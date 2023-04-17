Tiếp nối làn sóng bị 'tẩy chay', một cửa hàng cũng bị 'vạ lây' khi sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo?

Một cửa hàng vì sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo khiến cộng đồng mạng tức giận và đòi 'tẩy chay'.

Mới đây nhất, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip một cửa hàng kinh doanh sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo sản phẩm. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại hình ảnh Hiền Hồ cover ca khúc Vỡ tan của Trịnh Thăng Bình để kiểm tra thiết bị âm thanh. Một cửa hàng kinh doanh sử dụng hình ảnh Hiền Hồ để quảng cáo sản phẩm - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, hành động của cửa hàng này đã nhanh chóng nhận về sự phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho biết sẽ không mua sản phẩm này vì chủ shop đã sử dụng hình ảnh của Hiền Hồ để quảng cáo.

Sự phản đối từ cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Điều này một lần nữa cho thấy sự gay gắt của khán giả trong việc tẩy chay Hiền Hồ dù đây không phải là dự án hay sản phẩm trở lại của nữ ca sĩ. Hồi cuối tháng 3, mạng xã hội xôn xao trước thông tin về một đêm nhạc có sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Vẫn như mọi lần, poster của đêm nhạc đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ khán giả khi mời Hiền Hồ. Ca sĩ Hiền Hồ - Ảnh: Internet Poster của đêm nhạc ngay khi công bố đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ khán giả khi mời Hiền Hồ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng tức giận hơn cả chính là thái độ của BTC đêm nhạc trước sự phản đối của khán giả. Cụ thể, BTC đêm nhạc đã trả lời những bình luận phản đối Hiền Hồ rằng chương trình diễn ra với mục đích đêm tiếng hát của nghệ sĩ đến khán giả chứ không quan tâm chuyện đời tư.

BTC book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ - Ảnh: Chụp màn hình Người này còn khẳng định: "Chúng tôi không book ca sĩ để kể chuyện đời tư, chúng tôi book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ". Chia sẻ này của BTC đêm nhạc đã nhận về hàng loạt sự phản đối, tẩy chay từ cộng đồng mạng. BTC book ca sĩ để hát phục vụ khán giả yêu mến họ - Ảnh: Internet Phía BTC đêm nhạc sau đó đã xóa poster chương trình với sự xuất hiện của Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình. Tuy nhiên, dân mạng đã nhanh chóng chụp lại nội dung bình luận và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để phản đối BTC đêm nhạc cũng như Hiền Hồ. Trước đó, Hiền Hồ vướng loạt ồn ào liên quan đến chuyện đời tư. Theo đó, MXH xuất hiện rất nhiều bức ảnh ghi lại cảnh cô nàng ôm hôn thân thiết 1 CEO đã có vợ, điều này khiến nữ ca sĩ gặp không ít chỉ trích. Đỉnh điểm, có cư dân mạng còn gọi cô là "tiểu tam", "trà xanh", yêu cầu rời khỏi showbiz. Mãi đến khi scandal "anh em nương tựa" bắt đầu có dấu hiệu nguội lạnh, Hiền Hồ mới chính thức lên tiếng. Hiền Hồ vướng loạt ồn ào liên quan đến chuyện đời tư với CEO đã có vợ - Ảnh: Internet

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