Bị mỉa mai cưới chồng trẻ theo 'hợp đồng', Lâm Khánh Chi đáp trả gay gắt nhưng lại sai chính tả quá nhiều

Đây không phải là lần hiếm hoi ca sĩ Lâm Khánh Chi đáp trả khi cuộc sống hôn nhân với chồng kém tuổi bị anti-fan soi mói, mỉa mai.
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Lâm Khánh Chi là người đẹp chuyển giới có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc được công chúng quan tâm hiện nay. Cô đã có con trai đầu lòng bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ. Dù đã bên nhau nhiều năm, nhưng Khánh Chi và Phi Hùng vẫn nhận về không ít lời đồn đoán về chuyện đám cưới giả. Vừa qua, Lâm "công chúa" còn bị mỉa mai kết hôn theo hợp đồng tình yêu.
Mới đây, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng đáp trả về thông tin thất thiệt này. Cô chia sẻ lại loạt ảnh cưới kèm lời khẳng định hôn nhân hạnh phúc. Điều đáng nói là bài viết không quá dài, nhưng lại khiến người đọc ngao ngán vì quá nhiều lỗi chính tả.
Nguyên văn bài viết của người đẹp chuyển giới: "Chỉ có tình yêu thật sự mới sống được bên nhau bạn nhé. Mơi gây đả (Mới đây đã) gần 4 năm yêu nhau. Chính thức về chung một nhà. Năm sao (sau) kỷ niệm 5 năm ngày cưới lại được mac lai (mặc lại) chiếc áo cưới xinh xinh.
Người ta nói vợ chồng em là hơp (hợp) đồng tình yêu. Bởi vậy vàng thật là không sợ lửa nhé. Để xem cập (cặp) này hợp đồng được bao lâu ha. Người ta không tin củng (cũng) đúng vì có ai được như mình đâu nè".
Trước đó, Lâm Khánh Chi nhiều lần bị bắt lỗi sai chính tả. Cứ tưởng sẽ rút kinh nghiệm, nhưng giờ nữ ca sĩ còn được phong hẳn danh hiệu "nữ hoàng sai chính tả".