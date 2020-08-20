MC Diệp Chi khóc ngất khi mẹ ruột đột ngột qua đời, đọc tâm thư cô viết cho mẹ mà nghẹn lòng

Hậu trường 20/08/2020 10:33

MC Diệp Chi đau buồn, viết dòng tâm sự dài tiễn biệt mẹ ruột về nơi an nghỉ cuối cùng. Đông đảo dân mạng, đồng nghiệp chia buồn với cô và gia đình.

Tối 19/8, MC Diệp Chi đăng tải lên trang cá nhân dòng chia sẻ về người mẹ ruột vừa qua đời khiến nhiều người xót xa. Được biết, mẹ nữ MC vĩnh biệt cõi đời sau nửa năm chiến đấu với bệnh tật. Dù bệnh nặng, nhưng bà chưa bao giờ bi quan, thậm chí còn động viên con gái đừng nản chí. Bản thân Diệp Chi cũng không ngừng hi vọng mẹ sẽ khỏi bệnh, bởi vậy sự ra đi đột ngột của bà khiến cô suy sụp.

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MC Diệp Chi còn đăng tải bức ảnh rạng rỡ bên mẹ - Ảnh: FB

Cô viết: "'Em thương mẹ nhiều lắm. Mẹ thương em Diệp nhất trên đời'.

Lần cuối cùng nói thương nhau, hai mẹ con đều ôm chầm lấy nhau mà khóc. Mẹ còn thơm lên má em bao nhiêu cái, như cái cách mẹ âu yếm em ba mươi mấy năm nay. Mẹ hứa sẽ không bỏ cuộc, mẹ bảo em Diệp cũng đừng nản chí. Em không một giây, một phút nào nản chí mẹ à. Cho tới tận hôm qua, em vẫn còn cả bầu trời hy vọng…".

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Sự ra đi của mẹ là cú sốc tinh thần vô cùng lớn với cô - Ảnh: FB

Cô gửi đến mẹ: "Và mẹ đã vì em, vì cả nhà mình mà gắng hết sức rồi.

Em biết, mẹ sẽ vẫn ở cạnh bên em, cạnh gia đình mình đó thôi, nhưng không còn thấy dáng hình, không còn nghe giọng nói, không còn có những tin nhắn 'em Diệp ăn chưa, em Diệp ngủ sớm đi' mỗi ngày…, em thấy quãng thời gian trước mắt sao khó khăn quá mẹ ơi. Nghĩ tới đã không thở nổi nữa rồi…

Mẹ hãy tiếp thêm cho bố, cho các em, cho đại gia đình mình sức mạnh để vượt qua nỗi đau, đau đến tột cùng này, mẹ nhé. Mẹ đã dành cả đời để lo lắng, chăm sóc người khác nên bây giờ em muốn mẹ đi chơi một chuyến thật vui, gác hết mọi nghĩ suy, trăn trở, chỉ nghĩ cho bản thân mình một lần thôi, được không mẹ?

Trong nửa năm 'chiến đấu', mẹ con mình chưa một lần nghĩ tới chuyện từ biệt. Nên em sẽ không nói từ biệt đâu. Cũng không màn hình đen. Chỉ giữ mãi khoảnh khắc mẹ và em ôm nhau, hạnh phúc ngập tràn thế này mà thôi. May mắn lớn nhất đời này là được làm con của mẹ ạ”.

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Mọi người động viên Diệp Chi trước nỗi đau mất người thân - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn đến MC Diệp Chi cùng gia quyến.

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