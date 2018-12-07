Nói về vợ Phạm Anh Khoa sau scandal gạ tình, Phạm Lịch thẳng thắn: ‘Phụ nữ khi yêu quá thường mù quáng’

Xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện gần đây, Phạm Lịch bất ngờ có những chia sẻ về cuộc sống sau scandal với Phạm Anh Khoa.

Đầu năm qua, showbiz Việt dậy sóng khi vũ công Phạm Lịch bất ngờ tố huấn luyện viên Phạm Anh Khoa gạ tình mình. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn gọi Phạm Lịch với những từ ngữ khiếm nhã buộc cô phải lên tiếng trước công chúng. Trước thông tin này, bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng đồng loạt đứng về phía nữ vũ công, chỉ trích Phạm Anh Khoa. Thậm chí, khi quyết định trò chuyện thẳng thắn với Thùy Trang (Mây) - vợ của Phạm Anh Khoa, nữ vũ công đã nhận được sự cảm thông từ Thùy Trang. Sau khi sự việc lắng xuống, Phạm Lịch tập trung cho sự nghiệp và không tham gia nhiều chương trình giải trí.

Scandal Phạm Anh Khoa gạ tình vũ công Phạm Lịch từng tốn không ít giấy mực của báo chí - Ảnh: Internet Gần đây, khi xuất hiện tại một buổi họp báo, khán giả lại được thấy một Phạm Lịch xinh đẹp và rạng rỡ như chưa hề có bất kỳ scandal nào xảy ra. Phạm Lịch cho biết, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô và Anh Khoa không có bất kỳ cuộc gặp mặt chính thức nào. Bên cạnh đó, cô luôn rất biết ơn những người đã ủng hộ và giúp mình vượt qua sóng gió.

Phạm Lịch xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện giải trí - Ảnh: Internet Khi được hỏi về việc Thùy Trang chấp nhận tha thứ cho Anh Khoa, cô thẳng thắn chia sẻ trên Trí Thức Trẻ: “Tôi nghĩ phụ nữ khi yêu quá thường mù quáng. Bản thân tôi cũng là người yêu mù quáng. Dĩ nhiên, tôi không đánh đồng nhưng một số người sẽ chọn cách giải quyết như chị Mây. Và đó cũng là một cách nhận thức về vấn đề này. Một lần nữa, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới chị Mây”. Phạm Lịch cũng cho biết, hiện tại cô chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào và chỉ tập trung cho sự nghiệp. Đối với cô, nhảy múa không chỉ là công việc mà còn là đam mê giúp cô vượt qua tất cả.

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