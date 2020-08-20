Chơi thân nhiều năm, Hoa hậu Thu Hoài nhận xét bất ngờ về Trấn Thành, fan gật đầu lia lịa khen quá chuẩn

Hoa hậu Thu Hoài nhận được sự đồng tình của rất đông người hâm mộ khi nhận xét, lỗi lớn nhất của Trấn Thành là quá tài năng và thành công.
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Nổi tiếng luôn đi kèm với thị phi là điều hiển nhiên trong showbiz Việt mà nhiều nghệ sĩ gặp phải. MC Trấn Thành cũng không ngoại lệ. Thời gian gần đây, nam diễn viên hài đình đám khiến dư luận dậy sóng khi vướng thị phi trong công việc lẫn đời sống cá nhân.
Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài đã lên tiếng bảo vệ bạn thân nhiều năm Trấn Thành. Nhân đây, Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012 cũng đưa ra lời nhận xét thấm thía về người bạn chí cốt.
Nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân: "Không có một mối quan hệ nào mà tao với mày không thiệt thòi cả Xìn à. Cái lỗi của mày là quá giỏi và quá thành công đó. Mày bớt thời gian dành cho bạn bè tí, vô ngồi xem từng cái status chửi mày, mày sẽ thấy những người từng chịu ơn mày like hả hê trong đó.
Bởi vậy, ráng mà giỏi và thành công hơn nữa nha Xìn. Đằng nào cũng mắc lỗi, né đâu có được. Nếu mày bận quá không xem kịp, tao có chụp lại hết nè, để tao đưa qua cho mày xem”.
Dưới bài viết, rất đông nghệ sĩ và người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình với lời nhận xét của Thu Hoài về Trấn Thành. Hari Won còn hài hước bình luận: "Trúc Nhân – em tặng bài em cho anh Xìn đi”. Dân mạng đoán nữ ca sĩ muốn nhắc đến ca khúc "Sáng mắt chưa".