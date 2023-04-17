Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo?

Sao Việt 17/04/2023 13:23

Một cửa hàng vì sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo khiến cộng đồng mạng tức giận và đòi 'tẩy chay'.

Mới đây nhất, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip một cửa hàng kinh doanh sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo sản phẩm. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại hình ảnh Hiền Hồ cover ca khúc Vỡ tan của Trịnh Thăng Bình để kiểm tra thiết bị âm thanh.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 1
Một cửa hàng kinh doanh sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo sản phẩm - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, hành động của cửa hàng này đã nhanh chóng nhận về sự phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho biết sẽ không mua sản phẩm này vì chủ shop đã sử dụng hình ảnh của Hiền Hồ để quảng cáo.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 2
Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 3
Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 4
Sự phản đối từ cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Điều này một lần nữa cho thấy sự gay gắt của khán giả trong việc tẩy chay Hiền Hồ dù đây không phải là dự án hay sản phẩm trở lại của nữ ca sĩ. Hồi cuối tháng 3, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một đêm nhạc có sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Vẫn như mọi lần, poster của đêm nhạc đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ khán giả khi mời Hiền Hồ.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 5
Ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet
Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 6
Poster của đêm nhạc ngay khi công bố đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ khán giả khi mời Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng tức giận hơn cả chính là thái độ của BTC đêm nhạc trước sự phản đối của khán giả. Cụ thể, BTC đêm nhạc đã trả lời những bình luận phản đối Hiền Hồ rằng chương trình diễn ra với mục đích đêm tiếng hát của nghệ sĩ đến khán giả chứ không quan tâm chuyện đời tư.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 7
BTC book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ - Ảnh: Chụp màn hình

Người này còn khẳng định: "Chúng tôi không book ca sĩ để kể chuyện đời tư, chúng tôi book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ". Chia sẻ này của BTC đêm nhạc đã nhận về hàng loạt sự phản đối, tẩy chay từ cộng đồng mạng.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 8
BTC book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ - Ảnh: Internet

Phía BTC đêm nhạc sau đó đã xóa poster chương trình với sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, dân mạng đã nhanh chóng chụp lại nội dung bình luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để phản đối BTC đêm nhạc cũng như Hiền Hồ.

Trước đó, Hiền Hồ vướng loạt ồn ào liên quan đến chuyện đời tư. Theo đó, MXH xuất hiện rất nhiều bức ảnh ghi lại cảnh cô nàng ôm hôn thân thiết 1 CEO đã có vợ, điều này khiến nữ ca sĩ gặp không ít chỉ trích. Đỉnh điểm, có cư dân mạng còn gọi cô là "tiểu tam", "trà xanh", yêu cầu rời khỏi showbiz. Mãi đến khi scandal "anh em nương tựa" bắt đầu có dấu hiệu nguội lạnh, Hiền Hồ mới chính thức lên tiếng.

Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo? - Ảnh 9
Hiền Hồ vướng loạt ồn ào liên quan đến chuyện đời tư với CEO đã có vợ - Ảnh: Internet
Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả

Sau 'ồn ào' với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình tiếp tục làm phật lòng khán giả

Sau ồn ào với nữ đồng nghiệp Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình vẫn tiếp tục mất điểm với khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Hồ Hiền Hồ bị tẩy chay Hiền Hồ bị phong sát

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm