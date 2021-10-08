NS Hoài Linh lần đầu xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn giữa lùm xùm từ thiện: Tiều tụy, thất thần bên di ảnh đấng sinh thành?

Hậu trường 08/10/2021 11:59

Đây cũng là lần đầu tiên NS Hoài Linh xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn giữa lùm xùm từ thiện miền Trung năm ngoái. Hình ảnh được cho là nam danh hài khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Tối 6/10, ca sĩ Phương Trang - em gái ruột nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin ba ruột qua đời. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h18 phút theo giờ Việt Nam. Thông tin này khiến đông đảo nghệ sĩ Việt vô cùng bàng hoàng, xót xa. Ngay sau đó, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng lập tức đổi ảnh đại diện để tưởng nhớ người thân sinh ra mình. Anh nghẹn ngào viết trên trang cá nhân: "Thương và suốt đời mang ơn bố".

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Dương Triệu Vũ xót xa tiễn bố - Ảnh chụp màn hình

Tới tối hôm qua, 7/10, một người bạn chia sẻ những hình ảnh hiếm hoi trong tang lễ bố NS Hoài Linh. Đáng chú ý, nam danh hài xuất hiện trong một khoảnh khắc với dáng vẻ gầy gò, tiều tụy thấy rõ.

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Hình ảnh tang lễ của bố ruột nam danh hài - Ảnh: Internet

Đây cũng là lần đầu tiên nam nghệ sĩ xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn giữa lùm xùm từ thiện miền Trung năm ngoái. Hình ảnh được cho là nam danh hài khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Nhìn lại năm 2021, nhiều người nhận ra đây là khoảng thời gian đầy biến động với ngôi sao gạo cội làng giải trí Việt, khi vừa mất người thân, vừa gặp sóng gió đời tư.

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Nam danh hài tiều tụy bên di ảnh đấng sinh thành - Ảnh: Internet

Được biết, tang lễ của bố nam diễn viên diễn ra trong 2 ngày 7/10 và 8/10 tại TP.HCM, tuy nhiên không công bố địa điểm cụ thể.

Linh cữu phụ thân Hoài Linh sau đó sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Phúc An Viên, TP.Thủ Đức. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên tang gia xin miễn thăm viếng, phúng điếu và không nhận vòng hoa.

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