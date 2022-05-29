Nhóm hài FAP tv đình đám bất ngờ gặp 'biến lớn' khiến kênh youtube 'nút kim cương' có nguy cơ bị 'xóa sổ'

Trên trang cá nhân, các thành viên của "nhóm hài kim cương" FAP tv đã chia sẻ việc nhóm hài đang gặp biến lớn ảnh hưởng đến kênh youtube 'nút kim cương'.

Mới đây trên trang cá nhân, các thành viên của "nhóm hài kim cương" FAP tv đã chia sẻ việc kênh YouTube của nhóm đang bị hacker xâm nhập. Theo đó, việc bị hacker xâm nhập khi không đồng ý bật kiếm tiền quảng cáo, đồng thời khuyến cáo người xem không nhấp vào link lạ đang phát trên kênh để tránh tiếp tay cho kẻ xấu.

Nhóm hài FAP tv - Ảnh: Internet

Thành viên Thái Vũ hài hước chia sẻ trên trang cá nhân về "biến" lớn mà nhóm đang gặp phải: "Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ai có chuyện cần tâm sự hay kịch bản đang ấp ủ vui lòng inbox để đọc tư vấn và suy nghĩ kịch bản cho tập phim kế tiếp".

Được biết không chỉ bị hacker xâm nhập, tên của nhóm còn bị đổi. Tuy nhiên cá video hài của FAP tv vẫn còn được hiển thị trên kênh, không bị xoá hay ẩn. Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của netizen.

Kênh YouTube của nhóm FAP Tv đang bị hacker xâm nhập - Ảnh: Internet

FAP tv nổi lên là hiện tượng mạng xã hội với trào lưu Webisodes (phim ngắn trên mạng) với những thành viên chủ chốt như Thái Vũ, Vinh Râu, Huỳnh Phương, Ribi Sachi, đạo diễn Trần Đức Viễn. Những tiểu phẩm giản dị mà gần gũi của FAP tv nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. FAP tv hiện nay sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ: trên Youtube có hơn 3 triệu lượt đăng ký, fanpage của nhóm có gần 2 triệu lượt thích. Series hài "Cơm nguội" ra mắt tháng 4/2015 là thành công nhất của FAP tv. "Cơm nguội" là món ăn tinh thần được lấy ý tưởng từ góc bếp. Ý tưởng của "Cơm nguội" được chắt lọc những chi tiết bình dị trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhom-hai-fap-tv-dinh-dam-bat-ngo-gap-bien-lon-khien-kenh-youtube-nut-kim-cuong-co-nguy-co-bi-xoa-so-471962.html