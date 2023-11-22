NSND Thu Hà được ví là 'khuôn vàng thước ngọc' màn ảnh Việt thập niên 90: An phận ở tuổi U60, nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên'

NSND Thu Hà là một trong số ít diễn viên miền Bắc nổi tiếng ở mảng phim truyền hình miền Nam. Khi ấy, tên tuổi của chị sánh ngang với những tài tử, mỹ nhân dòng phim "mì ăn liền" như: Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Thương Tín, Việt Trinh, Diễm Hương… Nữ nghệ sĩ lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Đêm hội Long Trì, Lá ngọc cành vàng, Canh bạc, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Anh chỉ có mình em, Đường đời...

Nhắc đến những nhan sắc nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 90, không thể không kể đến NSND Thu Hà . Sinh ra ở mảnh đất Tuyên Quang, NSND Thu Hà là minh chứng tiêu biểu của câu nói "chè Thái, gái Tuyên". Thời trẻ, chị sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, đài các khiến bao người mê đắm.

Không chỉ "oanh tạc" màn ảnh nhỏ vào thập niên 1990, NSND Thu Hà còn xuất hiện dày đặc trên những tấm ảnh lịch, trở thành "nữ hoàng ảnh lịch" được yêu thích nhất thời điểm ấy. Thu Hà tiết lộ khi mới bước chân vào nghệ thuật, chị đã nhận được nhiều lời mời chụp ảnh với lịch trình dày đặc.

Đỉnh cao sự nghiệp của cô bắt đầu khi nhận vai diễn quận chúa Quỳnh Hoa trong phim lịch sử Đêm Hội Long Trì. Với nhan sắc diễm lệ của mình, Thu Hà đã nhận thể hiện được khí chất cao sang của Quỳnh Hoa. Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong phim này mà từ đó trở đi các đạo diễn luôn ưu ái dành những vai tiểu thư đài cát cho cô. Chính vì lý do đó mà vào những năm thập niên 90 cô được biết nhiều với biệt danh “tiểu thư lá ngọc cành vàng”.

Chị kể: "Ngày đó tôi vẫn còn trong đoàn văn công Quân khu 2, mặc áo lính, sáng ra ăn vội vàng bát cơm trắng chan nước mắm nhạt rồi đi chụp ảnh lịch. Mỗi cuộn phim khi đó rất đắt nên nhiếp ảnh gia phải căn chỉnh tỉ mỉ từ sáng đến trưa mới bấm được một kiểu, tôi đói muốn lả đi…".

Không chỉ "oanh tạc" màn ảnh nhỏ vào thập niên 1990, NSND Thu Hà còn xuất hiện dày đặc trên những tấm ảnh lịch, trở thành "nữ hoàng ảnh lịch" được yêu thích nhất thời điểm ấy

Khi dòng phim thị trường thoái trào, NSND Thu Hà quay về tập trung cho sân khấu kịch. Những năm gần đây, chị mới trở lại đóng phim truyền hình, nổi bật là vai diễn Bạch Cúc trong bộ phim Hướng dương ngược nắng.

Khác với hình tượng nền nã, nhẹ nhàng thường thấy, Thu Hà gây bất ngờ khi vào vai một người đàn bà quyền lực, sắc sảo, đương đầu với mọi khó khăn. Tuy nhiên ẩn sâu bên trong người phụ nữ ấy là những uất ức, cô đơn vì không được che chở, sẻ chia.

Những năm gần đây, chị mới trở lại đóng phim truyền hình, nổi bật là vai diễn Bạch Cúc trong bộ phim Hướng dương ngược nắng

Dù sở hữu nhan sắc và một sự nghiệp đáng tự hào nhưng hôn nhân đầu của cô lại không mấy trọn vẹn. Nữ diễn viên kết hôn và ly hôn trong bình lặng, để lại vết thương trong lòng. Sau này, nghệ sĩ Thu Hà gặp và tái hôn với người chồng hiện tại - một doanh nhân hơn cô 15 tuổi và có 2 người con trai. Vì đều đã qua một lần đổ vỡ nên cả hai thấu hiểu, cảm thông rồi yêu thương nhau. NSND Thu Hà lựa chọn một cuộc sống bình yên, kín tiếng bên gia đình.

Dù sở hữu nhan sắc và một sự nghiệp đáng tự hào nhưng hôn nhân đầu của cô lại không mấy trọn vẹn. Nữ diễn viên kết hôn và ly hôn trong bình lặng, để lại vết thương trong lòng

Hiện tại dù đã bước đến tuổi xế chiều nhưng nhan sắc của NSND Thu Hà như bị "thời gian bỏ quên" khi vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. NSND Thu Hà thừa nhận chị cũng ngại khi được khán giả gọi với danh xưng "nhan sắc không tuổi": "Tôi thấy mình bình thường như bao người phụ nữ U60 khác đấy chứ. Có lẽ cái thần thái của tôi khiến mọi người cảm nhận tôi vẫn còn trẻ hoặc môi trường nghệ thuật khiến mọi người nghĩ tôi không già đi, chứ tuổi tác thì không thể giấu nổi".

NSND Thu Hà thừa nhận chị cũng ngại khi được khán giả gọi với danh xưng "nhan sắc không tuổi": "Tôi thấy mình bình thường như bao người phụ nữ U60 khác đấy chứ"

Hiện tại dù đã bước đến tuổi xế chiều nhưng nhan sắc của NSND Thu Hà như bị "thời gian bỏ quên" khi vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào

Nói về bí quyết giữ gìn nhan sắc, chị chia sẻ: "Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài sống đúng với tuổi của mình và sống như bao người phụ nữ khác. Nếu sợ già thì tốt nhất phải học cân bằng mọi thứ trong đời sống, phải biết buông bỏ và vượt qua những khó khăn. Thậm chí, đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể".

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực, vui vẻ

NSND Thu Hà cùng con trai út

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tích cực, vui vẻ. Với NSND Thu Hà, hạnh phúc là một cuộc sống bình lặng, giản đơn. Chị bộc bạch: "Cái sự "an phận" này có từ lâu rồi. Từ khi không làm phim nữa, tôi cũng hướng cuộc sống của mình đến sự bình lặng. Tất nhiên, đó là phim ảnh thôi chứ sân khấu thì tôi vẫn tham gia rất đều đặn. Chỉ 2 năm nay tôi giảm bớt việc tham gia sân khấu thôi. Nghề của tôi thuộc sân khấu nên tôi vẫn đam mê sân khấu nhiều hơn".