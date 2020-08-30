Dù biết rõ mặt mộc của bản thân không hề hoàn hảo nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn tự tin chia sẻ khoảnh khắc không son phấn trước khán giả.

Đối với các mỹ nhân Việt, những khoảnh khắc lộ mặt mộc hay bị chụp lén chính là thước đo nhan sắc chân thật nhất mà bất cứ ai cũng muốn né tránh. Thế nhưng mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ gây bão mạng xã hội khi công khai mặt mộc ngay trên sóng livestream.

Nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' của nàng hậu - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong đoạn clip giao lưu với người hâm mộ, Mai Phương Thúy không ngại để mặt mộc, thậm chí còn tự chấm điểm nhan sắc của mình. Người đẹp hài hước cho biết: “Mặt mộc của em cũng không đẹp đẽ gì. Nhưng em mới làm chân mày, em không còn là mỹ nhân không lông mày nữa, nên em rất tự tin vào mặt mộc của mình”.

Mặt mộc gây ngỡ ngàng của Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, Mai Phương Thúy để lộ mặt mộc với làn da hơi xỉn màu, quầng thâm mắt rõ rệt và diện mạo có phần nhợt nhạt. Nhiều khán giả không khỏi giật mình, thậm chí thất vọng khi thấy gương mặt không son phấn của nàng hậu. Một số bình luận cho rằng cô nàng trông kém sắc và già đi trông thấy khi thiếu đi lớp trang điểm.

Cô nàng vui vẻ thừa nhận mặt mộc nhiều khuyết điểm - Ảnh: Internet

Thế nhưng, bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lại cảm thấy thích thú trước sự vô tư, hồn nhiên của Mai Phương Thúy.

Có thể nói, Mai Phương Thúy là một trong số ít những hoa hậu không sợ xấu khi xuất hiện trước công chúng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng công khai điểm xấu trên cơ thể mà chẳng ngại bị gièm pha. Dường như Mai Phương Thúy luôn biết cách chấp nhận và yêu thương những khuyết điểm trên cơ thể.

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