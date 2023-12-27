Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu

Hậu trường 27/12/2023 06:05

Chuyện tình vượt thế kỉ của những đôi nghệ sĩ nổi tiếng này khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và diễn viên Tú Oanh

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và vợ dành cho nhau tình cảm đặc biệt khi ở năm thứ hai Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau 7 năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Tính đến nay, cặp đôi đã có hơn 3 thập kỉ bên nhau và có cậu 3 con trai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chia sẻ về chồng, diễn viên Tú Oanh từng nói: "Một ông đạo diễn khó tính trên phim trường nhưng dễ tính trong gia đình, sống trách nhiệm và cực kỳ đáng tin".

Sau khi sinh con đầu lòng, kinh tế khó khăn, diễn viên Tú Oanh vừa làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, vừa làm nhân viên hành chính để đỡ đần chồng. Nữ diễn viên từng mở hiệu ảnh, mở cửa hàng thời trang, kiêm luôn nghề trang điểm, làm đẹp cô dâu...

Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu - Ảnh 1
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và vợ dành cho nhau tình cảm đặc biệt khi ở năm thứ hai Đại học Sân khấu Điện ảnh. Sau 7 năm yêu nhau, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân

Thời điểm đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên miệt mài làm phim từ phim nhựa, phim quảng cáo, phim tài liệu, phim truyền hình... để mưu sinh. Diễn viên Tú Oanh tiết lộ nguyên tắc khi yêu của cặp đôi: "Yêu là giúp nhau cùng tiến lên"

Khi các con lớn khôn, kinh tế ổn định, chị mới quay lại đóng phim. Năm 2021 đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Tú Oanh với vai bà Bích trong "Hương vị tình thân". Những năm sau đó, chị liên tục tham gia các bộ phim truyền hình. Chị đảm nhận vai bà Hạnh - mẹ đại úy Vũ (Thanh Sơn) trong "Đấu trí", bà Phượng trong bộ phim "Đừng nói khi yêu", vai Ngần trong "Cuộc chiến không giới tuyến"...

Năm 2022, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ra mắt phim điện ảnh "Tro tàn rực rỡ", đánh dấu sự trở sau 10 năm, kể từ phim kinh dị "Lời nguyền huyết ngải". Tác phẩm nhận được nhiều lời ngợi khen về chất lượng nghệ thuật, cách kể chuyện mang phong cách cá nhân, cầu kỳ và đậm chất đời sống.

Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu - Ảnh 2
Chia sẻ về chồng, diễn viên Tú Oanh từng nói: "Một ông đạo diễn khó tính trên phim trường nhưng dễ tính trong gia đình, sống trách nhiệm và cực kỳ đáng tin".

Vợ chồng NS Lan Hương - Đỗ Kỷ 

Tình yêu của hai nghệ sĩ học cùng sinh năm 1961 bắt đầu khi học cùng lớp kịch ở Nhà hát kịch Việt Nam. Dù chuyện tình của họ không có những màn tỏ tình lãng mạn như nhiều cặp đôi khác nhưng tình cảm lại vô cùng sâu sắc. Năm 1988, hai nghệ sĩ quyết định tiến tới hôn nhân.

Đối với diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng', NS Đỗ Kỷ là người hạn chế thể hiện cảm xúc hay không nói nói lời hoa mĩ và hành động lãng mạn. Nhưng niềm hạnh phúc đối với một người vợ như bà là những bữa cơm đầm ấm, được chồng chở đi làm, đi chơi, là khoảnh khắc mỗi khi bước ra khỏi một cuộc vui đều thấy ông xã đã đứng chờ sẵn từ lâu.

Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu - Ảnh 3
Dù chuyện tình của họ không có những màn tỏ tình lãng mạn như nhiều cặp đôi khác nhưng tình cảm lại vô cùng sâu sắc. Năm 1988, hai nghệ sĩ quyết định tiến tới hôn nhân

Còn nghệ sĩ Đỗ Kỷ, ông cũng dành sự trân trọng cho người bạn đời của mình. Ông chia sẻ, bản thân luôn quan sát thái độ của vợ trước mỗi sự việc để ứng xử để tránh làm vợ buồn. "Tôi nghĩ trong cuộc sống, mỗi người cần cố gắng nghĩ cho nửa kia nhiều hơn. Chúng tôi không bao giờ cãi nhau. Nếu một người to tiếng, phía còn lại sẽ im lặng, ai sai hay đúng sẽ tự nhận ra. Vợ chồng tôi không bắt ép người sai phải xin lỗi, chỉ cần qua thái độ là hiểu được nhau rồi" - ông xã nghệ sĩ Lan Hương cho biết.

Đồng thời, vị nghệ sĩ này cũng cho rằng hạnh phúc không đến từ việc chịu đựng mà là sự nhường nhịn, thấu hiểu nhau. Ông còn lấy ví dụ rằng bản thân mình thích ăn hành còn Lan Hương thì không. Mặc dù vậy, mỗi khi nấu nướng, nữ diễn viên vẫn làm theo ý thích của chồng nhưng khi đưa vào bát mình, thì lại cất công vớt ra.

"Chúng tôi sống với nhau được đến giờ phút này vẫn cảm thấy thoải mái, không phải gắng gồng. Không ai bước vào hôn nhân mà mọi thứ đẹp đẽ ngay. Chúng tôi cũng từng gặp nhiều khó khăn nhưng khi vượt qua, mọi thứ trở nên rất thích thú" - Đỗ Kỷ bộc bạch.

Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu - Ảnh 4
Gia đình hạnh phúc bên hai con trai, con dâu và cháu nội của nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ

Nghệ sĩ Mạnh Dung - Thanh Dậu

Nhắc đến NSƯT Mạnh Dung, khán giả không chỉ nhớ đến những vai diễn ấn tượng của ông trên màn ảnh, sân khấu cải lương mà còn nhớ đến chuyện tình yêu ngọt ngào từ thời son trẻ của ông và nghệ sĩ Thanh Dậu. Gần 60 năm bên nhau, đôi nghệ sĩ giữ lửa cho mái ấm luôn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong một bài phỏng vấn, NSƯT Thanh Dậu cho biết cơ duyên ông bà gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1957 tại đội thiếu niên do Sở Văn hóa TP. Hà Nội thành lập. Khi đó, cả 2 cùng nhau sinh hoạt tập thể, cùng học chung với nhau trong suốt ba năm.

Đến năm 1960, cả hai tốt nghiệp và về công tác tại đoàn Chuông Vàng. Trong dàn diễn viên trẻ của đoàn ngày ấy, bà chỉ để ý và bắt đầu có tình cảm với chàng kép chính đẹp trai, cao ráo, hát hay là NS Mạnh Dung.

Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu - Ảnh 5
Nhắc đến NSƯT Mạnh Dung, khán giả không chỉ nhớ đến những vai diễn ấn tượng của ông trên màn ảnh, sân khấu cải lương mà còn nhớ đến chuyện tình yêu ngọt ngào từ thời son trẻ của ông và nghệ sĩ Thanh Dậu

Hiện tại, dù đôi nghệ sĩ đã bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn xưng hô anh-em với nhau như thuở mới yêu. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau tại một chương trình, ánh mắt NSƯT Thanh Dậu vẫn đong đầy hạnh phúc. Còn nam nghệ sĩ luôn kề cận bà xã, không ngại dành những cử chỉ ngọt ngào, nắm tay, chỉnh tóc cho bạn đời của mình. NSƯT Thanh Dậu cho biết ngoài là nghệ sĩ thì vợ chồng ông bà vừa là tình vợ chồng, tình đồng chí, vừa là tình đồng nghiệp.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc hơn 60 năm, nghệ sĩ Mạnh Dung cho biết đã qua chừng ấy năm, nhưng ông vẫn không ngừng say đắm bà xã Thanh Dậu. Nam nghệ sĩ thừa nhận vợ chồng ông cũng như những đôi vợ chồng khác, có những khi giận hờn, khó khăn, song mọi vấn đề luôn sớm được hóa giải vì tình cảm ông và bà dành cho nhau vô cùng lớn.

Những cặp nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz yêu bền vững hơn 3 thập kỉ, tuổi xế chiều vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu - Ảnh 6
Hiện tại, dù đôi nghệ sĩ đã bước sang tuổi xế chiều nhưng vẫn xưng hô anh-em với nhau như thuở mới yêu

"Quan điểm của tôi là tôn trọng người phụ nữ trong gia đình. Sự tôn trọng đó thể hiện ở việc đàn ông phải làm điểm tựa cho vợ con cả về tài chính lẫn tinh thần. Người đàn ông cần lèo lái con thuyền gia đình vượt qua những giai đoạn khó khăn" - nghệ sĩ Mạnh Dung bày tỏ.

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Từ khóa:   Mạnh Dung - Thanh Dậu Lan Hương - Đỗ Kỷ  Bùi Thạc Chuyên - Tú Oanh

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