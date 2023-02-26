Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn

Hậu trường 26/02/2023 11:15

Động thái của mỹ nhân Vbiz này tại đêm nhạc của Hà Anh Tuấn khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.

Hà Anh Tuấn là một trong những ca sĩ làm nên thương hiệu liveshow của mình nhờ chất nhạc riêng và biết cách kết nối câu chuyện cùng những lời tự sự trong suốt đêm nhạc. Sau nhiều năm đi hát, Hà Anh Tuấn đã có một lượng người hâm mộ đông đảo. Mới đây nam ca sĩ còn tổ chức liveshow đầy hoành tráng trong sự nghiệp tại Ninh Bình. Sự "chịu chơi" của anh làm cho công chúng không khỏi trầm trồ.

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 1

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 2

Giữa lúc liveshow Hà Anh Tuấn đang chiếm sóng trên mạng xã hội, mới đây, Thanh Hằng lại có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân, nữ người mẫu đã đăng tải loạt hình ảnh check in tại Ninh Bình và vui vẻ nói thêm: "Hi Ninh Bình, xin đừng giật mình!".

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 3

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 4

Theo ảnh được chia sẻ, Thanh Hằng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, lối trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên các đường nét tự nhiên trên khuôn mặt. Cùng với đó là trang phục đơn giản, năng động càng giúp nữ người mẫu thêm phần trẻ trung. 

Không chỉ đăng ảnh trên trang cá nhân, ở phần story, cô cũng chia sẻ hình ảnh 2 chiếc vé xem liveshow của Hà Anh Tuấn và chia sẻ: "Bao năm vẫn cùng 1 chỗ ngồi, trực diện!"

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 5

Ở dưới phần bình luận, dân tình đều tỏ ra thích thú, được phen phấn khích khi Thanh Hằng công khai đến ủng hộ "người yêu tin đồn". Được biết, Thanh Hằng và Hà Anh Tuấn vốn là đôi bạn thân nhiều năm nay. 

Sau thành công của MV Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em, vào năm 2017, Thanh Hằng lại một lần nữa trở thành "nàng thơ" của Hà Anh Tuấn trong MV Tái Bút Anh Yêu Em. Kể từ đó, cả hai lại liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm. Cặp đôi nhiều lần dành cho nhau những sự ưu tiên đặc biệt và luôn thân thiết, tình cảm hết mức mỗi khi xuất hiện.

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 6

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 7

Nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò, nay mỹ nhân Vbiz này công khai đến Ninh Bình ủng hộ Hà Anh Tuấn - Ảnh 8

Không ít lần, Thanh Hằng cùng Hà Anh Tuấn đã nhiều lần khiến fan phát sốt bởi những khoảnh khắc tình tứ công khai. Chính điều đó đã khiến nhiều người tin rằng một ngày nào đó thôi "chiếc thuyền" Hà Anh Tuấn - Thanh Hằng sẽ chính thức cập bến!

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