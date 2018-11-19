Trong khi An Nguy khẳng định Cát Phượng đứng sau tất cả mọi chuyện thì nữ danh hài lại phủ nhận tất cả.

Sau thời gian dài im lặng trước scandal tình cảm ồn ào với Kiều Minh Tuấn, tối 18/11 An Nguy bất ngờ đăng tải status dài xin lỗi khán giả trên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều đáng nói là nữ diễn viên đã tố ngược Cát Phượng là người đứng sau lưng chỉ đạo mọi chuyện.

Cụ thể, An Nguy đăng kèm hai bức ảnh chụp đoạn tin nhắn trò chuyện trong một group kín có tên là "Mẹ Tuệ team" (Mẹ Tuệ - một bộ phim do Cát Phượng đầu tư sản xuất). Trong cuộc hội thoại, tài khoản được cho của Cát Phượng đã chat những nội dung liên quan đến việc lấy chuyện tình của Kiều Minh Tuấn ra làm bàn đạp mang lại sức nóng cho bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con.

An Nguy đưa bằng chứng tố Cát Phượng chỉ đạo mọi chuyện - Ảnh: Internet

Trước những thông tin bất lợi cho mình, Cát Phượng đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Trả lời tờ Gia Đình Mới, bà xã Kiều Minh Tuấn khẳng định những tin nhắn trên chỉ là giả mạo và thề độc để chứng minh bản thân không hề liên quan.

"Tôi chưa bao giờ nhắn tin gì cho An Nguy. Nếu tôi có nhắn, tôi sẽ chất bất đắc kỳ tử - không được nhìn thấy mặt Bom (con trai của Cát Phượng).

Tôi thề độc như vậy để mọi người biết tôi không hề nhắn. Tôi đâu phải con điên. Phim này tôi có phải nhà sản xuất hay đạo diễn. Nếu có tôi cũng không bao giờ làm trò này", Cát Phượng cho biết.

Tuy nhiên, Cát Phượng phủ nhận mọi chuyện và cho rằng tin nhắn trên chỉ là giả mạo - Ảnh: Internet

Một tháng sau khi Kiều Minh Tuấn xin lỗi thì An Nguy bất ngờ lật lại vấn đề - Ảnh: Internet

Khán giả chỉ trích Cát Phượng sau khi An Nguy công khai tin nhắn PR Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy bị tiếng xấu từ lùm xùm tình cảm hồi tháng 9 và tháng 10. Sau lời tố của An Nguy tối 18/11, khán giả càng phản ứng dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-an-nguy-to-dung-sau-scandal-cua-kieu-minh-tuan-cat-phuong-the-doc-chet-bat-dac-ky-tu-304542.html