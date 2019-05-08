Công chúng và đồng nghiệp vô cùng tiếc thương khi biết tin nghệ sĩ cải lương gạo cội Giang Châu vừa từ giã cõi trần vào lúc 6h35 phút sáng nay.

Sáng nay (8/5), làng giải trí Việt lại nhận thêm tin buồn khi NSƯT Giang Châu vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 67 tuổi. Được biết, vào năm 2016, ông bị mắc bệnh thoái hóa não. Sau 3 năm điều trị, sức khỏe của nam nghệ sĩ ngày càng suy yếu, trí nhớ dần mất đi. Hai năm trước khi đang chạy xe ngoài đường, ông bị tai biến, té ngã, từ đó phải ngồi xe lăn, di chuyển khó khăn.

Lễ viếng NSƯT Giang Châu sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp vào 20 giờ ngày 8/5 - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Giang Châu kết hôn với nghệ sĩ Ngọc Hiền và sinh được 3 người con, một đã qua đời từ sớm. Người con thứ 2 là nghệ sĩ Thế Sơn đã qua đời vào năm 2013 khi mới 29 tuổi vì bệnh lao phổi.

Hình ảnh nghệ sĩ Giang Châu những ngày cuối đời bên con cháu - Ảnh: Internet

NSƯT Giang Châu tên thật là Trần Ngọc Châu, sinh năm 1952 tại Bến Tre. Từ nhỏ ông đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Với làn hơi dài cùng chất giọng ngọt ngào đi vào lòng người, khi mới 16 tuổi cố nghệ sĩ đã được đoàn cải lương Hương Mùa Thu giao cho nhiều vai diễn quan trọng.

Hình ảnh nghệ sĩ Giang Châu trong vai diễn để đời Trùm Sò (vở Ngao sò ốc hến) - Ảnh: Internet

Hơn 40 năm làm nghệ thuật, ông hóa thân xuất sắc vào hàng trăm vai diễn với đủ dạng nhân vật và tính cách khác nhau trên sân khấu cải lương. Một trong số những vai diễn ấn tượng tạo nên tên tuổi của NSƯT Giang Châu như: Trùm Sò (Ngao sò ốc hến), Tâm (Tô Ánh Nguyệt), Trần Hùng (Tìm lại cuộc đời)...

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