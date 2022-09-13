Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở

Hậu trường 13/09/2022 09:57

Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip khoảnh khắc cậu bé Leon phụ mẹ Hà Hồ chốt đơn hàng trên chiếc điện thoại ‘đập đá’ huyền thoại cực chuyên nghiệp khiến dân tình một phen cười ná thở vì biểu cảm cực hài hước của cậu bé.

Lisa-Leon là cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý từ khi sinh ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu mến từ người hâm mộ. Mỗi lần Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh, clip mới, cặp sinh đôi lại khiến nhiều người ôm tim bởi những hành động quá đỗi đáng yêu.

Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 1
Hai nhóc tỳ Lisa - Leon nhà Hà Hồ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip khoảnh khắc cậu bé Leon phụ mẹ Hà Hồ chốt đơn hàng trên chiếc điện thoại ‘đập đá’ huyền thoại cực chuyên nghiệp. Điều đáng nói là biểu cảm cực kỳ căng thẳng khi 'trao đổi' với 'khách hàng', nói tiếng Việt đá sang tiếng Thái mặc cho điện thoại đang reo liên tục. Dù không ai hiểu cậu bé đang nói gì nhưng cư dân mạng vẫn theo dõi đến cuối clip để chờ kết cục của cuộc trò chuyện.

Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 2
Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 3 
Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 4 
Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 5

Leon 'bán hàng chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ - Ảnh: IGNV 

Quả thực, Leon đã làm cho các fan hâm mộ không hề thất vọng. Điều gây 'bất ngờ chưa bà già' với cư dân mạng đó là sau một tràng sổ loại ngôn ngữ không ai hiểu gì thì điện thoại bất chợt im bặt, cậu chốt hạ của cậu bé 'ôi tắt rồi' với thái độ ngơ ngác khiến cư dân mạng một phen cười chảy nước mắt.

Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 6
Câu cuối chốt hạ của Leon khiến các fan không hề thất vọng - Ảnh: IGNV

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận ở bên dưới đoạn clip. Đa phần không ai quan tâm Leon nói gì, chỉ quan tâm biểu cảm cực kỳ nhập tâm và hài hước của cậu bé.

Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 7
Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 8 
Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở - Ảnh 9

Các fan hâm mộ để lại bình luận 'cười xỉu' dành cho Leon - Ảnh: Chụp màn hình 

Hiện tại, các fan hâm mộ vẫn tiếp tục hóng chờ những bài đăng ghi lại những khoảng khắc đáng yêu hằng ngày của hai nhóc tỳ Leon - Lisa.

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Biểu cảm 'hờn cả thế giới' của Leon khi được Hồ Ngọc Hà dẫn đi cắt tóc khiến mọi người một phen cười xỉu

Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip nữ ca sĩ dẫn 2 nhóc tỳ đi cắt tóc. Điều khiến các netizen chú ý là biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi chú thợ cắt tóc đưa tông đơ vào tóc cậu bé khiến mọi người một phen cười xỉu.

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