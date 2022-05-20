NSƯT Đức Thịnh tiết lộ bí kíp giúp tình yêu luôn trọn vẹn hạnh phúc, chỉ gói gọn đúng 8 từ: 'Đừng bao giờ cố gắng hiểu phụ nữ'

Vừa mới kỷ niệm 14 năm ngày cưới, NSƯT Đức Thịnh tiết lộ bí kíp giúp mọi người có được cuộc sống hôn nhân tình cảm và bền lâu.
- Cơn sốt 'nghệ sĩ làm từ thiện' còn chưa nguội, Đạo diễn Đức Thịnh ngăn bà xã làm từ thiện nhưng nhanh chóng 'lật mặt' vì câu nói này
- 'Dứt áo ra đi', Phương Lê 'tuột tay' biệt thự 200 tỷ sau khi ly hôn với chồng đại gia, cuộc sống hiện tại ra sao?
Vợ chồng NSƯT Đức Thịnh đã kỷ niệm 14 năm ngày “về chung một nhà” hôm 19/5 trên trang mạng xã hội. Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ này, nam đạo diễn xúc động cho biết: “14 năm đồng hành với nhau, một chặng đường đủ dài để nghiệm ra chân lý. Làm sao để mình hạnh phúc? Làm sao để có được chồng “không đẹp trai, không nhà giàu, không học giỏi” nhưng tài năng và đưa hết tiền cho ta giữ? Làm sao để có được vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc? Cả hai đều cảm thấy những gì hỷ, nộ, ái, ố của cuộc hôn nhân đi qua đều cần để có được tổ ấm ngày hôm nay. Vì cả hai hiểu rằng mình cần nhau đến thế nào”.
Mỗi khi nhắc về cặp đôi Đức Thịnh và Thanh Thúy netizen đều không khỏi phần ngưỡng mộ trước sự hạnh phúc, ngọt ngào mà cả 2 đã dành cho nhau trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua. Chính vì vậy mà không ít người thắc mắc tại sao cặp đôi lại có thể giữ được mối quan hệ của mình bền vững qua năm mà vẫn luôn giữ được tình cảm như những ngày đầu tiên.
Để trả lời cho những thắc mắc của người hâm mộ, mới đây trong buổi kỷ niệm 14 năm ngày cưới nam đạo diễn đã chia sẻ cuốn ''bí kíp'' mà bản thân đã dùng thành công trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua cùng với Thanh Thúy.
"Đừng bao giờ cố gắng hiểu phụ nữ bởi chúng ta không bao giờ hiểu hết được họ, tốt nhất là mình cứ yêu thương họ. Ông bà ta thường nói người phụ nữ sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông nếu đủ sự yêu thương, người đàn ông sẽ không bao giờ rời xa người phụ nữ nếu đủ sự tôn trọng. Điều này có nghĩa là chúng ta hãy luôn tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, chính điều đó sẽ giúp cho cuộc hôn nhân bền vững" .
Trước những lời chia sẻ thật lòng của nam nghệ sĩ, một số bộ phận netizen đã cảm thấy Đức Thịnh quả là một người chồng hoàn hảo khi mọi lời nói của anh luôn đặt vợ lên ưu tiên hàng đầu và không khó hiểu vì sao trải qua suốt hơn 10 năm tình cảm của cả 2 chưa từng thôi ngọt ngào như thuở ban đầu.