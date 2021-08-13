NS Chí Tài mất đã lâu bỗng dưng Facebook có cập nhật mới khiến khán giả chú ý

Hậu trường 13/08/2021 17:58

NS Chí Tài đã mất nhưng vợ anh vẫn dành thời gian đều đặn thăm mộ chồng và làm nhiều điều ý nghĩa.

Cố nghệ sĩ Chí Tài đã ra đi và để lại cho người hâm mộ sự tiếc thương vô hạn. Vợ anh cũng thường dành thời gian rảnh để thăm mộ chồng và làm nhiều điều ý nghĩa. Mới đây trên trang fanpage của Chí Tài đã có bài đăng mới khiến dân mạng chú ý. 

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Cụ thể, vợ của cố nghệ sĩ đã đăng ảnh thăm mộ nhân dịp sinh nhật của anh với nội dung: "Tháng 8 tháng của yêu thương, có ngày sinh nhật của anh và em. Như mọi năm Bé Heo vẫn hát bài Happy Birthday cho anh nghe, ở trên cao anh sẽ mỉm cười và cũng sẽ khen Bé Heo hát hay nhất. Happy birthday to you".

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Bài đăng gây chú ý của vợ Chí Tài trên trang cá nhân của cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau bài đăng của vợ danh hàiPhương Loan, nhiều dân mạng đã vào comment bên dưới bài đăng: "Chúc cô bé heo sinh nhật vui vẻ... Chúc Chí Tài trên thiên đàng phù hộ cho cô bé heo mạnh khỏe nhé chú", "Con thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của cô chú dành cho nhau! Cô và chú cả hai đều may mắn khi gặp được nhau trong cuộc đời này. Con thương chúc gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chú Chí Tài ạ! Nhớ, thương chú nhiều. Cô giữ gìn sức khoẻ luôn nhé cô", "Thương cô lắm cô ơi. Chúc mừng sinh nhật chú, dù ở nơi đâu cũng thật bình an nhé chú"...

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Bình luận của người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào sáng ngày 9/6, vợ của cố NS Chí Tài từng đến thăm mộ chồng như thường lệ. Cô chia sẻ dòng trạng thái khiến người hâm mộ không khỏi bùi ngùi, xúc động: "6 tháng rồi, bây giờ vẫn nhớ giọng nói của anh mỗi buổi chiều gọi phone cho em. Bà xã đi làm về chưa? Hôm nay em đi làm có mệt không? Em về nhà nhớ ăn tối đừng nhịn ăn... Những câu nói đó bây giờ mong được nghe lại... Nhớ nhớ lắm". Lần đó, đứng trước mộ chồng, gương mặt nữ ca sĩ đượm buồn, đôi mắt sưng húp khiến ai nhìn cũng xót xa.

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Trước đó, Phương Loan cũng thường thăm mộ chồng khiến khán giả vô cùng xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

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Hiện tại, sau khi Chí Tài mất, Phương Loan vẫn luôn dành tình cảm cho ông xã quá cố. Việc này khiến dân mạng vô cùng cảm động và hy vọng nữ ca sĩ luôn vui khỏe để tiếp tục cống hiến giọng ca cho khán giả yêu âm nhạc.

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hoài Linh - Chí Tài Phương Loan hài

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