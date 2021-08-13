Chị gái Việt Quang: Em trai tôi mất là liên hệ ngay với bên trại hòm

Chị gái Việt Quang đã có những chia sẻ xúc động về buổi khâm liệm cố ca sĩ.

Ca sĩ Việt Quang đã buông tay trần thế, ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của khán giả. Anh mất sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi. Mới đây, chị gái của cố ca sĩ cũng đã chia sẻ về buổi khâm liệm của anh để khán giả được rõ.

Ca sĩ Việt Quang đã ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho khán giả hâm mộ - Ảnh: Internet Theo Công Lý và Xã Hội, Chị Uyên Trang, chị gái của cố ca sĩ Việt Quang cho hay: "Gia đình không tổ chức tang lễ đơn giản như một số thông tin được đăng tải, vì TP.HCM đang thực hiện lệnh giãn cách nên không được tụ tập.Thông tin đưa lên như vậy sẽ khiến mọi người trong nhà và hàng xóm gặp phiền hà. Việt Quang sống với mẹ nên khi mất chỉ có 3 người là 2 chị gái và mẹ ở bên lo hậu sự. Vì dịch nên sau khi em trai tôi mất là liên hệ ngay với bên trại hòm". Phía bên đó đến khâm liệm 15 phút là đưa vào quan tài để đi hỏa táng. Gia đình đông anh em bà con trong thành phố lắm nhưng không ai đến được và cũng không dám đến vì quy định. Khi nhận tro cốt về, gia đình tôi chỉ làm được mâm cơm canh cúng cho em. Đau xót lắm nhưng không thể làm gì hơn".

Chị gái Việt Quang cho hay gia đình ai cũng thương cố ca sĩ - Ảnh: Internet "Gia đình ai cũng thương em nhiều vì bệnh tật, lại ra đi ở thời điểm khó khăn, thiếu thốn nhưng không biết phải làm sao, bạn bè đồng nghiệp cũng không thể thắp cho em được nén nhang. Vì bối cảnh bây giờ rất khó khăn". Chị gái cố ca sĩ cho biết thêm. Trước đó, ca sĩ Việt Quang từng nhập viện vì viêm phổi tuy nhiên lúc đó bệnh tình của anh không quá nặng. Thế nhưng điều buồn nhất đã xảy ra. Theo Thanh Niên, nam ca sĩ mất trong vòng tay người thân tại nhà. Được biết Việt Quang xuất viện được một tháng sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP.HCM. Theo người thân chia sẻ nam va sĩ đã có những chuyển biến tích cực, song những ngày cuối đời anh không ăn uống được, từ chối uống thuốc vì quá đau. Hình ảnh nam ca sĩ lúc còn đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: Internet Việt Quang sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 cùng thời với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ nhanh chóng tạo dựng tên tuổi ở sân khấu âm nhạc trong nước đầu những năm 2000, với chất giọng nam cao bên cạnh phong cách năng động, trẻ trung. Nổi bật nhất là ca khúc "Tình Ơi", Series album: "Vẫn Mãi Yêu Em". Bên cạnh đó còn có những ca khúc khác như "Về Đây", "Tình Phiêu Lãng", "Cafe Buồn", "Thời Sinh Viên"...

Đám tang gấp rút khâm liệm tại nhà riêng của Việt Quang, Lâm Khánh Chi bàng hoàng thốt lên điều này Khung cảnh đơn giản và gấp rút trong đám tang của Việt Quang được Lâm Khánh Chi chia sẻ khiến fan vô cùng xót xa.

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