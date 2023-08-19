NSƯT Công Ninh nhận xét Trấn Thành phát ngôn 'thiển cận, hồ đồ' khi nói Việt Nam không có nơi đào tạo diễn viên 'ra hồn'

Phát ngôn của Trấn Thành lần nữa khiến không ít khán giả cho rằng nam nghệ sĩ kêu ca về nghề quá nhiều lần bằng những ngôn từ mạnh như "khó nuốt"; "chua chát".

Từ đầu năm đến nay, Trấn Thành liên tục vướng ồn ào tranh cãi về những phát ngôn của mình. Mới đây nhất, Trấn Thành tham gia với vai trò khách mời trong một chương trình do Katy Uyên tổ chức, khi bàn luận về diễn xuất của những người mới vào nghề thông qua phim ngắn được chiếu, nam MC nói rằng nhiều diễn viên trẻ còn “diễn”, chưa chân thật. Anh còn nói nếu ekip bán những tác phẩm đó cho anh thì anh sẽ đòi lại tiền. Trấn Thành tiếp tục có phát ngôn gây tranh cãi rằng: 'Sinh viên Việt Nam thiệt thòi, thiếu thốn vì không có đơn vị đào tạo chính thống, dùng từ dễ hiểu nhất là "ra hồn' Thậm chí, câu nói gây tranh cãi nhất của Trấn Thành chính là: "Sinh viên Việt Nam thiệt thòi, thiếu thốn vì không có đơn vị đào tạo chính thống, dùng từ dễ hiểu nhất là "ra hồn". Nếu được đào tạo, cọ xát mình mới biết bản thân tới đâu vì nghề này rất chua chát".

Phát ngôn của Trấn Thành lần nữa khiến không ít khán giả cho rằng nam nghệ sĩ kêu ca về nghề quá nhiều lần bằng những ngôn từ mạnh như "khó nuốt"; "chua chát". Nhiều bình luận cũng chỉ trích những nhận định về việc đào tạo diễn xuất của Trấn Thành có phần phiến diện, đặc biệt gây tổn thương cho những người từng đào tạo anh. Ở phía ngược lại, một số ý kiến bảo vệ Trấn Thành, khẳng định nếu nhìn từ thực trạng các trường Đại học tại Việt Nam, có thể thấy điều Trấn Thành nói hoàn toàn có lý. Nhiều bình luận cũng chỉ trích những nhận định về việc đào tạo diễn xuất của Trấn Thành có phần phiến diện, đặc biệt gây tổn thương cho những người từng đào tạo anh Liên quan đến phát ngôn này, trao đổi với báo Dân Việt, NSƯT Công Ninh - một trong những người từng giảng dạy Trấn Thành tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã lên tiếng nhận định: "Tôi thấy anh Trấn Thành nói vậy hơi thiển cận và hồ đồ. Thực trạng đâu có như anh ấy nói? Làm sao 4 năm trời đào tạo chính quy như vậy lại "không ra hồn" được? Trong khi đó, Trấn Thành từng học ở trường, biết rõ trong trường đào tạo như thế nào, mỗi kỳ thi các thầy cô đều góp ý, nhận xét, phê bình kỹ lưỡng, làm bao nhiêu thứ để có một bài thi chất lượng cho học trò. Họ đều làm vì tâm huyết, vì yêu nghề chứ đâu phải để được một thứ gì đó? Phát ngôn như vậy là rất buồn cười".

Nghệ sĩ Công Ninh cho biết thêm, khi Trấn Thành mới vào trường, nam nghệ sĩ còn chưa có kinh nghiệm về diễn xuất, các thầy cô đã rất tận tình chỉ dạy anh. "Tôi nghĩ có thể Trấn Thành chỉ nói vui, nói vu vơ vậy thôi, cũng không nên coi như một việc gì quá nghiêm túc" - ông nói thêm. NSƯT Công Ninh - một trong những người từng giảng dạy Trấn Thành tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã lên tiếng nhận định: "Tôi thấy anh Trấn Thành nói vậy hơi thiển cận và hồ đồ..." Trong khi đó, nghệ sĩ Thúy Hạnh cho rằng cần tìm hiểu bối cảnh Trấn Thành đưa ra phát ngôn này và xem thử câu nói có bị cắt xén hay không. Theo cô, nếu đạo diễn “Bố Già” phát biểu như vậy thì đây là ý kiến cá nhân chủ nghĩa. Nữ nghệ sĩ suy luận, phía trước hoặc phía sau nhận định này, Trấn Thành còn nói nhiều điều nữa để giải thích rõ hơn và đúng hơn, một cách khách quan hơn chứ không thể phát ngôn một cách chủ quan, tiêu cực như vậy. Nhắc về vấn đề đào tạo diễn viên hiện nay, nghệ sĩ Thúy Hạnh cho biết hiện tại có nhiều trường chính thống như Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Nhạc viện… Nhiều trường chính quy được nhìn nhận về mặt quản lý, kết quả đào tạo. Tuy nhiên, nhà trường chỉ cung cấp cho sinh viên một số kiến thức, kỹ năng cần thiết. Điều đó đòi hỏi sau khi tốt nghiệp, các bạn trẻ phải trau dồi, cọ xát và rèn luyện, định hình bản thân. Một lần nữa nói về phát ngôn gây tranh cãi của Trấn Thành, Thuý Hạnh cho rằng anh là không thể nói những câu thiếu kiểm soát như vậy Một lần nữa nói về phát ngôn gây tranh cãi của Trấn Thành, nữ nghệ sĩ cho rằng anh là không thể nói những câu thiếu kiểm soát như vậy vì chính nam diễn viên cũng từng học tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Theo nghệ sĩ Thúy Hạnh, có thể quá trình học, Trấn Thành không được đáp ứng nhu cầu học như mong muốn hay như thế nào đó khiến anh cảm thấy chưa đủ nhưng chắc cũng không có trường nào dạy cho chúng ta đủ cả. Ngoài phát ngôn về việc đào tạo diễn xuất, tại sự kiện này, Trấn Thành còn gây chú ý bởi việc bất đồng ý kiến với diễn viên Ngô Thanh Vân Ngoài phát ngôn về việc đào tạo diễn xuất, tại sự kiện này, Trấn Thành còn gây chú ý bởi việc bất đồng ý kiến với diễn viên Ngô Thanh Vân. Trong khi Trấn Thành cho rằng: "Nếu không hợp vai thì Trấn Thành diễn cũng chết chứ không riêng các bạn. Các sao Hollywood diễn cũng chết" thì Ngô Thanh Vân bày tỏ quan điểm: "Ở thị trường Việt Nam, diễn viên chuyên nghiệp nhiều khi còn chưa có vai để đi diễn. Diễn viên trẻ làm gì có nhiều cơ hội để đi chọn. Mình muốn là diễn viên thì bất cứ vai diễn nào mình cũng phải làm được".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-cong-ninh-nhan-xet-tran-thanh-phat-ngon-thien-can-ho-o-khi-noi-viet-nam-khong-co-noi-ao-tao-dien-vien-ra-hon-610753.html