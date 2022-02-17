'Hồ sơ tình ái' của Thanh Hằng 'kết nạp' Ái Phương: Chân dài đắt giá nhất nhì làng mẫu Việt lần đầu lên tiếng về tình yêu đồng giới?

Nhìn lại hồ sơ tình ái của Thanh Hằng đến nay vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh, bởi nữ siêu mẫu cực kỳ kín tiếng. Tuy nhiên, mới đây, nữ siêu mẫu đã chính thức lên tiếng về tin đồn yêu đương đồng giới.

Nổi tiếng là nữ siêu mẫu đắt giá nhất nhì lãng mẫu Việt, Thanh Hằng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm mỗi lần xuất hiện.

Thanh Hằng là chân dài có tiếng nhất nhì làng mẫu Việt - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Hằng đã đăng tải hình ảnh chung khung hình với nữ ca sĩ Ái Phương kèm chú thích gây chú ý: "Lần đầu vịn eo chụp hình cùng em nhưng lời đồn thì có tận 4 năm trước. Câu chuyện là mình yêu em Ái Phương và nhiều em đẹp nữa. Lời đồn phong lưu gì đâu, thích ghê".

Thanh Hằng đăng ảnh với Ái Phương - Ảnh: FBNV

Qua bài đăng, CĐM dễ dàng nhận ra nữ siêu mẫu ngầm phủ nhận tin đồn yêu đồng giới từ 4 năm trước. Đây không phải là lần đầu tiên nữ siêu mẫu vướng tin đồn yêu đương đồng giới. Trước đó, Thanh Hằng từng bị CĐM đồn đoán có tình cảm "đặc biệt" với Chi Pu sau khi quay xong phim "Chị Chị Em Em".

Nữ siêu mẫu từng vướng tin đồn yêu đương với Chi Pu - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, trả lời với truyền thông, Thanh Hằng giữ im lặng và tỏ ra không quan tâm đến ồn ào. Về phía Chi Pu đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi và chị Thanh Hằng vô cùng thân thiết trên phim trường nên bản thân tôi hay đùa giỡn và nũng nịu với chị như một cô em gái. Đó là bức ảnh được chụp khi chúng tôi đùa nhau trong lúc ngồi đọc kịch bản mà không phải hình ảnh trong phim, tất nhiên đó chỉ là giây phút đùa giỡn cho bớt căng thẳng khi đóng phim thôi".

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