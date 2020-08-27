Hoa Hậu Việt Nam từng lập kỷ lục Guinness, chịu nhiều điều tiếng vì lấy chồng Ấn Độ giờ ra sao?

Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 1990 - Nguyễn Diệu Hoa đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên chồng Ấn Độ và các con.
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Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969, cô đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 1990 khi vừa tròn 21 tuổi. Dù chỉ cao 1m58 nhưng Diệu Hoa lại được đánh giá cao nhờ sự tự tin và học thức.
Năm 2006, cô được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness Việt Nam với tư cách “Hoa hậu biết nhiều ngoại ngữ nhất” với tổng cộng 5 ngôn ngữ là: Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ và Thái Lan.
Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu, Diệu Hoa gây ngỡ ngàng khi lên xe hoa với Maneesh Dane - một doanh nhân Ấn Độ. Thời điểm đó, việc kết hôn với người nước ngoài ở Việt Nam vẫn còn hiếm. Chính vì vậy, cô bị chỉ trích là coi thường đàn ông Việt.
Vượt qua mọi điều tiếng, Nguyễn Diệu Hoa và Maneesh Dane trở thành cặp vợ chồng Việt - Ấn đầu tiên ở Hà Nội.
Sau khi kết hôn, nàng hậu lần lượt sinh 3 người con gồm hai gái một trai. Hiện tại, cả 3 người con của cô đều đang học tập và làm việc tại Mỹ. Chia sẻ về các con, Diệu Hoa tự hào cho biết: “Sống ở Mỹ nhưng trước khi mua bất cứ món đồ nào giá trị, các con đều hỏi ý kiến cha mẹ. Nếu cha mẹ đồng ý mới mua”.
Ở tuổi 51, Diệu Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm bên chồng con. Ngoài ra, cô cũng nhận được nhiều lời khen khi giữ gìn được nhan sắc trẻ đẹp thách thức thời gian.