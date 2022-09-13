Nhóc tỳ Leon 'bán hàng' cực 'chuyên nghiệp' phụ mẹ Hà Hồ, chốt câu cuối khiến dân tình một phen cười ná thở

Trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip khoảnh khắc cậu bé Leon phụ mẹ Hà Hồ chốt đơn hàng trên chiếc điện thoại ‘đập đá’ huyền thoại cực chuyên nghiệp khiến dân tình một phen cười ná thở vì biểu cảm cực hài hước của cậu bé.
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Lisa-Leon là cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý từ khi sinh ra đã nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu mến từ người hâm mộ. Mỗi lần Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh, clip mới, cặp sinh đôi lại khiến nhiều người ôm tim bởi những hành động quá đỗi đáng yêu.
Mới đây, trên trang cá nhân của 2 nhóc tỳ Lisa - Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip khoảnh khắc cậu bé Leon phụ mẹ Hà Hồ chốt đơn hàng trên chiếc điện thoại ‘đập đá’ huyền thoại cực chuyên nghiệp. Điều đáng nói là biểu cảm cực kỳ căng thẳng khi 'trao đổi' với 'khách hàng', nói tiếng Việt đá sang tiếng Thái mặc cho điện thoại đang reo liên tục. Dù không ai hiểu cậu bé đang nói gì nhưng cư dân mạng vẫn theo dõi đến cuối clip để chờ kết cục của cuộc trò chuyện.
Quả thực, Leon đã làm cho các fan hâm mộ không hề thất vọng. Điều gây 'bất ngờ chưa bà già' với cư dân mạng đó là sau một tràng sổ loại ngôn ngữ không ai hiểu gì thì điện thoại bất chợt im bặt, cậu chốt hạ của cậu bé 'ôi tắt rồi' với thái độ ngơ ngác khiến cư dân mạng một phen cười chảy nước mắt.
Nhiều cư dân mạng để lại bình luận ở bên dưới đoạn clip. Đa phần không ai quan tâm Leon nói gì, chỉ quan tâm biểu cảm cực kỳ nhập tâm và hài hước của cậu bé.
Hiện tại, các fan hâm mộ vẫn tiếp tục hóng chờ những bài đăng ghi lại những khoảng khắc đáng yêu hằng ngày của hai nhóc tỳ Leon - Lisa.