chạm đến trái tim khán giả như: Người đàn bà mộng du, Chuyện phố phường, Song hùng kỳ dị,... 

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 1
Hình ảnh tài tử điện ảnh Võ Hoài Nam khi còn trẻ lúc mới vào nghề 
NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 2
NSƯT Võ Hoài Nam được công chúng biết đến khi tham gia bộ phim Cảnh sát hình sự, vào vai Chiến 

Với những đóng góp cho điện ảnh nước nhà, năm 2007, Võ Hoài Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Có thể thấy, sự nghiệp của nam nghệ sĩ khá rực rỡ với nhiều dấu mốc ấn tượng.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 3
NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 4
Năm 2007, Võ Hoài Nam được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

Mới đây, NSƯT Võ Hoài Nam bất ngờ chia sẻ loạt ảnh trong đám cưới với bà xã hơn 20 năm về trước. Nam diễn viên cũng bày tỏ tình cảm với vợ kém 12 tuổi qua những vần thơ ngọt ngào. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả trầm trồ bởi gương mặt điển trai, lãng tử của ngôi sao điện ảnh. 

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 5
NSƯT Võ Hoài Nam đăng tải hình ảnh cùng vợ Lan Anh 20 năm về trước 
NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 6
Lan Anh trông xinh đẹp không khác gì một minh tinh Hong Kong 
NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 7
Lễ cưới của cả hai diễn ra trong không khi nhẹ nhàng, ấm cúng cùng với những người thân trong gia đình 

NSƯT Võ Hoài Nam ở hiện tại không thay đổi quá nhiều so với ngày xưa. Đến nay, Võ Hoài Nam vẫn giữ được nét phong trần vô cùng cuốn hút. Trong khi đó, bà xã Lan Anh ngày càng xinh đẹp, đằm thắm.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 8
Cuộc tình đẹp của nam diễn viên và vợ đã kéo dài hơn 2 thập kỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh giản dị của hai vợ chồng suốt nhiều năm qua. Dù nay đã có 4 mặt con nhưng tình cảm của cặp đôi vẫn hết sức mặn nồng. Nam nghệ sĩ cũng không ngại thể hiện tình cảm với vợ bằng những hành động yêu chiều. 

Hiện cặp đôi có 4 người con, 1 trai và 3 gái. Tất cả đều đam mê nghệ thuật, trong đó con trai lớn đang học tại ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, con gái thứ hai là nữ sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui của nam diễn viên khiến nhiều người không ngừng ngưỡng mộ. 

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 9
NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 10
Gia đình hạnh phúc, sung túc, vợ hiền, con ngoan của NSƯT Võ Hoài Nam 

Theo như Võ Hoài Nam từng chia sẻ với khán giả, nam diễn viên quen vợ khi cô là một nghệ sĩ múa. Cả hai trong một lần đóng quảng cáo chung, họ nhanh chóng bén duyên nhau. Võ Hoài Nam cho biết từ khi gặp nhau, trong vòng vài ngày là nam diễn viên  ngỏ ý rủ đi chơi, lúc đó cũng chẳng có tiền gì nhưng được sự đồng ý ngay từ Lan Anh. 

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 11
Nam diễn viên và vợ Lan Anh thời còn trẻ mới yêu nhau 

Ở thời đỉnh cao của danh tiếng, Võ Hoài Nam chấp nhận chịu đói chứ không đóng những phim mà anh thấy không phù hợp. Cả hai chấp nhận chia sẻ khó khăn cùng nhau, đến khi Lan Anh có bầu 3 tháng, gia đình nhà gái giục cưới, nam nghệ sĩ vẫn chần chừ vì mình quá nghèo.

Tuy nhiên, Võ Hoài Nam quyết định "gán" căn nhà cho bố mẹ vợ được 80 triệu đồng để có kinh phí tổ chức đám cưới và lấy vốn làm ăn. Con trai đầu lòng ra đời, vợ chồng anh vẫn chật vật với kinh tế eo hẹp. Đến khi chứng kiến cảnh con trai gõ vào hộp sữa rỗng, Võ Hoài Nam quyết định dừng đóng phim, tập trung làm kinh tế.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 12

NSƯT Võ Hoài Nam luôn tâm niệm, gia đình mới là ưu tiên quan trọng nhất, còn ánh hào quang chỉ là phù du.

Sau phim Chuyện phố phường, Võ Hoài Nam "mất tích" khỏi làng điện ảnh. Anh mở quán nhậu, tự mình vực dậy kinh tế trong gia đình, chăm lo cho các con. Khi kinh tế dần ổn định thì 4 đứa con lần lượt ra đời, anh lại đắm đuối với con đến tận năm 2011, Võ Hoài Nam mới trở lại trong dự án Song hùng kỳ dị.

Đến năm 2021, Võ Hoài Nam gây sốt khi vào vai ông Sinh - người bố chịu nhiều oan khuất, thiệt thòi trong phim Hương vị tình thân. Chia sẻ về sự trở lại này, nam nghệ sĩ cho hay giờ các con đã lớn, việc kinh doanh cũng ổn định nên anh mới có thời gian dành cho đam mê diễn xuất.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 13
Võ Hoài Nam quay trở lại điện ảnh năm 2021, đảm nhận vai ông Sinh trong bộ phim Hương vị tình thân, được nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt 

Ở tuổi 58, nam nghệ sĩ tỏ ra hài lòng với cuộc sống hiện tại, đủ ăn đủ mặc và không phải chật vật như xưa. Anh thường xuyên cập nhật các hình ảnh đời thường, đặc biệt là những bức ảnh chụp cùng người vợ tào khang. Cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tình cảm vợ chồng Võ Hoài Nam vẫn mặn nồng như thuở ban đầu.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 14
NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ ảnh cưới 20 năm trước nhìn như tài tử Hong Kong khiến ai nhìn cũng xiêu lòng - Ảnh 15
Võ Hoài Nam thường xuyên cập nhật các hình ảnh đời thường, đặc biệt là những bức ảnh chụp cùng người vợ tào khang.
NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên

NSND Thanh Điền tỏ lòng thương xót cho cố NSƯT Vũ Linh đã 'nằm xuống' nhưng vẫn không được an yên

Mới đây, NSND Thanh Điền đã có những chia sẻ liên quan đến chuyện gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh khiến ai cũng xót xa, đồng cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Võ Hoài Nam cuộc sống Võ Hoài Nam ảnh cưới Võ Hoài Nam

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi