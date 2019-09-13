Sau 2 lần đổ vỡ, bất ngờ với cuộc sống của Kiều Oanh tại Mỹ sau 1 năm sinh con

Danh hài Kiều Oanh đang sống hạnh phúc bên nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất tại Mỹ. Mới đây, cặp đôi vừa tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái cưng.
- Kiều Oanh trắng tay sau khi sang tên tài sản cho hai con
- Sau thời gian mất tích, danh hài Kiều Oanh bất ngờ mừng đầy tháng con gái cưng
Danh hài Kiều Oanh là cái tên được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại mến mộ. Tuy nhiên ít năm trở lại đây, cô hầu như vắng bóng khỏi làng giải trí Việt khiến fan hâm mộ không khỏi tò mò. Gần cuối năm 2018, nữ danh hài gây bất ngờ khi khoe vừa sinh con gái tại Mỹ. Được biết, bố của em bé chính là nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất.
Mới đây, vợ chồng Kiều Oanh vừa tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho "tiểu công chúa" tại Mỹ. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến chung vui cùng vợ chồng cô, trong đó có MC Thanh Bạch, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long...
Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của Kiều Oanh lại quá đỗi truân chuyên. Cô từng đổ vỡ hai cuộc hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc bên ông xã Hoàng Nhất. Sau bao sóng gió, con gái tròn 1 tuổi chính là trái ngọt cho tình yêu của vợ chồng nghệ sĩ.