Những sao Việt kết hôn với 'mối tình đầu': Ốc Thanh Vân vướng nghi vấn ly hôn, Phương Nga luôn được chồng tháp tùng, yêu chiều

Nhưng khi Ốc Thanh Vân thi đỗ Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh thì cặp đôi chia tay. Thời điểm đó, Trí Rùa có tình mới, nữ diễn viên tiết lộ: "Ngày 3 lần thấy anh Trí đưa người mới đi qua trước mặt" nên cảm thấy khó chịu. Ốc Thanh Vân quyết định hẹn gặp người mới của Trí Rùa và đề nghị cô hãy "nhả ra cho tôi ngậm lại". Trên 1 show truyền hình, nữ diễn viên cho biết bản thân tiếp tục "cưa" chồng lần thứ 2 và đính hôn năm 2007. Sau đó, cả 2 bất ngờ hủy hôn do mâu thuẫn trong tính cách. Chỉ một năm rưỡi sau, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa quay lại bên nhau và làm đám cưới năm 2008.

Hiện gia đình Ốc Thanh Vân - Trí Rùa có cuộc sống viên mãn, kinh tế đủ đầy, việc kinh doanh thành công và 3 con ngày càng trưởng thành, ngoan ngoãn.

Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân

Phương Nga - Bình An

Phương Nga sinh năm 1998 là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 và vào top 10 chung cuộc nhờ khán giả bình chọn. Hiện cô đảm nhận vai trò MC/BTC ở Đài VTV.

Bình An sinh năm 1993 là chàng diễn viên điển trai, nổi tiếng với phim 5S Online, Mối tình đầu của tôi, Chạy trốn thanh xuân...

Valentine 2019, cặp đôi mới công khai và cho biết đã hẹn hò từ năm 2017. Trước đó, Bình An và Phương Nga từng có thời gian giấu kín chuyện tình cảm dù có nhiều lời đồn. Cặp đôi kết hôn năm 2022 và nhận được nhiều tình cảm của khán giả vì rất xứng đôi, luôn mang đến hình ảnh tích cực, trẻ trung tràn đầy năng lượng.

Cặp đôi quấn quýt mỗi khi tham dự các sự kiện

Dù bận rộn, cả hai vẫn có những khoảng thời gian lãng mạn, cùng đi du lịch. Phương Nga cho biết Bình An khiến cô cảm thấy an toàn khi ở bên. Với Phương Nga, 5 năm yêu Bình An là quãng thời gian ngọt ngào, luôn được anh tháp tùng tới những sự kiện lớn nhỏ. Mọi thứ không thay đổi sau khi cả hai kết hôn.

Trên trang cá nhân, Phương Nga - Bình An thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vô cùng hài hước. Thậm chí đoạn clip nàng á hậu "đánh yêu" chồng hay khoảnh khắc cô nhảy nhót trêu chồng còn viral trên mạng xã hội.

Phương Nga từng chia sẻ cả hai sẽ cố gắng và thích nghi để không cãi vã quá nhiều với những sự thay đổi của cuộc sống hôn nhân

Thanh Điền - Thanh Kim Huệ

Thanh Điền sinh năm 1945, là nghệ sĩ cải lương, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1993 và Nghệ sĩ nhân dân năm 2023. Ông kết hôn với nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ năm 1975 và có hai người con là Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Đức Hồng Loan (đã mất vì bệnh). Năm 2021, Thanh Kim Huệ qua đời vì ung thư.

Vợ chồng nghệ sĩ Thanh Điền bên nhau từ khi mới vào nghề.

Với NSƯT Thanh Kim Huệ, ông xã Thanh Điền là mối tình đầu, cũng là tình cuối của bà. Nam nghệ sĩ gặp Thanh Kim Huệ khi nữ nghệ sĩ chỉ mới tròn 13 tuổi. Đến năm bà 19 tuổi, cặp đôi tổ chức đám cưới. "Tôi từng nghĩ mình sẽ không kết hôn với người trong nghề nhưng duyên phận khó nói trước điều gì. Chúng tôi gặp nhau khi còn là những người trẻ và gắn bó đến hiện nay. Nói như ngôn ngữ nhiều bạn trẻ hiện nay, tôi và ông xã có mối tình trọn đời và cùng nhìn nhau già đi theo năm tháng. Đây là một niềm may mắn quá đỗi nên tôi luôn tự nhủ nâng niu mỗi ngày”, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ.

Nam nghệ sĩ tiếc thương khi vợ qua đời

Cặp vợ chồng kết hôn năm 1975, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, tranh cãi và nỗi đau mất con. 46 năm chung sống cùng Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Thanh Điền nói mọi khoảnh khắc trong cuộc đời ông gần như gắn liền bên vợ.

Sau khi vợ mất, nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên nhắc đến bà, đăng những bức ảnh, kỷ niệm cũ trên mạng xã hội.

Gần đây, NSND Thanh Điền thực hiện ca phẫu thuật nội soi túi mật, hiện sức khỏe ông đã ổn định. Nghệ sĩ xuất viện 3 ngày trước, nghỉ ngơi, hồi phục tại nhà riêng.