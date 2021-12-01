NSND Công Lý tươi tắn thăm đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch, khán giả mừng rỡ vì phát hiện điều này trên gương mặt 'cô Đẩu'

NSND Công Lý đã có cuộc hội ngộ với các đồng nghiệp thân thiết như NSND Thu Hà, diễn viên Doãn Quốc Đam, Minh Tít, Mạnh Hưng...tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Vào tháng 7 vừa qua, NSND Công Lý đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của anh đã dần ổn định và đã được xuất viện.

Nam diễn viên xuất hiện vào cuối tháng 10 - Ảnh: FBNV

Cuối tháng 10, nam danh hài đất Bắc chính thức xuất viện. Tin tức này ngay lập tức khiến người hâm mộ của anh vui mừng. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ những hình ảnh mới nhất của anh sau thời gian điều trị để bạn bè và fan hâm mộ yên tâm. Cô viết: "Thời gian vừa rồi, cũng là quãng thời gian thật sự đã rất khó khăn với vợ chồng em và gia đình. Khi anh Lý ốm, nhiều người quan tâm, động viên... Em và gia đình cũng như anh Lý rất xúc động, trân quý tình cảm của mọi người".

Ngày 30/11 mới đây, NSND Công Lý đã có cuộc hội ngộ với các đồng nghiệp thân thiết như NSND Thu Hà, diễn viên Doãn Quốc Đam, Minh Tít, Mạnh Hưng...tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Theo đó, nam diễn viên hài đến nhà hát để thắp hương bàn thờ Tổ nghề và trò chuyện với mọi người sau thời gian xa cách.

Cô Đẩu gặp gỡ đồng nghiệp hôm 30/11 - Ảnh: FBNV

Trong buổi hội ngộ này, thần sắc của Công Lý đã tươi tắn hơn, khuôn mặt cũng cân đối nhiều so với ảnh gặp gỡ bạn bè tại nhà riêng.

Nghệ sĩ Trung Anh, Võ Hoài Nam, Tú Oanh, Phương Oanh, Thảo Vân thăm NSND Công Lý - Ảnh: FBNV

Nhiều năm qua, NS Công Lý gây dấu ấn với khán giả qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân (Gặp nhau cuối năm). Bên cạnh đó, anh cũng tham gia lĩnh vực phim truyền hình ở vai trò phó đạo diễn, diễn viên. Những bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên đều nhận được sự yêu thích của khán giả.

Dàn sao rục rịch trở lại 'Táo Quân', CĐM lo sốt vó 'cô Đẩu Công Lý liệu có lên chầu?' Sau khi nhiều nghệ sĩ rục rịch trở lại với sân khấu "Gặp nhau cuối năm", MXH bất ngờ rộ tin cô Đẩu Công Lý không tham gia Táo Quân năm nay. Thậm chí, dân mạng còn chỉ ra nguyên do.

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