Sau cơn bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ nỗi mặc cảm của chồng mỗi khi ra đường làm việc này!

Hậu trường 25/10/2023 09:12

Trong thời gian dài điều trị bệnh, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trên mọi hành trình. Cô từng cho biết, có những lúc phải vay vài triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Sau cơn bạo bệnh, hiện tại sức khỏe của NS Công Lý đang dần hồi phục tốt. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã Công Lý thường xuyên cập nhật tình hình của nam nghệ sĩ gửi đến người hâm mộ. Mới đây nhất, Ngọc Hà tiết lộ nỗi sợ của NS Công Lý sau khi qua cơn bạo bệnh khiến ai cũng xót xa, đồng cảm.

Sau cơn bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ nỗi mặc cảm của chồng mỗi khi ra đường làm việc này! - Ảnh 1
Ngọc Hà tiết lộ nỗi sợ của NS Công Lý sau khi qua cơn bạo bệnh khiến ai cũng xót xa, đồng cảm

Theo đó, cô chia sẻ: "Từ hồi anh Lý ốm anh ấy rất lười ra ngoài hàng cắt tóc vì anh ngại khi người khác phải chăm sóc đến mình. Mỗi khi đi ra hàng anh Lý được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều. Ngoài ra, anh Lý còn ngại ánh mắt chỉ trỏ của những người xung quanh. Vì thế, từ ngày ốm mỗi lần cắt tóc anh thường gọi các bạn thợ quen đến tận nhà. May mắn là mọi người rất hiểu và yêu thương anh Lý nên cũng dành thời gian đặt lịch mỗi lần anh cắt tóc. 

Khi ở nhà, anh cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Hy vọng sau này khoẻ anh có thể đi ra hàng cắt tóc như trước kia. Dù thế nào Hà cũng cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi thấy anh Lý luôn luôn được mọi người yêu thương và ủng hộ. Hai vợ chồng sẽ cố gắng cùng nhau bước trên con đường dù biết khó khăn vất vả nhưng chúng ta cùng nhau lạc quan".

Sau cơn bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ nỗi mặc cảm của chồng mỗi khi ra đường làm việc này! - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ cảm thấy tự ti với những chỉ trỏ của mọi người mỗi lần ra ngoài cắt tóc

Trong thời gian dài điều trị bệnh, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trên mọi hành trình. Cô từng cho biết, có những lúc phải vay vài triệu đồng để trang trải cuộc sống. Thậm chí, bị nhiều người xa lánh vì nghèo: "Sống cùng anh Lý cũng vậy, rồi từ khi anh Lý ốm kinh tế chật vật, có từng thời điểm phải điện thoại cho đứa em để vay vài triệu (nó cũng chả khá hơn mình nhưng vẫn san sẻ khi chị cần). Và ngay cả bây giờ, cuộc sống có ổn hơn thì mình vẫn phải lo lắng cho anh Lý. Cần cố gắng để tiếp tục cho tương lai. Mỗi hành trình chữa bệnh là mỗi hành trình tốn kém. Ốm đau mà không có tiền vô cùng đáng sợ.

Ấy vậy, mình cũng tự trọng, không phải dễ dàng mở miệng ra vay hay xin ai. Bởi, khi mình đi vay mà bị từ chối thì rất ê chề, thê thảm, trách bản thân mình không đủ tài, không đủ giỏi để kiếm được thật nhiều tiền! Mình không còn trẻ, nhưng mình vẫn không giỏi giấu cảm xúc, dễ trải lòng. Đặc biệt, mình vẫn tự nhận gia đình mình là nghèo".

Sau cơn bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ nỗi mặc cảm của chồng mỗi khi ra đường làm việc này! - Ảnh 3
Trong thời gian dài điều trị bệnh, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trên mọi hành trình. Cô từng cho biết, có những lúc phải vay vài triệu đồng để trang trải cuộc sống

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi lan truyền thông tin nam nghệ sĩ đột quỵ lần 2 khiến không ít khán giả bất ngờ. Trước những thông tin không đúng sự thật về chồng, Ngọc Hà bức xúc chia sẻ: "Trời ơi tại sao lại có thông tin về anh Công Lý thế này chứ. Cách đây 1 tháng mình có chia sẻ anh Lý bị ngã trong nhà vệ sinh. Và có nhiều thông tin cho rằng anh Lý bị đột quỵ lần nữa là hoàn toàn sai sự thật.

Anh Lý trong lúc tắm bị trượt chân ngã chứ không phải bị đột quỵ lại như tin đồn trên. Hiện tại, sức khoẻ của anh Lý đang rất khoẻ mạnh và tốt lên từng ngày. Hàng ngày, mình đăng clip về anh Lý được mọi người gửi lời chúc anh ấy cảm thấy rất vui và hạnh phúc".

Sau cơn bạo bệnh, bà xã NSND Công Lý tiết lộ nỗi mặc cảm của chồng mỗi khi ra đường làm việc này! - Ảnh 4
Ngọc Hà 'than trời' khi chồng vướng tin đồn đột quỵ lần 2

Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc với vai trò là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh đó, theo lời Ngọc Hà chia sẻ, anh có thể tự đi ra ngoài một mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Sự kiên trì, nỗ lực của NSND Công Lý trong thời gian tiếp nhận điều trị bệnh khiến khán giả vừa khâm phục, vừa vui mừng hơn bao giờ hết.

 

 

 

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Từ khóa:   NSND Công Lý Công Lý bà xã Công Lý

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