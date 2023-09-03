Những cặp sao Việt 'phim giả tình thật' và đi đến cái kết hôn nhân viên mãn

Thời điểm đó, cặp đôi cũng gây nhiều sóng gió dư luận khi nhiều người cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR cho bộ phim. Giữa lùm xùm của dư luận, Nhã Phương từng lên tiếng: "Tôi yêu anh Trường Giang vì sự hài hước, nhiệt tình. Dù gặp nhiều sóng gió nhưng tôi không thể phản bội trái tim mình".

Trường Giang và Nhã Phương hiện là một trong những đôi vợ chồng có hạnh phúc đáng ngưỡng mộ nhất Vbiz. Cả 2 nên duyên từ bộ phim 49 ngày và khi phim được phát sóng trên màn ảnh rộng cũng là lúc đánh dấu cho chuyện tình lãng mạn này.

Trấn Thành và Hari Won yêu nhau từ lần hợp tác đóng phim điện ảnh "Bệnh viện ma" năm 2016. Đặc biệt, trong năm này, cặp đôi cũng quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, họ đã gặp không ít khó khăn bởi trước đó, Hari Won từng bị dính ồn ào bỏ người yêu để đến với Trấn Thành hay ồn ào nữ ca sĩ kết hôn vì... vật chất. Tuy nhiên, vượt qua mọi định kiến, cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau cùng đi đến bến bờ hạnh phúc.

Và cuối cùng, đến tháng 9/2018, cả hai chính thức về chung một nhà. Từ khi kết hôn đến nay, cuộc sống của Trường Giang – Nhã Phương ngày càng hạnh phúc viên mãn và không hề ồn ào bên cạnh cô con gái đầu lòng Destiny. Hiện tại, Nhã Phương cũng đang mang thai con thứ 2 ở những tháng cuối thai kì. Nhóc tì này được dự đoán là một bé trai.

Trấn Thành và Hari Won yêu nhau từ lần hợp tác đóng phim điện ảnh "Bệnh viện ma" năm 2016

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn mặn nồng như ngày đầu dù chưa có con. Thậm chí, Trấn Thành còn không ít lần thể hiện tình cảm của mình với bà xã trước công chúng. Cặp đôi dù bận đến mấy cũng dành cho nhau những kì nghỉ để đi du lịch, hâm nóng tình cảm. Hari Won nói rằng việc kết hôn với Trấn Thành là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô.

Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn mặn nồng như ngày đầu dù chưa có con

Tú Vi – Văn Anh

Tú Vi và Văn Anh nên duyên từ khi đóng chung tác phẩm "Bếp hát". Thời điểm này, họ tuy hợp tính và diễn xuất ăn ý nhưng cả hai chỉ xem nhau là bạn thân. Thậm chí, Tú Vi từng tiết lộ vui rằng, trước đây dù cô có thiện cảm với Văn Anh nhưng không muốn phát triển mối quan hệ này.

Tú Vi và Văn Anh nên duyên từ khi đóng chung tác phẩm "Bếp hát". Thời điểm này, họ tuy hợp tính và diễn xuất ăn ý nhưng cả hai chỉ xem nhau là bạn thân

Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc chung, cô nhận ra bản thân đã dần dà nảy sinh tình cảm với Văn Anh. Cả hai về chung một nhà vào năm 2015. Hiện cặp đôi có với nhau một cô con gái. Tú Vi từng tiết lộ, cô và Văn Anh từng chia tay nhiều lần lúc quen nhau và sau khi hóa giải mâu thuẫn, họ lại nhận ra không thể sống thiếu nhau.

Kha Ly - Thanh Duy

Diễn viên Kha Ly - Thanh Duy lần đầu gặp gỡ nhau là do làm bạn diễn trong một vở kịch, nhờ ăn ý nên tiếp tục được mời tham dự nhiều dự án nghệ thuật. Sau một thời gian dài gắn bó, Kha Ly và Thanh Duy công khai tình cảm. Thời gian đầu, cả hai vướng phải sự phản đối từ người thân, bạn bè nhưng sau đó đã lấy lại thiện cảm nhờ tình yêu chân thành. Cả hai kết hôn và được nhiều sao Việt đến chúc phúc vào năm 2016.

Diễn viên Kha Ly - Thanh Duy lần đầu gặp gỡ nhau là do làm bạn diễn trong một vở kịch, nhờ ăn ý nên tiếp tục được mời tham dự nhiều dự án nghệ thuật

Hiện tại, ngoài công việc nghệ thuật, Thanh Duy và Kha Ly cùng nhau kinh doanh tại nhà. Thanh Duy khẳng định sự nghiệp thăng hoa và ổn định hơn hẳn từ sau khi cưới Kha Ly làm vợ. Về phía Kha Ly, cô luôn động viên, tiếp thêm năng lượng tích cực để chồng tự tin tiếp tục theo đuổi đam mê.

Hơn nửa thập kỷ bên nhau, Kha Ly và Thanh Duy có cuộc sống hôn nhân êm đềm, ít thị phi giữa làng giải trí Việt

Hơn nửa thập kỷ bên nhau, Kha Ly và Thanh Duy có cuộc sống hôn nhân êm đềm, ít thị phi giữa làng giải trí Việt. Tuy nhiên, hiện tại cặp đôi vẫn chưa thể đón nhóc tỳ đầu lòng do Kha Ly từng mắc bệnh tuyến giáp. Cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sức khoẻ và tài chính để mong chờ nhóc tỳ đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, con cái là "của Trời ban" nên cả hai cũng không quá áp lực và lo lắng vì chưa có tin vui.