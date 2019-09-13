Sau 2 lần đổ vỡ, bất ngờ với cuộc sống của Kiều Oanh tại Mỹ sau 1 năm sinh con

Hậu trường 13/09/2019 15:58

Danh hài Kiều Oanh đang sống hạnh phúc bên nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất tại Mỹ. Mới đây, cặp đôi vừa tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho con gái cưng.

Danh hài Kiều Oanh là cái tên được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại mến mộ. Tuy nhiên ít năm trở lại đây, cô hầu như vắng bóng khỏi làng giải trí Việt khiến fan hâm mộ không khỏi tò mò. Gần cuối năm 2018, nữ danh hài gây bất ngờ khi khoe vừa sinh con gái tại Mỹ. Được biết, bố của em bé chính là nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất.

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Kiều Oanh cùng ông xã Hoàng Nhất tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái Callie Hoàng Trần - Ảnh: FB

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MC Thanh Bạch đến chúc mừng cặp đôi và làm người dẫn dắt cho buổi tiệc - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng Kiều Oanh vừa tổ chức tiệc thôi nôi hoành tráng cho "tiểu công chúa" tại Mỹ. Rất nhiều nghệ sĩ đã đến chung vui cùng vợ chồng cô, trong đó có MC Thanh Bạch, Kim Tử Long, Kim Tiểu Long...

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Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt...
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... nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long và Kim Tiểu Long cũng đến chung vui - Ảnh: FB

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Rất đông bạn bè và người thân hai bên gia đình đã đến tham dự - Ảnh: FB
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Trước khi kết đôi với ông xã Hoàng Nhất, Kiều Oanh có một cô con gái riêng với chồng thứ 2 là ca sĩ Lê Huỳnh - Ảnh: FB
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Hoàng Nhất rất yêu thương con gái riêng của Kiều Oanh - Ảnh: FB

Xinh đẹp và tài năng nhưng đường tình duyên của Kiều Oanh lại quá đỗi truân chuyên. Cô từng đổ vỡ hai cuộc hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc bên ông xã Hoàng Nhất. Sau bao sóng gió, con gái tròn 1 tuổi chính là trái ngọt cho tình yêu của vợ chồng nghệ sĩ.

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