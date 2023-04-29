Những sao nam Vbiz từng vướng tin đồn hẹn hò cùng ca sĩ Hiền Hồ giờ ra sao?

Hiền Hồ - cái tên đầy thị phi trong làng giải trí thời gian qua đã chính thức tái xuất Vpop bằng MV “Người rất tốt không gặp sẽ tốt hơn”. Tuy nhiên, màn “tẩy trắng” của cô nàng có vẻ không thành công khi nhận về vô số chỉ trích, chê bai từ khán giả. Bên cạnh sự nghiệp ngày càng có dấu hiệu đi xuống, nữ ca sĩ trong quá khứ cũng từng khiến khán giả nhiều lần “nhắc tên” khi vướng phải nghi vấn tình cảm cùng loạt sao nam đình đám.

Trước làn sóng dư luận, Soobin ngay lập tức lên tiếng thừa nhận mối quan hệ tình cảm với giọng ca Đừng nói tôi điên. Tuy nhiên, đoạn tình cảm này của cả hai lại nhanh chóng đi vào ngõ cụt khi đối đầu với làn sóng phản đối kịch liệt đến từ người hâm mộ của nam ca sĩ. Chia sẻ với truyền thông, Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ cho biết cả hai đã gặp quá nhiều áp lực và chưa đủ duyên để đi cùng nhau, thế nên cả hai đã quyết định “đường ai nấy đi” ngay sau đó.

Bén duyên nhau trong một chương trình âm nhạc đình đám năm 2017, Hiền Hồ - Soobin Hoàng Sơn nhanh chóng vướng nghi vấn hẹn hò. Tại các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh cả hai cùng đi du lịch được bàn tán rôm rả và chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn chính là đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng “bạn trai tin đồn” có hành động cực thân mật trong rạp chiếu phim khiến cư dân mạng được phen xôn xao.

Hiền Hồ và Soobin Hoàng Sơn nhận về vô số sự phản đối khi công khai yêu đương - Ảnh: Internet

Hậu ồn ào chia tay Hiền Hồ, ở thời điểm hiện tại, Soobin Hoàng Sơn đã có cú thay đổi lớn về âm nhạc khi cho ra mắt những sản phẩm đánh mạnh vào tính nghệ thuật chứ không theo hướng giải trí như trước. Có thể thấy, nam ca sĩ vẫn đang rất tập trung vào các dự án nghệ thuật và hoàn toàn kín tiếng về chuyện tình cảm cá nhân. Dù vậy, người hâm mộ giọng hát Đi để trở về vẫn mong nam ca sĩ sớm thông báo “tin vui” trong tương lai gần.

Người hâm mộ Soobin Hoàng Sơn mong nam ca sĩ sớm thông báo “tin vui” trong tương lai gần - Ảnh: FBNV

Diễn viên Anh Đức

Dù được bạn thân Trấn Thành “mai mối” với nhiều “bóng hồng” xinh đẹp trong Vbiz, thế nhưng Anh Đức vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên vì chưa chính thức lên tiếng hẹn hò với ai. Cho đến khi bén duyên cùng Hiền Hồ trong một chương trình truyền hình giải trí, cả hai nhanh chóng vướng nghi vấn yêu đương qua hàng loạt các “hint” thấy rõ mồn một.

Anh Đức và Hiền Hồ vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trước hành động “chèo thuyền” tích cực của cộng đồng mạng, Hiền Hồ đã nhanh chóng lên tiếng đính chính nhằm ngăn cản sự việc đi quá xa . Theo đó, nữ ca sĩ than thở: “Mọi người đừng gán ghép nữa, để Anh Đức còn có bồ. Nếu anh không có bồ anh sẽ oán trách em".

Sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng, vào đầu năm 2021, Anh Đức đã được dịp khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi bất ngờ công khai hẹn hò với một cô gái xinh đẹp. Được biết, đây chính là nữ hot girl nổi tiếng sở hữu hàng nghìn lượt theo dõi và lượng người tương tác “khủng”. Thế nhưng, sau một năm gắn bó, cả hai xác nhận đã chia tay khi người yêu của Anh Đức – Uyên Tô tố nam diễn viên tệ bạc, nhỏ nhen. Ngay sau khi tuyên bố “đường ai nấy đi”, các khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau được bạn thân Trấn Thành cho “bay màu” một cách gọn lẹ.

Anh Đức và Uyên Tô - Ảnh: FBNV

Hậu vướng lùm xùm cùng bạn gái cũ, Anh Đức đã có phần hạn chế khi chia sẻ những khoảnh khắc thường nhật lên các trang mạng xã hội. Theo đó, nam diễn viên dường như lựa chọn lui về “ở ẩn” khi hoàn toàn vắng mặt trong các show truyền hình. Mặc dù ít xuất hiện trước công chúng, thế nhưng Anh Đức vẫn là cái tên thu hút sự chú ý và quan tâm của đông đảo netizen.

Anh Đức ít xuất hiện trước công chúng hơn trước - Ảnh: Internet

Trịnh Thăng Bình

Vừa qua, nam ca sĩ họ Trịnh bất ngờ vướng phải ồn ào không đáng có khi đăng tải loạt ảnh thân thiết bên cạnh Hiền Hồ. Dường như ngay lập tức, dưới phần bình luận, nhiều netizen đã thông báo "quay lưng" và có hành động chỉ trích nam ca sĩ.

Trịnh Thăng Bình đăng tải hình ảnh bên cạnh Hiền Hồ gây tranh cãi - Ảnh: FBNV

Được biết trước đó, Hiền Hồ cũng trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ khi "dính" vào nghi vấn hẹn hò với nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình khiến dân mạng xôn xao. Cụ thể, cả hai được dân mạng "bán tín bán nghi" cho rằng đang có chuyến du lịch tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạng khi cùng check-in tại một khu trượt tuyết ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, trong một buổi một live concert do nam ca sĩ đứng ra tổ chức, khán giả đã nhanh tay "tóm gọn" khoảng khắc cực thân mật của người đẹp 9x và đàn anh họ Trịnh khi cả hai liên tục kề sát vào nhau để nói chuyện.

Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ cũng đã từng bị bắt gặp khi có hành động thân mật tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò lần đầu tiên khi cùng check-in tại một khu trượt tuyết tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Sau hàng loạt cách bằng chứng được “soi” rõ, dù Trịnh Thăng Bình và Hiền Hồ có hẹn hò hay không, dân mạng vẫn thẳng thắng bày tỏ thái độ chỉ trích và ngán ngẩm đối với cả hai. Hậu ồn ào, nam ca sĩ họ Trịnh nhanh chóng mất đi hàng nghìn lượt theo dõi cùng người hâm mộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, tại các buổi biểu diễn, Trịnh Thăng Bình đã không còn nhận được sự yêu thương như xưa.

Hậu ồn ào, nam ca sĩ họ Trịnh nhanh chóng mất đi hàng nghìn lượt theo dõi cùng người hâm mộ trên khắp các nền tảng mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hiền Hồ bị khán giả tẩy chay sau khi vướng lùm xùm quan hệ tình cảm với người đã lập gia đình. Dù nữ ca sĩ khi đó xin lỗi và tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng, nhưng 'làn sóng phong sát' Hiền Hồ vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại.