NSND Công Lý bày tỏ sự bất lực, khóc nức nở sau khi nghe con trai nói điều này khi đến chúc Tết

Hậu trường 25/01/2023 15:20

Dù NSND Công Lý đã ly hôn với MC Thảo Vân nhưng mối quan hệ của anh và con trai chung vẫn vô cùng thân thiết.

Tối 24/1, trên trang cá nhân, MC Thảo Vân đăng tải hình ảnh ấm áp khi con trai Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Tít - PV) đến nhà NSND Công Lý chúc Tết ông bà nội và bố. Nữ MC viết: "Hôm qua và nay, con trai đi chúc Tết ông bà nội và bố. Mẹ yên tâm rồi…".

NSND Công Lý bày tỏ sự bất lực, khóc nức nở sau khi nghe con trai nói điều này khi đến chúc Tết - Ảnh 1

Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý chia sẻ với VietNamNet rằng NSND Công Lý là người tình cảm. Mỗi lần con gái và con trai đến thăm, anh đều quyến luyến và xúc động. "Tết năm nay, khi hai cháu đến chơi, con trai Gia Bảo thông báo với bố cuối năm nay học xong lớp 12 dự định sẽ đi du học ở Đức. Anh Công Lý khóc và bảo con đi du học bố không có tiền cho con. Hy vọng cuối năm anh Công Lý khỏe hơn, có thể đi làm và có tiền tặng Tít khi đi học" - Ngọc Hà nói.

NSND Công Lý bày tỏ sự bất lực, khóc nức nở sau khi nghe con trai nói điều này khi đến chúc Tết - Ảnh 2

Ở dưới phần bình luận, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý cũng kể lại khoảnh khắc xúc động khi 2 bố con gặp nhau. Theo đó con trai Gia Bảo đã thông báo với bố cuối năm nay học xong lớp 12 dự định sẽ đi Đức du học. Công Lý đã nghẹn ngào và bảo con đi du học bố không có tiền cho con. Thậm chí khi con trai bảo đi 4 năm mới về thì nam nghệ sĩ còn òa khóc. Công Lý hy vọng bản thân sẽ khỏe hơn, có thể đi làm và có tiền tặng con khi đi du học.

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Công Lý vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với các vợ cũ để cùng nuôi dạy và chăm sóc con cái. Thục Anh (20 tuổi), tên thân mật là Kiến là con gái với vợ đầu Thục Khuê. Còn Tít (tên thật là Gia Bảo) là con trai của nam nghệ sĩ với MC Thảo Vân. Cả hai chia tay khi Tít mới 5 tuổi. MC Thảo Vân nhiều lần được cư dân mạng dành lời khen vì cách dạy con văn minh.

NSND Công Lý bày tỏ sự bất lực, khóc nức nở sau khi nghe con trai nói điều này khi đến chúc Tết - Ảnh 3

Thảo Vân từng nói việc Tít gặp bố là chuyện tình cảm nên cứ để mọi chuyện diễn ra đúng như tình cảm. Cô bày tỏ: "Bố con muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Tôi nghĩ Tít là con của anh ấy, mãi mãi là như thế thì sao phải khó khăn chuyện này chuyện khác làm gì cho mệt và tổn thương đứa trẻ. Chuyện tình cảm của con cái, chúng nó nhạy cảm lắm, và rất tinh nên chúng ta đối xử với con, với gia đình và mọi người thế nào con cái sẽ đối lại với chúng ta như thế".

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