NSƯT Tường Vân qua đời, bị bệnh và ngã không đi lại được vẫn sống lạc quan, vui vẻ những ngày cuối đời

Hậu trường 04/02/2022 14:13

NSƯT Tường Vân trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào trưa ngày 03/02, hưởng thọ 84 tuổi.

Người thân NSƯT Tường Vân cho biết bà ra đi vào trưa ngày 03/02, tại nhà riêng ở TP.HCM, hưởng thọ 84 tuổi. Trước khi qua đời, nữ nghệ sĩ bị bệnh tiểu đường và không may bị ngã, đi lại khó khăn cách ngày mất khoảng 2 tuần.

Lúc sinh thời, NSƯT Tường Vân có 2 con nhưng đều đã qua đời. Ở tuổi xế chiều của cuộc đời, nữ nghệ sĩ được con rể và cháu ngoại chăm sóc. Dù bị bệnh tiểu đường và gặp nhiều biến chứng, thế nhưng NSƯT Tường Vân luôn giữ cho mình một tinh thần vui vẻ, lạc quan. 

NSƯT Tường Vân qua đời, bị bệnh và ngã không đi lại được vẫn sống lạc quan, vui vẻ những ngày cuối đời - Ảnh 1

NSƯT Tường Vân tên đầy đủ là Hoàng Tường Vân, sinh năm 1938 tại Hà Nội. Sau đó, bà chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Từ những năm 1975, NSƯT Tường Vân đã gắn bó với Đoàn kịch nói Nam Bộ và là đồng nghiệp cùng thời với nghệ sĩ Kim Cúc, Tú Lệ, Lê An...

Sau này bà còn làm việc và sinh hoạt tại Đoàn Cửu Long Giang, Nhà hát Kịch TP.HCM, Nhà hát kịch 5B... Nhắc đến NSƯT Tường Vân, công chúng sẽ nhớ tới các vai diễn của bà trong các vở như: Người ven đô, Lão hà tiện, Trên đỉnh thiên thai... Bà cũng từng góp vai trong một số bộ phim như: Dốc tình, trở về, Xích lô...

NSƯT Tường Vân qua đời, bị bệnh và ngã không đi lại được vẫn sống lạc quan, vui vẻ những ngày cuối đời - Ảnh 2

Tang lễ của NSƯT Tường Vân bắt đầu từ 18h ngày 03/02 tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM. Gia đình dự kiến sẽ đưa linh cữu của bà đi hỏa táng vào ngày 06/02.

 

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