NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục bày tỏ bức xúc liên quan đến ồn ào trượt danh hiệu NSND, mong kết quả phán quyết đạt lý, thấu tình

Hậu trường 02/01/2024 18:52

"Tôi chỉ mong chuyện này sớm khép lại để chuyên tâm chăm mẹ vợ hơn 90 tuổi, và để mọi người không phải bàn tán những chuyện không đáng" - NSƯT Đỗ Kỷ nói.

Sau thời gian làm đơn 'cứu xét' vì không được pohong danh hiệu NSND do có đơn thưa, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 29/12, NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục làm đơn kêu cầu phán xử. Ông cho biết đã làm việc với lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và được nghe, biết toàn bộ nội dung tố cáo, các văn bản kiểm tra giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Cục NTBD. Ông khẳng định đơn tố cáo vô căn cứ nhưng người đứng đơn liên tục gửi đơn tới Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư. 

NSƯT Đỗ Kỷ cho biết sáng 28/12/2023, ông được Cục Nghệ thuật biểu diễn mời lên làm việc theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Tại buổi làm việc, Cục NTBD thông tin với NSƯT Đỗ Kỷ về nội dung đơn tố cáo khiến hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân bị để lại, tuy nhiên không tiết lộ danh tính của người viết đơn.

NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục bày tỏ bức xúc liên quan đến ồn ào trượt danh hiệu NSND, mong kết quả phán quyết đạt lý, thấu tình - Ảnh 1
Sáng 29/12, NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục làm đơn kêu cầu phán xử. Ông cho biết đã làm việc với lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và được nghe, biết toàn bộ nội dung tố cáo, các văn bản kiểm tra giữa Nhà hát Kịch Việt Nam và Cục NTBD

Trước sự việc ồn ào chưa có hồi kết, sáng 2/1/2024, NSƯT Đỗ Kỷ lại bức xúc bày tỏ trên trang cá nhân: "Ngày đi làm đầu tiên của năm mới, biết chuyện chẳng thể vui nhưng cũng đành phải nói thôi. Chẳng lẽ cái đúng không được nhìn nhận, bênh vực, cái sai được dung túng, bao che? Người đứng đơn tố cáo tôi liên tục gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư với cùng một nội dung mà không có bằng chứng. Trong khi các đơn vị nơi tôi công tác gần 44 năm có kiểm tra kết luận cụ thể. Vậy ở đâu đáng tin cậy hơn?".

Nam nghệ sĩ cho biết ông vẫn mong vụ việc có kết quả phán quyết đạt lý, thấu tình. "Tôi chỉ mong chuyện này sớm khép lại để chuyên tâm chăm mẹ vợ hơn 90 tuổi, và để mọi người không phải bàn tán những chuyện không đáng" - NSƯT Đỗ Kỷ nói.

NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục bày tỏ bức xúc liên quan đến ồn ào trượt danh hiệu NSND, mong kết quả phán quyết đạt lý, thấu tình - Ảnh 2
Trước sự việc ồn ào chưa có hồi kết, sáng 2/1/2024, NSƯT Đỗ Kỷ lại bức xúc bày tỏ trên trang cá nhân: "Người đứng đơn tố cáo tôi liên tục gửi đến Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư với cùng một nội dung mà không có bằng chứng."

Chia sẻ trên Dân Việt về những ồn ào trong thời gian vừa qua, NS Đỗ Kỷ cho biết bản thân bị vu khống, đặt điều nhiều vấn đề vô căn cứ, ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và cuộc sống của gia đình. 

"Người đứng đơn tố cáo tôi cũng từng phao tin vợ tôi cặp với đại gia nên được mua tặng ô tô khi chúng tôi còn công tác ở Nhà hát Kịch Việt Nam. Sau này người ta còn phao tin vợ chồng tôi ly hôn nhưng vẫn đóng kịch là đang hạnh phúc nữa.

Khi đọc đơn thư người ta tố cáo mình tôi thấy rất buồn cười. Có những chuyện người ta chỉ nghe người khác nói lại chứ không chứng kiến nên không biết được sự thật. Có những chuyện người ta nghĩ ra để vu khống cho tôi.

Người ta bảo tôi tổ chức đánh bạc, bị công an bắt… vậy nhưng sự thật có phải thế đâu. Bởi nếu tôi bị bắt thì công an họ vẫn còn bằng chứng chứ. Các đồng nghiệp của tôi ở Nhà hát Kịch Việt Nam phải biết vụ này chứ. Rồi người ta bảo tôi lợi dụng quyền hạn và chức vụ để đưa anh trai vào Nhà hát "trục lợi bảo hiểm" - nam nghệ sĩ cay đắng khi bị đặt điều, xúc phạm. 

NSƯT Đỗ Kỷ tiếp tục bày tỏ bức xúc liên quan đến ồn ào trượt danh hiệu NSND, mong kết quả phán quyết đạt lý, thấu tình - Ảnh 3
Vợ chồng NS Đỗ Kỷ - Lan Hương sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc đến cùng để không chỉ đòi công bằng và danh dự mà còn để những người đứng sau, những người ẩn danh sau đơn thư tố cáo kia phải lộ diện

Nam diễn viên thừa nhận, cho đến giờ vẫn không hiểu, vì sao người ta lại mất nhiều thời gian với những đơn thư tố cáo vô căn cứ như vậy. Vợ chồng NS Đỗ Kỷ - Lan Hương sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc đến cùng để không chỉ đòi công bằng và danh dự mà còn để những người đứng sau, những người ẩn danh sau đơn thư tố cáo kia phải lộ diện.

NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu

NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng thừa nhận bị vu khống 'đánh bạc, làm ngơ cho vợ cặp bồ đại gia', uất ức đến cùng cực khi nghe bà xã nói 1 câu

"Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao người ta lại mất nhiều thời gian với những đơn thư tố cáo vô căn cứ kiểu này", NSƯT Đỗ Kỷ cay đắng tiết lộ bản thân bị vu khống trắng trợn.

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