Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi

Hậu trường 19/05/2022 17:03

Mới đây trên MXH, nam đạo diễn Đức Thịnh đã có những lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bà xã Thanh Thúy nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới.

Mới đây, cả hai đã cùng nhau kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Nhân dịp đặc biệt này, Đức Thịnh đã có những chia sẻ đầy xúc động gửi đến bà xã Thanh Thúy. Cụ thể nội dung bài viết nói về nam đạo diễn không phải là mẫu đàn ông lãng mạn và ngôn tình như bao người chồng khác nhưng chỉ cần vợ con cần gì anh đều sẽ cố gắng làm cho bằng được. 

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi - Ảnh 1
Bài đăng của Đức Thịnh trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi - Ảnh 2
Người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: chụp màn hình

Bài đăng của Đức Thịnh đã nhận về chúc phúc của người hâm mộ dành cho đôi vợ chồng, đồng thời netizen cũng hy vọng cả 2 sẽ tiếp tục gắn bó bền chặt và dành tình cảm bên nhau như những ngày đầu. 

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi - Ảnh 3Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi - Ảnh 4

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi - Ảnh 5
Loạt ảnh hạnh phúc của cặp đôi cùng các con khiến dân tình chỉ biết ngưỡng mộ - Ảnh: chụp màn hình

Đức Thịnh và Thanh Thúy là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt Nam, dù không quá nổi bật trên truyền thông nhưng mỗi khi cả 2 chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào với nhau lên MXH là y như rằng đều gây sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ. 

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày cưới, Đức Thịnh gửi đôi lời ngọt ngào đến Thanh Thúy khiến netizen không khỏi phần xúc động, ghen tị với cặp đôi - Ảnh 6
Đức Thịnh và Thanh Thúy trong bộ ảnh đoán xuân 2021 - Ảnh: Internet

Còn nhớ cách đây không lâu trong dịp cho ra mắt bộ ảnh tết chào đón xuân 2021, cặp đôi đã có đôi lời về cách giữ lửa trong tình yêu. Cụ thể, hơn 10 năm gắn bó cùng bà xã, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ bí quyết "giữ lửa": “Để hôn nhân bền vững thì việc tôn trọng lẫn nhau là một điều vô cùng quan trọng. Bởi nó giúp chúng ta thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi người cần nhường nhịn nhau một chút, đừng chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đối phương mà hãy nhìn vào những ưu điểm của họ thì chúng ta mới hạnh phúc được”. 

Nhắc về Đức Thịnh, Thanh Thúy luôn dành những lời khen ngợi có cánh cho người bạn đời: “Nhận xét về anh Thịnh, đầu tiên anh ấy rất là hiền lành. Cảm ơn Chúa vì tôi thấy rất may mắn khi có một ông xã như anh Thịnh. Anh ấy luôn chiều theo tất cả quyết định của mình dù đó là quyết định đúng hay sai. Anh Thịnh để mình được tự do làm những gì mình thích”. 

Tựu chung lại trải qua 14 năm yêu nhau, cặp đôi vẫn đang bên cạnh nhau như những ngày đầu đến với nhau và đang là hình mẫu lý tưởng cho nhiều bạn trẻ hướng đến về một mái ấm gia đình hạnh phúc sau này.  

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