Nhìn nhan sắc thời trẻ của bà xã Quyền Linh, chẳng trách 2 cô con gái lại xinh đẹp hết phần thiên hạ

Người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, trầm trồ trước nhan sắc thuở đôi mươi của bà xã Quyền Linh – nữ doanh nhân Dạ Thảo trong loạt ảnh quá khứ.

Trong showbiz đầy rẫy thị phi, cuộc hôn nhân hạnh phúc của MC Quyền Linh và nữ doanh nhân Dạ Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu của Vbiz. Gia đình hạnh phúc của MC Quyền Linh - Ảnh: FB Thành công trong sự nghiệp của Quyền Linh có một phần đóng góp không nhỏ từ Dạ Thảo. Nam MC từng cho biết bà xã đã hết lòng động viên, hỗ trợ để anh có thể theo đuổi nghệ thuật.

Bà xã Dạ Thảo chính là hậu phương vững chắc giúp Quyền Linh phấn đấu trong sự nghiệp - Ảnh: FB Vốn là người sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế không mấy khá giả nên bà xã Quyền Linh đã ý thức được việc tự lập từ nhỏ. Sau khi học hết cấp 3, cô rời quê lên Sài Gòn, vừa học vừa làm bằng nhiều nghề khác nhau. Không chỉ tự nuôi bản thân, Dạ Thảo còn phụ giúp cha mẹ nuôi hai em ăn học. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết tâm làm giàu và hiện tại đã trở thành một doanh nhân thành đạt, giàu có.

Không chỉ tài giỏi, Dạ Thảo còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp và nụ cười duyên dáng dễ khiến người đối diện xiêu lòng. Nhìn lại những bức ảnh năm 20 tuổi, bà xã Quyền Linh chẳng kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào của làng giải trí. Hiện tại, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng cô vẫn vô cùng trẻ trung, quyến rũ. Nhan sắc thuở đôi mươi của bà xã Quyền Linh - Ảnh: Internet Cô sở hữu vóc dáng thon gọn và ngoại hình như diễn viên - Ảnh: Internet Vẻ đẹp của Dạ Thảo thời trẻ vừa ngọt ngào vừa quyến rũ - Ảnh: Internet Nhan sắc mặn mà hiện tại của nữ doanh nhân - Ảnh: FB Năm 2005, Quyền Linh kết hôn với Dạ Thảo. Thời điểm đó, đám cưới của cặp đôi đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Sau 15 năm chung sống, Quyền Linh và Dạ Thảo ngày càng hạnh phúc viên mãn khi có thêm hai cô công chúa xinh đẹp.

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