NSƯT Đức Thịnh tiết lộ bí kíp giúp tình yêu luôn trọn vẹn hạnh phúc, chỉ gói gọn đúng 8 từ: 'Đừng bao giờ cố gắng hiểu phụ nữ'

Vợ chồng NSƯT Đức Thịnh đã kỷ niệm 14 năm ngày “về chung một nhà” hôm 19/5 trên trang mạng xã hội. Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này, nam đạo diễn xúc động cho biết: “14 năm đồng hành với nhau, một chặng đường đủ dài để nghiệm ra chân lý. Làm sao để mình hạnh phúc? Làm sao để có được chồng “không đẹp trai, không nhà giàu, không học giỏi” nhưng tài năng và đưa hết tiền cho ta giữ? Làm sao để có được vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc? Cả hai đều cảm thấy những gì hỷ, nộ, ái, ố của cuộc hôn nhân đi qua đều cần để có được tổ ấm ngày hôm nay. Vì cả hai hiểu rằng mình cần nhau đến thế nào”.

Bài đăng trên MXH của nam đạo diễn dành cho bà xã - Ảnh: chụp màn hình

Bộ ảnh kỷ niệm 14 năm ngày cưới của cả 2 - Ảnh: chụp màn hình

Mỗi khi nhắc về cặp đôi Đức Thịnh và Thanh Thúy netizen đều không khỏi phần ngưỡng mộ trước sự hạnh phúc, ngọt ngào mà cả 2 đã dành cho nhau trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua. Chính vì vậy mà không ít người thắc mắc tại sao cặp đôi lại có thể giữ được mối quan hệ của mình bền vững qua năm mà vẫn luôn giữ được tình cảm như những ngày đầu tiên.