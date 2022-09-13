Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở

Lisa-Leon là cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý từ khi sinh ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu mến từ người hâm mộ. Mỗi lần Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh, clip mới, cặp sinh đôi lại khiến nhiều người ôm tim bởi những hành động quá đỗi đáng yêu.

Hai nhóc tỳ Lisa - Leon nhà Hà Hồ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip khoảnh khắc cậu bé Leon phụ mẹ Hà Hồ chốt đơn hàng trên chiếc điện thoại ‘đập đá’ huyền thoại cực chuyên nghiệp. Điều đáng nói là biểu cảm cực kỳ căng thẳng khi 'trao đổi' với 'khách hàng', nói tiếng Việt đá sang tiếng Thái mặc cho điện thoại đang reo liên tục. Dù không ai hiểu cậu bé đang nói gì nhưng cư dân mạng vẫn theo dõi đến cuối clip để chờ kết cục của cuộc trò chuyện.