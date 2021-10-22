NÓNG: Trấn Thành bị điều tra vụ từ thiện, Cục trưởng Cục Điện ảnh tuyên bố thẳng về 'số phận' của 'Bố già' tại LHP Việt Nam 2021

Hậu trường 22/10/2021 15:21

Giữa lúc nam MC Trấn Thành đang vướng vào lùm xùm từ thiện, Cục Điện ảnh Việt Nam đã có quyết định về 'số phận' của bộ phim Bố Già.

Thời gian gần đây, vụ ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ đang là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Từ lùm xùm 14 tỷ của Hoài Linh đến "cuộc chiến" sao kê của hàng loạt cái tên đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... khiến cho showbiz Việt những tháng cuối năm nóng hơn bao giờ hết.

Liên quan đến vụ kiện tụng rầm rộ, mới đây Bộ Công an đã thông tin vào cuộc điều tra, làm rõ về những hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Việt.

Trước loạt động thái gay gắt từ phía CĐM và cơ quan chức năng, tên tuổi của nhiều nghệ sĩ đứng trước nguy cơ "lung lay" mạnh.

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Trấn Thành vướng ồn ào sao kê - Ảnh minh họa: Internet

Một trong số đó phải kể đến Trấn Thành, màn comeback của anh gần như bị chỉ trích nặng nề. Ngay sau khi trở lại "cầm trịch" chương trình âm nhạc hot nhất nhì làng giải trí, loạt netizen đã tràn vào ném đá, đòi tắt TV, thậm chí soi cả trang phục, ngoại hình của nam MC. Mới đây nhất, giữa lúc Bộ công an đang vào cuộc điều tra, phía Cục điện ảnh Việt Nam đã có quyết định đối với "số phận" bộ phim Bố Già của nam danh hài tại LHP Việt Nam 2021.

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Bộ phim gây sốt phòng vé dịp Tết vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, chia sẻ với VietNamNet, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết: "Bố Già có sự tham gia của Trấn Thành, anh ấy vừa là đồng đạo diễn, vừa là diễn viên và đóng chính luôn. Nhưng tôi xin lưu ý là phim Bố già có một đạo diễn rất quan trọng là Vũ Ngọc Đãng - một đạo diễn tôi đánh giá là rất tiềm năng của điện ảnh Việt Nam.

Còn việc anh Trấn Thành gần đây dư luận xã hội cũng như là thông tin có lùm xùm dính đến một số vụ việc nhưng chúng tôi vẫn để Bố già tham gia một cách bình thường. Trừ khi có quyết định chính thức của cơ quan điều tra về những vấn đề lùm xùm xung quanh việc của anh Trấn Thành thì lúc đó chúng tôi mới xem xét bỏ ra khỏi hạng mục phim dự thi hay không". 

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Cục trưởng Cục Điện ảnh (phải) và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tại buổi họp báo sáng 22/10 - Ảnh: VietNamNet

Được biết, Bố già của Trấn Thành là 1 trong 26 phim truyện tham gia LHP Việt Nam 2021 bên cạnh các phim Ròm, Gái già lắm chiêu V, Chị mười ba 2, Bằng chứng vô hình, Mắt biếc, Miền ký ức, Kiều, Khúc mưa, Nắng 3, Ngốc ơi tuổi 17, Cậu Vàng, Tiệc trăng máu.... Có 10/26 phim cấm khán giả dưới 18 tuổi, 8/26 phim giới hạn khán giả dưới 16 tuổi. Trong số này có cả những phim bị đánh giá là "thảm hoạ", thất bại thảm hại về doanh thu nhưng cũng có phim đạt doanh thu trăm tỷ, gây tiếng vang tại LHP Busan. 

Theo đó, phía Cục điện ảnh Việt Nam khẳng định sẽ không loại Bố Già của Trấn Thành khỏi LHP Việt Nam.

Xuất hiện một 'Trang Trần' mới toanh, bình luận 'nhắc khéo' Trấn Thành, 'châm biếm' câu gì mà khiến CĐM 'lùng sục' danh tính?

Xuất hiện một 'Trang Trần' mới toanh, bình luận 'nhắc khéo' Trấn Thành, 'châm biếm' câu gì mà khiến CĐM 'lùng sục' danh tính?

CĐM lại soi bình luận của một tài khoản có tên Trang Khàn thì nhiều. Cụ thể một nick Facebook có hẳn tick xanh tên của cựu mẫu đã để lại bình luận khá "châm biếm" nhằm nhắc khéo người đồng nghiệp Trấn Thành.

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Từ khóa:   Trấn Thành phim Bố già Trấn Thành từ thiện

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