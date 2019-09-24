Những điều ít ai biết về người phụ nữ từ bỏ tất cả để ở bên danh ca Nguyễn Hưng suốt 40 năm qua

Hậu trường 24/09/2019 17:10

Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 40 năm của nam ca sĩ Nguyễn Hưng và vợ – vũ công Thục Hiền khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhắc đến thị trường âm nhạc hải ngoại, không thể không nhắc đến nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Ông không chỉ là một ca sĩ mà còn là một vũ công nổi tiếng với những bước nhảy điêu luyện. Đường xa ướt mưa, Sầu đông, Say, Khổ vì yêu nàng… là hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi của Nguyễn Hưng.

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Nam ca sĩ Nguyễn Hưng rất nổi tiếng ở thị trường hải ngoại - Ảnh: Internet

Ở tuổi 63, Nguyễn Hưng vẫn rất đắt show trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nam danh ca hải ngoại còn có cuộc sống viên mãn bên vợ và 2 con. Là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mỗi lần chia sẻ về người đầu ấp tay gối suốt 40 năm qua, ông vẫn không giấu được niềm yêu thương.

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Gia đình hạnh phúc của Tuấn Hưng - Ảnh: Internet

Nam danh ca từng chia sẻ rằng trước đây, 2 vợ chồng là cặp đôi rất ăn ý trên sân khấu. Thục Hiền cũng chính là người cùng Nguyễn Hưng đi lưu diễn nhiều nơi. Chính sự đồng điệu ở tâm hồn đã giúp họ đến gần nhau hơn và quyết định gắn kết cả cuộc đời với nhau.

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Thục Hiền và Nguyễn Hưng từng là cặp đôi ăn ý trên sân khấu - Ảnh: Internet

Nói về Thục Hiền, ai nấy đều ngưỡng mộ sự hy sinh của cô dành cho chồng. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, vợ Nguyễn Hưng sẵn sàng từ bỏ con đường nghệ thuật, chấp nhận trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

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Thục Hiền là người phụ nữ hy sinh vì chồng con - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thục Hiền luôn dành cho chồng sự tin tưởng tuyệt đối. Chính vì vậy, Nguyễn Hưng chưa bao giờ “lạc lối” trước những bạn diễn xinh đẹp và một lòng chung thủy với vợ. Cuộc hôn nhân bền chặt của nam danh ca khiến không ít người phải thầm ghen tỵ.

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